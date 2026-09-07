Irán prometió responder a los ataques de Estados Unidos y afirmó que las instalaciones de empresas energéticas están “expuestas”

Embarcaciones en el estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam, Omán, 6 de septiembre de 2026. REUTERS/Stringer

Guardar

Irán amenazó el lunes con tomar represalias contra cualquier nuevo ataque estadounidense contra sus activos, advirtiendo de que la cadena de producción energética de la región era “extensa, accesible y vulnerable” y que las empresas estadounidenses de petróleo y gas presentes allí compartían esa vulnerabilidad.

“Si atacan nuestros activos, les atacarán a ustedes”, declaró el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, tras los ataques estadounidenses e iraníes contra el transporte marítimo del fin de semana, que el lunes hicieron que los precios del petróleo alcanzaran en un momento dado sus máximos de las últimas seis semanas.

PUBLICIDAD

El domingo, el alto cargo de seguridad iraní Mohsen Rezaei afirmó que Irán anunciaría en los próximos días planes para una nueva zona restringida en el Golfo y que pronto aprobaría los mapas de un nuevo corredor marítimo a través del estrecho de Ormuz.

Irán ha restringido el tráfico a través del estrecho, una ruta vital para el suministro mundial de petróleo y gas, desde que comenzó la guerra con Estados Unidos con los ataques estadounidenses e israelíes del 28 de febrero.

Rezaei afirmó que la nueva zona restringida comenzaría en el punto donde se inicia el bloqueo naval estadounidense contra Irán y se extendería hacia zonas del Golfo. Cualquier buque que entrara en la nueva zona sería incluido en una lista de sanciones iraní, añadió.

PUBLICIDAD

FOTO DE ARCHIVO: Una imagen de satélite muestra una terminal petrolera en la isla de Kharg, Irán, el 25 de febrero de 2026. 2026 Planet Labs PBC/Imagen cedida a través de REUTERS

“Solo nos comprometeremos a mantener abierto el estrecho de Ormuz cuando ellos (los estadounidenses) pongan fin al sabotaje, las amenazas y los ataques contra Irán”, declaró Rezaei.

Subrayando la actitud desafiante de Irán, Qalibaf lanzó una nueva amenaza de responder a cualquier ataque estadounidense, en lo que pareció ser una respuesta a una advertencia del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, de que la flota de petroleros de Irán estaba “indefensa”.

“Es sencillo: la cadena de producción de petróleo y gas aquí es extensa, accesible y está expuesta. Las empresas petroleras y gasísticas estadounidenses que operan en estas aguas y en estas instalaciones comparten esa exposición”, escribió Qalibaf, principal negociador de Irán, en X.

PUBLICIDAD

“Ataquen nuestros activos y recibirán un ataque. Ya lo hemos demostrado. Pregunten a las bases que ya no son viables”, en referencia a los ataques iraníes contra bases militares estadounidenses en la región a lo largo del conflicto.

Irán y EEUU intercambian ataques

Una mujer camina por una calle de Teherán, Irán, el 2 de septiembre de 2026. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) vía REUTERS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aún no ha logrado los objetivos que se fijó cuando lanzó la “Operación Furia Épica” en febrero: poner fin al programa nuclear de Irán, frenar su capacidad para atacar a sus vecinos y crear las condiciones para que los iraníes derroquen a sus dirigentes.

Los gobernantes clericales de Teherán siguen en el poder y pretenden salir de la guerra más fuertes que antes, exigiendo el levantamiento de las sanciones y con la esperanza de recaudar peajes de los buques que utilizan el estrecho, por el que circulaba una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo y gas antes de la guerra.

PUBLICIDAD

Tras una pausa en las acciones militares durante gran parte de agosto, se han reanudado los ataques de represalia tras el desmoronamiento del acuerdo de alto el fuego provisional alcanzado en junio, y se ha avanzado muy poco para volver a encarrilar el proceso de paz.

Las fuerzas estadounidenses atacaron el sábado tres petroleros iraníes, según informó el Mando Central de Estados Unidos, incluido uno frente a la isla de Kharg, el principal centro de exportación de petróleo de Irán, tras los ataques del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán contra buques de guerra estadounidenses en la región.

PUBLICIDAD

Teherán ha demostrado que sigue teniendo la capacidad de atacar intereses estadounidenses en países vecinos y de interrumpir el flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz.

Según los datos de tráfico marítimo del lunes, en los últimos diez días han transitado por el estrecho una media de diez buques de mercancías al día, la cifra más baja desde mayo.

Esto contribuyó a una subida de los precios del petróleo el lunes, y los futuros del crudo Brent alcanzaron su nivel más alto desde el 24 de julio, a 97,93 dólares el barril, antes de retroceder hasta los 96,19 dólares.

PUBLICIDAD

Sanciones y el bloqueo petrolero afectan la economía

Irán ha afirmado que intensificará sus esfuerzos para hacer frente a los problemas provocados por las sanciones estadounidenses, que están paralizando su economía.

Sin embargo, la campaña de Estados Unidos para estrangular la economía iraní mediante el bloqueo de sus exportaciones de petróleo y la lucha contra la evasión de las sanciones resulta cada vez más difícil de soportar, según han afirmado tres fuentes iraníes de alto rango.

Qalibaf afirmó este fin de semana que, junto al frente militar, la principal batalla de Irán se libra ahora en torno a la producción y los medios de subsistencia de la población, y citó las fluctuaciones monetarias, la inflación, el desempleo y la gestión del mercado como grandes retos.

PUBLICIDAD

El conflicto también ha afectado a los Estados árabes del Golfo productores de petróleo, como los Emiratos Árabes Unidos, que han sido blanco de misiles iraníes y han sufrido ataques contra sus petroleros en el estrecho de Ormuz.

El asesor presidencial de los Emiratos Árabes Unidos, Anwar Gargash, declaró el lunes que el país estaba creando rutas alternativas para sus exportaciones energéticas y su comercio, con el fin de garantizar que no se vean “secuestradas” por la guerra.

El impacto del bloqueo iraní del estrecho de Ormuz sobre el suministro energético también se ha dejado sentir en Estados Unidos, donde han aumentado los precios del combustible. Este aumento ha lastrado la popularidad de Trump, ahora que su Partido Republicano se encamina hacia las elecciones de noviembre, en las que está en juego el control del Congreso.

PUBLICIDAD

(Con información de Reuters)