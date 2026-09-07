De vender perfumes a liderar la ultraderecha: quién es Ulrich Siegmund, el nuevo fenómeno político de Alemania

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Ulrich Siegmund se convirtió en una de las principales figuras de Alternativa para Alemania (AfD) después del fuerte resultado que el partido obtuvo en Sajonia-Anhalt, en el este del país. La agrupación alcanzó el 44% de los votos y consiguió 39 de los 83 escaños del Parlamento regional, a solo tres bancas de la mayoría absoluta. En 2021 había obtenido el 20,8%.

El resultado volvió a poner bajo la lupa a Siegmund, un dirigente cuyo perfil combina un discurso especialmente duro en materia de inmigración, propuestas de cambios en educación y medios públicos, una posición favorable a Rusia y una fuerte presencia en redes sociales. En Infobae al Mediodía, Andrei Serbin Pont analizó su recorrido, sus principales propuestas y las razones detrás de su crecimiento político.

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Quién es Ulrich Siegmund

Siegmund nació un mes después de la reunificación de Alemania. No vivió la división entre Alemania Occidental y Alemania Oriental ni el régimen de la República Democrática Alemana, una diferencia generacional que también forma parte de su perfil político.

Ulrich Siegmund quedó en el centro de la política de Alemania tras el 44% de Alternativa para Alemania en Sajonia-Anhalt (REUTERS/Fabrizio Bensch)

Antes de incorporarse a la actividad partidaria trabajaba en la venta de perfumes y ambientadores. Su recorrido tampoco comenzó dentro del AfD: inicialmente buscó acercarse a la CDU, el principal partido conservador alemán, pero terminó alejándose al no sentirse identificado con esa fuerza.

Su incorporación a Alternativa para Alemania le permitió desarrollar una carrera política con posiciones mucho más duras que las de los partidos tradicionales. En Sajonia-Anhalt se transformó en una de las figuras de mayor exposición del partido y, tras el resultado electoral, quedó en el centro de la discusión sobre el avance de la derecha radical en Alemania.

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La revista Der Spiegel llegó a definirlo como “el hombre más peligroso de Alemania”, una caracterización que reflejó la controversia alrededor de su figura.

Ulrich Siegmund pasó de vender perfumes a convertirse en una de las principales figuras de AfD en el este de Alemania (REUTERS/Liesa Johannssen)

A esa exposición política se sumó una estrategia digital orientada especialmente a públicos jóvenes. Siegmund supera los 800.000 seguidores en TikTok y el AfD también consiguió instalarse en esa plataforma con contenidos propios. Durante 2024, una canción de música electrónica que repetía las siglas del partido se convirtió en una tendencia asociada a la agrupación.

Para Andrei Serbin Pont, esa capacidad para capitalizar las redes sociales es uno de los elementos que permiten entender el crecimiento de las nuevas derechas.

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Un programa con foco en educación, inmigración y Rusia

Las propuestas de Siegmund abarcan distintas áreas del funcionamiento del Estado. En educación, plantea eliminar la escolarización obligatoria y defiende un modelo inspirado en el homeschooling estadounidense, que permitiría a las familias educar a sus hijos en sus propios hogares.

También propone reducir la radiodifusión pública a dos canales sin contenidos de opinión y dejar el resto de la oferta en manos privadas. En paralelo, plantea reducir la estructura del Gobierno regional mediante la fusión de ministerios.

Siegmund consolidó su crecimiento en TikTok, donde supera los 800.000 seguidores y amplía el alcance digital de Alternativa para Alemania (REUTERS/Fabrizio Bensch)

La inmigración es uno de los ejes centrales de su programa. Siegmund promueve deportaciones masivas y una política de “remigración”, además de un recorte de las prestaciones destinadas a extranjeros y mayores restricciones para quienes no tengan residencia regular.

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Su plataforma también contempla cambios en la enseñanza del nazismo. Según explicó Serbin Pont, el dirigente propone revisar los contenidos educativos para reducir el peso que tiene actualmente la responsabilidad histórica alemana en el tratamiento de ese período.

En política exterior, Siegmund sostiene que el enfrentamiento con Rusia fue un error estratégico para Alemania. Su posición es favorable a terminar con el apoyo a Ucrania y recuperar una relación más cercana con Moscú.

Ese conjunto de definiciones se completa con posiciones contrarias a la denominada “agenda woke”, una defensa del tradicionalismo y una mayor centralidad de las creencias religiosas, aspectos que Serbin Pont ubicó entre las coincidencias ideológicas de sectores de la derecha europea y el discurso político del AfD.

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Ulrich Siegmund promueve deportaciones masivas, la remigración y más restricciones para extranjeros sin residencia regular (REUTERS/Christian Mang)

El vínculo con Elon Musk y la nueva derecha internacional

El crecimiento de Siegmund también se produce en un contexto de mayor conexión entre distintos referentes de las nuevas derechas a nivel internacional.

La escritora y analista política internacional Antonella Marty sostuvo en Infobae al Mediodía que el resultado de Sajonia-Anhalt forma parte de una tendencia más amplia de avance de estos espacios políticos.

Marty destacó, entre otros factores, el papel de las plataformas digitales y los vínculos con figuras de gran exposición internacional como Elon Musk. Siegmund agradeció públicamente al empresario después de la elección y Musk ya había manifestado su apoyo al AfD y participado de actividades vinculadas con el partido.

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En 2025, el empresario intervino por videoconferencia en un acto partidario y habló sobre la importancia de preservar la cultura y de impulsar una “batalla cultural”, una expresión frecuente entre distintos referentes de esta corriente política.

La conexión internacional también se extiende a espacios como la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), donde participaron dirigentes del AfD, entre ellos Alice Weidel, junto con representantes de otras derechas.

El programa de Ulrich Siegmund propone eliminar la escolarización obligatoria e impulsar un modelo de homeschooling en Alemania (REUTERS/Liesa Johannssen)

Para Marty, detrás de estas posiciones existe una discusión más amplia sobre identidad nacional, inmigración y multiculturalismo. También señaló la circulación de la teoría del “gran reemplazo”, una narrativa conspirativa que sostiene que existe una estrategia global para sustituir a la población blanca mediante la inmigración.

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Seguridad e inmigración

La agenda de Siegmund incluye además propuestas vinculadas con la seguridad. Entre ellas figura la creación de “patrullas ciudadanas”, una estructura que funcionaría como una suerte de policía auxiliar.

Ese planteo se articula con un discurso que vincula inmigración y delito. Marty cuestionó esa asociación y sostuvo que no existe una correlación entre la proporción de inmigrantes en un distrito y su tasa de delincuencia local.

Como respaldo, mencionó una investigación del Instituto Alemán de Política Económica que, según explicó, concluyó que los inmigrantes y refugiados no tienen una mayor tendencia a cometer delitos y que la presencia de inmigrantes en un distrito no permite establecer una relación directa con sus niveles de criminalidad.

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La agenda de seguridad de Siegmund incluye patrullas ciudadanas, mientras especialistas rechazan vincular inmigración y delito en Alemania

El resultado de Sajonia-Anhalt le dio a Siegmund una plataforma política de mayor alcance. El AfD pasó del 20,8% al 44% de los votos y quedó a las puertas de la mayoría absoluta en el Parlamento regional.

La elección también mostró el retroceso de la CDU, que cayó del 37% al 17%. En ese nuevo escenario, Siegmund emerge como una de las figuras centrales de una fuerza que amplió su peso electoral en el este alemán y que busca transformar ese crecimiento regional en una mayor influencia política.

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