Sin calendario electoral, la oposición en Córdoba no termina de unificarse y los gestos de la Casa Rosada generan ruido

Rodrigo de Loredo, Luis Juez, Gabriel Bornoroni y Gonzalo Roca. Los principales referentes opositores de Córdoba

Guardar

Un clima electoral extraño se vive en la provincia de Córdoba. Este domingo habrá elecciones en la ciudad de Marcos Juárez, conocida como kilómetro cero de Cambiemos, que supo ser una competencia nacionalizada pero hoy apenas tiene dirigentes provinciales que buscan capitalizar el resultado. En paralelo, siguen las dudas y especulaciones sobre la estrategia que implementará la Casa Rosada para la sucesión de Martín Llaryora. ¿Javier Milei avalará una alternativa competitiva? Mientras tanto, la Justicia le dio una buena noticia a Rodrigo de Loredo que le permitirá pelear por la candidatura a gobernador.

“Solo Llaryora y su almohada saben la fecha que fijará para la elección a gobernador”, dicen en La Libertad Avanza, quienes aseguran que, una vez fijado el día, habrá definiciones sobre candidaturas. Como en la mayoría de las provincias, Llaryora especula con los tiempos para correr con ventaja en los comicios en los que buscará su reelección. De todos modos, los dirigentes opositores especulan que será entre abril y mayo.

PUBLICIDAD

Gabriel Bornoroni, presidente del bloque libertario en Diputados y máximo referente de Milei en Córdoba, es el que se encarga de desmentir constantemente que existe un acuerdo entre Llaryora y la Casa Rosada. Es que ese rumor crece y se disipa al ritmo de las necesidades y negociaciones entre el Poder Ejecutivo y los gobernadores. En los últimos días, Patricia Bullrich adelantó que comenzará el tratamiento parlamentario para suspender las PASO, herramienta que el Gobierno quiere desterrar para perjudicar a la oposición y garantizar la reelección de Milei. Para eso será necesario el voto de los aliados.

Uno de los últimos acto multitudinarios que encabezó Javier Milei en Córdoba, una de las provincias donde más mide

Como reconstruyó Infobae, incluso existe un rumor de que Llaryora podría colaborar con una lista presidencial para dividir al peronismo a cambio de que La Libertad Avanza presente una lista de baja competitividad en la provincia. Los dirigentes violetas locales lo desmienten: dicen que el Gobierno no va a permitir una derrota en uno de los territorios más antikirchneristas en los meses previos a la elección nacional, que incluso podría generar una inestabilidad económica y hasta envalentonar a la oposición.

PUBLICIDAD

Bornoroni confía en que será bendecido por Milei para la Gobernación. El empresario vinculado al sector de los combustibles armó una alianza con Luis Juez y un sector de la UCR que se referencia con Soledad Carrizo, quien responde a Alfredo Cornejo. Hace meses mantienen reuniones con intendentes, actos y recorridas. Pero los más desconfiados dicen que el libertario puede correr la misma suerte que sus compañeros de espacio en otras provincias.

Hay quienes escucharon a referentes importantes de La Libertad Avanza del interior quejarse por el esfuerzo que hicieron para cumplir con una orden de la cúpula libertaria. Se trató de una especie de “plan por ciudades”, que consistió en recorridas por las capitales provinciales para que finalmente, según protestan, quede en la nada. “Nos van a cagar a todos”, se los escuchó decir en referencia a que el Gobierno los hizo engordar su territorialidad para generar una herramienta de amenaza a los gobernadores con los que, aseguran, el Gobierno terminará arreglando para la elección de 2027. En la lista de posibles perjudicados lo anotan a Bornoroni.

PUBLICIDAD

El Gobierno giró $5.000 millones en concepto de ATN a la provincia de Córdoba

En Córdoba los dirigentes opositores observan varios gestos de la Casa Rosada a la gestión de Llaryora. Por ejemplo, en la última visita de Luis Caputo a la Bolsa de Comercio llenó de elogios al ministro de Economía provincial, Guillermo Acosta. Lo mismo hizo Alejandra Monteoliva con su par local en la cartera de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. A eso le suman las constantes fotos de Diego Santilli con Manuel Calvo, jefe de Gabinete de Llaryora, y los $5.000 millones que le otorgaron a la provincia en concepto de ATN.

Otro capítulo es cómo definirá la oposición la candidatura a gobernador. Si bien se descuenta que Milei elegirá a Bornoroni, en la lista se anotan Luis Juez y De Loredo. El dirigente radical logró un fallo a favor en la interna del partido y ya cuenta con el sello para pelear por liderar una alianza. “Ahora el desafío es esconder a la UCR”, bromean en su entorno en referencia a que el partido centenario no atrae votantes, aunque aseguran que el ex diputado cuenta con buenas mediciones sólo con su nombre.

PUBLICIDAD

De Loredo tiene un mapa en su cabeza de cómo terminará siendo candidato. Cree que si Milei no logra repuntar en las encuestas y si la crisis económica se agrava, el Presidente tendrá dos opciones: el plan Llaryora o el plan Rodrigo. El primero implica un acuerdo con gobernadores aliados que lo ayuden a reelegir a cambio de un pacto de no agresión en sus provincias. El segundo, que obviamente lo involucra, consta de que él sea elegido para liderar la lista porque, asegura, le garantiza un triunfo por el 50%.

La elección de Marcos Juárez

La actual intendenta Sara Majorel llegó a contar con la visita de Mauricio Macri en las elecciones de 2022

La ciudad de Marcos Juárez es conocida como “el kilómetro cero”, porque allí es donde se inicia el calendario electoral y, además, donde el sello Cambiemos logró su primera victoria en 2014. Desde entonces, los máximos referentes nacionales de todo el espectro no kirchnerista buscaron capitalizar los resultados electorales. En la elección de 2022 estuvieron presentes Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Juan Schiaretti, entre otros, quienes buscaban mostrarse competitivos para la presidencial que finalmente ganó Milei. Ninguno de ellos apareció este año.

PUBLICIDAD

Este domingo compiten un total de siete candidatos para la Intendencia, pero con la particularidad de que ninguno se referencia con espacios nacionales y los provinciales están difusos. La Libertad Avanza retiró a su postulante, la UCR integra tímidamente una alianza y Llaryora espera a ver los resultados para adjudicarse cualquier resultado, ya que la mayoría de los candidatos tiene vínculos con su gestión. Sólo Luis Juez se animó a respaldar al ex intendente Pedro Dellarossa, quien supo representar al PRO pero que viene de integrar el gabinete provincial.

En concreto, los siete candidatos que competirán por la Intendencia son Pedro Dellarossa, por Marcos Juárez Puede; Verónica Crescente, por Unión Vecinal; Germán Font, por Generación Marcos Juárez; Gerardo Pasquali, por Marcos Juárez Despierta, una alianza de la UCR y el Partido Demócrata; Ana Claudia Elzaurdia, por Una Nueva Oportunidad; Juan Carlos Escobar, por el Partido Libertario; y Jorge Bolcatto, por Encuentro Vecinal Córdoba.

PUBLICIDAD