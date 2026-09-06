Política

El Frente Renovador activa su armado en PBA y aguarda que Massa defina una posible candidatura

El espacio empezó a agruparse en las distintas secciones electorales y dirigentes salieron a explicar por qué el ex ministro debería ser candidato. A la par, éste pidió “que armen” en el territorio que gobierna Kicillof, quien no tendrá reelección. En un esquema de unidad, no descarta una postulación nacional por el peronismo

Marcha universitaria federal 23A - Sergio Massa
Sergio Massa
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Más allá de que el ex ministro de Economía y último candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, mantenga la incógnita y apenas participe en actos públicos, nunca se alejó del día a día del peronismo. Ahora, faltando poco más de un año para las elecciones presidenciales, su espacio empezó a apretar el acelerador, al menos en la provincia de Buenos Aires, donde tiene mayor caudal político propio. Los armadores de su partido político, el Frente Renovador, ya tienen luz verde para construir electoralmente hacia 2027 en el marco de una posible PASO dentro del peronismo, tanto a nivel nacional como provincial.

“Es fundamental en este proceso que nosotros fortalezcamos el territorio. Sergio necesita que, más allá de todo el trabajo que pueda estar haciendo y que va a seguir haciendo para llegar a una disputa, que seguramente va a ser una PASO con otros sectores del campo nacional y popular que también quieren ser gobierno nacional, va a necesitar tener el territorio”, dijo este viernes el diputado provincial y vicepresidente de la Cámara baja bonaerense, Alexis Guerrera. Las palabras del legislador están avaladas por Massa. Es uno de los que ordenan los asuntos que atraviesan al FR en territorio bonaerense. Junto a Malena y Sebastián Galmarini, el diputado provincial Rubén Eslaiman y el ministro de Transporte, Martín Marinucci, comandan las decisiones del sector en la agenda bonaerense.

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Los dichos de Guerrera fueron pronunciados durante un discurso con el que cerró un plenario del Frente Renovador en la Cuarta sección electoral, realizado el último viernes.

Allí, Guerrera, fue por más y postuló a Massa para una posible candidatura nacional. Siempre en el marco de una PASO. La instancia de una elección Primaria es el escenario que espera transitar el peronismo para definir candidaturas. Si bien aún faltan varios meses y en el medio puede pasar cualquier cosa, a ese preacuerdo de defender las PASO se llegó semanas atrás cuando gobernadores, Massa, Máximo Kirchner y el senador nacional por Santiago del Estero, Gerardo Zamora, se reunieron en el Hotel Emperador. Como se supo, el tema de las PASO estuvo en la mesa. En esa reunión había al menos dos precandidatos: el bonaerense Axel Kicillof y el propio Massa.

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“¿Y por qué decimos que nosotros estamos preparados y Sergio es la figura que está más preparada en la Argentina? La Argentina que nosotros buscamos es esa Argentina en la que el Estado ponga el equilibrio entre el mercado y las familias argentinas. La Argentina va a necesitar, para la reconstrucción, mucho diálogo. Y nosotros ahí encontramos una de las mayores fortalezas de Sergio. Es un hombre de diálogo, es un hombre de construcción permanente, es un hombre que no le tiene miedo a sentarse con ninguno de los sectores de la Argentina. Es un hombre que entiende que es con el campo, que es con la industria, que es con la energía, que es con todos los sectores productivos, que es con las PYMES, pero que es con las familias argentinas trabajando adentro”, fue otro pasaje de Guerrera del plenario del FR en Junín.

diputado provincial del Frente Renovador, Alexis Guerrera
El diputado por la Cuarta sección electoral, Alexis Guerrera en el plenario del FR en Junín

Hay cierta expectativa por la construcción en la Cuarta. Se trata de la región noroeste de la provincia, donde el massismo controla los gobiernos locales de General Pinto, Chacabuco y Rivadavia. Sin embargo, la apuesta electoral del FR en la Cuarta sección es el distrito de Junín. Buscará que la senadora provincial Valeria Arata sea la próxima intendenta de ese municipio hoy gobernado por el PRO bajo la jefatura del senador Pablo Petrecca. El intendente interino, que buscará revalidar su lugar, es Juan Fiorini.

Un dirigente que habla diariamente con el ex ministro de Economía reconoce que “Massa va a estar siempre para disputar una candidatura presidencial. Tiene que ver con su personalidad, si ve que es posible, avanza y esta vez no va a ser la excepción”. Lo mismo dijo otro diputado provincial del FR, Carlos Puglelli, que además es el ex intendente de San Andrés de Giles: “Sergio Massa es un actor clave en esa consolidación de la unidad, y es la persona más preparada para la Presidencia”, dijo en declaraciones radiales.

