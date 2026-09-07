Apple prepara en iOS 27 una función para pasar tu número de un iPhone a otro sin cambiar la SIM

La novedad estará disponible en dispositivos que se puedan actualizar a la última versión del sistema operativo. (Foto: REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo)

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Apple prepara para iOS 27 una función llamada iPhone Handoff que permitiría usar un mismo número de teléfono en dos iPhone distintos, aunque con una condición central: la línea solo estaría activa en uno de los dispositivos a la vez, así que la novedad apunta a simplificar el cambio entre dispositivos y no a ofrecer un sistema MultiSIM simultáneo.

La filtración sobre su funcionamiento surgió a partir de una demostración en el simulador de Xcode 27. Allí se vio que la herramienta todavía estaría oculta dentro de los ajustes del sistema y que su despliegue dependerá tanto de Apple, como de la compatibilidad que habiliten las operadoras.

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La función podría llegar durante el ciclo de vida de iOS 27. El lanzamiento del sistema operativo está previsto para las próximas semanas y Apple aún debe definir si esta característica estará disponible desde la primera versión o si se incorporará más adelante mediante una actualización.

IPhone Handoff permitiría compartir la línea entre dos iPhone, pero solo uno tendría servicio activo a la vez.

Cómo se compartiría el número entre dos iPhone

El esquema previsto parte de dos teléfonos: un iPhone principal y otro secundario. El primero conservaría la eSIM original asociada al número, mientras el segundo recibiría una eSIM complementaria vinculada a esa misma línea.

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Esa configuración permitiría mantener el número preparado en ambos teléfonos sin tener que retirar una tarjeta SIM física. La ventaja práctica sería pasar de un dispositivo a otro con menos pasos y sin configuraciones complejas cada vez que el usuario decida cambiar de dispositivo.

La limitación es precisa: los dos iPhone no tendrían conectividad móvil al mismo tiempo. El sistema dejaría uno como dispositivo activo y mantendría el otro en estado pasivo.

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Con iPhone Handoff, solo el iPhone activo podría hacer llamadas, enviar mensajes y usar datos móviles con esa línea. (Foto: REUTERS/Ann Wang/File Photo)

Eso significa que solo el iPhone activo podría hacer llamadas, enviar mensajes y usar datos móviles con esa línea. Cuando el usuario necesitara cambiar de teléfono, transferiría la actividad al segundo teléfono.

Según la demostración filtrada, la configuración aparecería en Ajustes, dentro del apartado de Datos móviles o Celular. Desde esa sección, el usuario podría establecer qué teléfono funciona como principal y cuál queda como secundario.

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Cómo utilizar esta función en iPhone

Para utilizar iPhone Handoff harían falta dos iPhone compatibles con iOS 27. Sería necesario que el teléfono principal tuviera una eSIM activa y que el segundo recibiera una eSIM complementaria asociada a la misma línea.

El sistema de Apple usaría una eSIM original en el iPhone principal y una eSIM complementaria en el iPhone secundario asociada al mismo número.

Ese requisito traslada una parte decisiva del lanzamiento a las compañías telefónicas. Apple puede integrar la función en el sistema operativo, pero las operadoras deberán habilitar el servicio en sus redes para que realmente pueda usarse.

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La consecuencia más directa es que la disponibilidad podría variar según el país y el operador. Algunas compañías podrían activarla antes que otras, y tampoco se descarta que ciertas empresas cobren una tarifa adicional por mantener una eSIM complementaria.

De acuerdo con las pruebas disponibles, T-Mobile en Estados Unidos y Deutsche Telekom en Alemania figuran entre las primeras compañías que trabajan en la compatibilidad con este sistema. Ese dato anticipa que el despliegue no sería uniforme desde el inicio.

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La disponibilidad de iPhone Handoff en iOS 27 dependerá de Apple y las operadoras, que deberán habilitar la compatibilidad en sus redes. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

La propuesta de Apple se diferencia así de un servicio MultiSIM tradicional. En lugar de permitir que dos dispositivos usen la misma línea de manera simultánea, el sistema se concentraría en hacer más rápida la transferencia del número entre dos dispositivos.

Para qué es útil esta función

La utilidad sería clara para quienes alternan entre distintos teléfonos a lo largo del día. Un usuario podría dejar como principal un iPhone de mayor tamaño y pasar a un modelo más pequeño cuando sale de casa, o cambiar entre un teléfono personal y otro de trabajo si ambos son compatibles y la operadora admite el servicio.

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La principal mejora sería evitar mover físicamente la SIM de un dispositivo a otro. El límite, al mismo tiempo, seguirá siendo que la línea no podrá convertirse en dos conexiones móviles independientes sobre dos teléfonos distintos.