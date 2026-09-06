Noruega incautó un barco ruso en el Ártico y puso bajo presión al Kremlin

Una captura de pantalla de un vídeo de archivo grabado muestra el Professor Molchanov (REUTERS/Archivo)

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Durante los últimos días, los servicios de seguridad noruegos habían estado rastreando un barco de investigación ruso. Navegaba alrededor de Svalbard, un archipiélago helado en el Alto Ártico cerca del polo norte que Noruega controla, pero que se rige por un tratado único en su tipo que les da acceso a los rusos.

El miércoles, los noruegos actuaron con rapidez.

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Armados con una orden judicial que forma parte de un esfuerzo global para recuperar activos rusos, agentes de la policía noruega abordaron el barco mientras estaba atracado en Barentsburg, un diminuto asentamiento ruso en Svalbard. Los agentes confrontaron al capitán del barco, una embarcación oceanográfica algo tosca de 60 metros de largo, y anunciaron que estaban “arrestando” la nave.

El barco incautado fue parte de un esfuerzo más amplio para ejecutar una sentencia judicial internacional que ordena a Rusia pagar a una compañía energética ucraniana, Naftogaz, más de USD 4 millardos por expropiar los activos de dicha compañía en Crimea. El barco, propiedad del gobierno ruso y llamado Professor Molchanov, en honor a un famoso científico ruso, ahora tiene prohibido salir de Barentsburg hasta que los tribunales noruegos decidan qué hacer a continuación.

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“Solo hemos actuado como un mensajero”, dijo Lars Fause, el gobernador de Svalbard. Añadió que era la primera vez que Noruega tomaba una medida como esta en Svalbard. Los rusos la denunciaron rápidamente y la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores la calificó de “piratería”. Pero la audaz maniobra encaja a la perfección con la geopolítica cambiante en esta parte del Ártico y con la postura cada vez más agresiva de Noruega.

Durante años, Svalbard fue un lugar de camaradería, remoto y a menudo con un frío que calaba hasta los huesos. Pero en él, rusos, noruegos y personas de todo el mundo andaban juntos en motos de nieve, avistaban osos polares y sorbían borscht en torneos de ajedrez. La lejanía de Svalbard y su latitud extremadamente septentrional —se extiende hasta los 81 grados norte— lo convierten en un lugar ideal para estudiar el cambio climático y la atmósfera de la Tierra.

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El grupo de islas es parte de Noruega, pero se rige por un tratado único, que data de las secuelas de la Primera Guerra Mundial, el cual permite a casi cualquier persona irse a vivir ahí, sin necesidad de visa. Los rusos utilizaron este tratado para establecer algunos pueblos mineros de carbón hace décadas, incluido Barentsburg, y unos cientos de rusos todavía viven allí y extraen carbón. Durante años, los noruegos básicamente los dejaron en paz.

Pero a medida que la región ártica se ha vuelto más disputada estratégicamente, y después de que los países de Europa occidental se alinearan contra Rusia tras la guerra de Moscú en Ucrania, Svalbard, a su vez, se ha convertido en el reflejo de un mundo nuevo y más agresivo.

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Los noruegos defienden esta parte del Ártico como nunca antes; han aumentado la vigilancia, restringido los derechos de los extranjeros y han impuesto más restricciones a los científicos internacionales. Desconfían especialmente de las embarcaciones rusas que merodean por los mares de Svalbard.

Los medios estatales rusos dijeron que el barco de investigación llevaba a unos 20 artistas a Barentsburg para una exposición especial. Yuri Trutnev, un enviado presidencial ruso, llamó a la incautación “algo realmente extraño de hacer”.

El presidente ruso, Vladimir Putin, acompañado por el director ejecutivo de la petrolera Rosneft, Ígor Sechin (der.), y el viceprimer ministro Yuri Trútnev (izq.) (Reuters/Archivo)

“Tenemos un tratado sobre Svalbard. Ha existido durante décadas”, dijo. Ese tratado ahora ha sido violado, añadió.

El embajador de Noruega en Moscú se reunió con funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, y las autoridades noruegas dijeron que ayudarían a “cuidar de la tripulación y los pasajeros” que se encontraban en el Professor Molchanov cuando fue incautado.

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Pero varios académicos que estudian esta parte del mundo dijeron que el barco era una conocida herramienta de propaganda y que durante años había transportado a agentes rusos a Svalbard, quienes luego izaban banderas rusas y promovían los reclamos rusos sobre el archipiélago, además de realizar tareas de vigilancia.

“El barco ha sido utilizado para operaciones híbridas rusas”, dijo Kari Aga Myklebost, profesora de historia rusa en la Universidad Ártica de Noruega en Tromsø.

Noruega incautó un buque ruso a pedido de Ucrania por la anexión de Crimea (Créditos: Cruise Mapper)

Dijo que Noruega ahora intentaba “plantarse” y que el país “necesita enviar un mensaje claro a Rusia de que Noruega no acepta operaciones híbridas en aguas noruegas ni en Svalbard”.

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Noruega ha monitoreado de cerca todo tipo de embarcaciones rusas en los últimos años. Los funcionarios de inteligencia noruegos han dicho que el Kremlin con frecuencia utiliza a personal civil y embarcaciones no militares con acceso legítimo a los puertos noruegos para recopilar inteligencia. Los espías rusos están especialmente interesados en la tecnología de defensa y las capacidades armamentísticas de Noruega, dijeron los informes noruegos.

Noruega ahora prueba si sus tribunales tienen autoridad sobre la propiedad rusa en una región con una prolongada presencia rusa, dijo Anthony Heron, investigador del Instituto Ártico, un centro de investigación internacional con sede en Washington.

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Al igual que los gobiernos del Reino Unido, Francia y otras naciones europeas, los noruegos están intensificando las acciones legales donde los activos rusos están expuestos y al alcance, añadió.

“Aunque es solo una acción de ejecución legal, no un incidente de seguridad, aterriza en un lugar especialmente sensible geográficamente”, dijo Heron.Dijo que la incautación de esta embarcación en Svalbard podría forzar los límites de hasta dónde la soberanía noruega se “extiende a los ojos de Moscú”.

© The New York Times 2026.