Días atrás también hubo un plenario del Frente Renovador en la Tercera sección electoral, del que participaron legisladores y concejales. Fue en Florencio Varela. Antes los intendentes del FR en la Quinta sección electoral se reunieron en Maipú con referentes del espacio de los 27 municipios que componen la sección. De esa reunión se concluyó que, internamente, el massismo puede dar pelea en 14 municipios. Es parte de la “bandera de largada”, que internamente flameó el ex presidente del Club Atlético Tigre. Los 27 municipios de la Quinta aglutinan más de 1,3 millones de electores y representan aproximadamente el 9,3% del padrón de toda la provincia de Buenos Aires. El 19 de septiembre, el Frente Renovador llevará adelante un encuentro de Juventud. Se especula con que aparezca Massa. Ese mismo día, Kicillof cerrará el plenario federal del MDF, un acto que será en Avellaneda y en el que mostrará el estado actual de su propia construcción política. Sus armadores esperan que haya una masiva convocatoria.

Elecciones bonaerenses 2025 - Fuerza Patria - Axel Kicillof - Sergio Massa
Kicillof y Massa en el búnker de Fuerza Patria durante las elecciones provinciales de hace un año atrás

Es en la provincia de Buenos Aires donde el Frente Renovador tiene su armado más sólido con intendentes y concejales propios, además de diputados y senadores bonaerenses dentro de los bloques de Fuerza Patria. Se mueven en un marco de acuerdo con los legisladores del cristinsimo. No así con el espacio del gobernador. El ejemplo más nítido es el posicionamiento de las reelecciones indefinidas. Por ejemplo, mientras el mandatario pide las reelecciones indefinidas de intendentes —que es un tema que se tiene que resolver en la Legislatura bonaerense—, diputados y senadores del Frente Renovador ya avisaron que no van a acompañar cambios a la ley que el propio sector impulsó y que limita los mandatos de los intendentes a una sola reelección.

Además, la senadora Malena Galmarini, pidió formalmente el envío del proyecto de reelecciones a la comisión de Reforma Política, que ella preside. No obtuvo respuesta del destinatario de la nota: el senador kicillofista, Germán Lago. El proyecto en disputa está en la comisión de Legislación General y, según supo este medio, de ahí no se va a mover.

Comisión de Reforma Política Senado bonaerense
La presidenta de la comisión de Reforma Política en el Senado bonaerense, Malena Galmarini, pidió el proyecto de reelecciones

En el MDF plantean que Kicillof tiene la mayoría de los intendentes del peronismo adentro del espacio y que algunos de ellos incluso están en condiciones de pelear por la sucesión de la gobernación bonaerense como Jorge Ferraresi (Avellaneda), Julio Alak (La Plata) o Fernando Espinoza (La Matanza), además del ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis. Por lo bajo, en el FR dejan correr que muchos de esos intendentes “están” porque “Axel les garantizó las reelecciones”, pero que “hay que ver qué pasa si no salen; hoy no están los votos”. Se especula que en los próximos días, la Liga de Intendentes —un grupo de jefes comunales que dicen no estar ni con Kicillof ni con La Cámpora y buscan un marco de unidad— se reúna con Massa, tal como lo hicieron esta semana con Máximo Kirchner y tiempo atrás con Kicillof, en lo que fue la presentación de credenciales propias. Entre esos intendentes se anotan quienes están a favor de las reelecciones indefinidas y quienes ya dan por perdida esa batalla y buscan poner sucesores. Por Avenida del Libertador, donde Massa tiene sus oficinas, pasan representantes de -casi- todos los sectores políticos.

En las últimas horas, el massismo también mandó un mensaje a Kicillof a través de la diputada Sofía Vanelli. Fue en el XXII Congreso Provincial de Funcionarios y Funcionarias del Poder Judicial que se llevó adelante en Mercedes. Allí, la legisladora se refirió a las vacantes en la Corte bonaerense, en donde hay cuatro sillas vacías y el Ejecutivo —de 2019 a esta parte— no elevó ningún pliego para cubrir los lugares. “Considerando que pasó tanto tiempo y que no se impulsó ninguna gestión, sería más conveniente que la terna la eleve el próximo gobernador o gobernadora”, dijo, ya que “Axel Kicillof ya está concluyendo su segundo mandato”.

Dentro del peronismo y en la discusión de planos hipotéticos también corre la idea de que Massa podría ser candidato a la gobernación bonaerense. Nadie lo confirma y Massa sigue mirando el mapa nacional. “La unidad es lo más importante”, dijo Massa la semana pasada cuando fue a Rosario a acompañar la presentación de Diego Giuliano y respaldar la construcción del presidente del Frente Renovador en la provincia de Santa Fe. Hoy el esquema de unidad es el escenario que pone al peronismo en un formato competitivo ante Javier Milei, que irá por la reelección. El debate continúa sobre cómo llegar a esa unidad.

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