Los libros de no ficción de septiembre: Durán Barba, ciberfeminismos, IA y desigualdad social

Libros que discuten los grandes temas de nuestro tiempo: novedades de septiembre en no ficción

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Con la llegada de septiembre, las editoriales ponen en circulación una nueva camada de libros de no ficción que dialogan con algunas de las preguntas más persistentes del presente. De la pobreza y la nueva derecha a la ciencia popular, la economía, la Iglesia o la longevidad, las novedades del mes trazan un mapa de preocupaciones contemporáneas y apuestan a intervenir en la discusión pública desde el ensayo, la investigación y la crónica.

En conjunto, la selección recorre algunos de los ejes más urgentes del presente argentino y global: la pobreza como fractura estructural, los dispositivos culturales de la nueva derecha, las mutaciones del capitalismo en la era digital, las violencias de género en entornos virtuales, los debates sobre democracia, memoria e igualdad, y el impacto de la ciencia y la tecnología en la vida cotidiana. Entre la investigación periodística, el ensayo político, la historia intelectual y la divulgación, estos libros no solo ofrecen claves para interpretar la coyuntura y el cambio de época.

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“Artefactos peronistas y máquinas imposibles”, de Hernán Comastri

Hay una tradición de inventores, técnicos y aficionados que pensaron la ciencia fuera de los ámbitos consagrados. El historiador e investigador Hernán Comastri reconstruye esta fascinante y poco explorada vertiente. Bajo el título de Artefactos peronistas y máquinas imposibles (Fondo de Cultura Económica), el autor recupera un archivo sorprendente que incluye desde un cerrajero rosarino que captó el nacimiento de una supernova desde su casa, hasta mecánicos que fabricaron motos con piezas de un secarropa soviético, pasando por un paisano que aseguraba haber descubierto una nueva teoría del átomo. El volumen se detiene especialmente en los proyectos de ciencia popular surgidos durante el primer peronismo, ampliando la mirada hacia los modos en que la sociedad argentina imaginó el progreso, la técnica y el futuro en el siglo XX.

Entre servilletas con garabatos, planos caseros, maquetas y saberes de oficio, la propuesta de Comastri —quien es doctor en Historia por la UBA, docente en la Universidad Torcuato Di Tella e investigador del Conicet— ofrece una lectura fresca y original sobre la relación entre el conocimiento, la experiencia y la modernización. Esta novedad de septiembre rescata el valor de la inventiva popular frente a la rigidez del pensamiento científico dominante, convirtiéndose en una obra indispensable para los amantes de la historia cultural y la tecnología.

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“Pobreza. La grieta que importa”, de Andrés Schipani

En Pobreza. La grieta que importa (Planeta), el politólogo e investigador Andrés Schipani analiza cómo el arraigado imaginario del siglo XX —en el que los argentinos se pensaban como una sociedad de clases medias, con bajos niveles de pobreza y expectativas de ascenso social ligadas al trabajo y la educación— ha quedado completamente obsoleto. El libro sostiene que ese mito ya no alcanza para describir la realidad de un país donde la pobreza se ha vuelto un dato estructural y crónico, y en el cual cada crisis económica y social deja un piso de vulnerabilidad más alto y difícil de revertir que la anterior.

A través de un exhaustivo análisis, el volumen pone el foco en una fractura mucho más profunda y persistente que la grieta política cotidiana: la que separa de forma drástica a la Argentina integrada de la excluida. Con datos rigurosos sobre la infancia, la realidad de los barrios populares y el acceso desigual a los servicios básicos, Schipani examina cómo se consolidó esta brecha histórica y por qué se convirtió en el rasgo central del presente. Sin duda, una de las novedades editoriales más urgentes e indispensables de septiembre para comprender la verdadera encrucijada socioeconómica del país.

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“El libro negro de la nueva derecha”, de Ezequiel Saferstein

Después de años de entrevistas y de recorridas por festivales, ferias y presentaciones, Ezequiel Saferstein se interna en el mundo de la batalla cultural para examinar a sus principales referentes, la estructura editorial que los impulsa y las condiciones que ampliaron su llegada al centro de la escena política. El libro, editado por Siglo XXI, sigue la conformación de ese espacio y su relación con el ascenso de Javier Milei.

Sociólogo, docente e investigador del Conicet, Saferstein reconstruye el vínculo entre el núcleo duro mileísta y el resto de la sociedad, y se detiene en los libros, sellos, autores y circuitos de circulación que ayudaron a consolidar esa agenda. Su libro anterior fue ¿Cómo se fabrica un best seller político?; aquí retoma esa línea de trabajo con un guiño a El libro negro de la nueva izquierda, de Agustín Laje y Nicolás Márquez, publicado una década atrás.

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“El idioma de la crítica”, de Horacio González

El inmenso legado de Horacio González, una figura central del debate político y cultural argentino que dirigió durante una década la Biblioteca Nacional, está lejos de apagarse. Con la organización y prólogo de Eduardo Rinesi, El idioma de la crítica (Ubu Ediciones) rescata una voz ineludible: textos de distinta naturaleza escritos, leídos o improvisados por el sociólogo, ensayista y profesor a lo largo de su vida en publicaciones y escenas diversas. La compilación vuelve sobre una obra atravesada por los grandes temas de la vida intelectual del país —como el peronismo, la universidad, la biblioteca, la ciencia y la política—, recuperando sus agudas intervenciones sobre figuras de la talla de Juan Domingo Perón, Macedonio Fernández, Jorge Luis Borges, Roberto Arlt, Karl Marx, Paul Groussac, José Lezama Lima, John William Cooke y Manuel Ugarte.

La cuidada edición incluye zonas menos frecuentadas de su trabajo y materiales que originalmente circularon en publicaciones de menor visibilidad, permitiendo al lector volver sobre una escritura única que combinó de forma magistral la reflexión política, la crítica cultural y el debate intelectual. Además de su célebre faceta como ensayista, el libro también recuerda su paso por la ficción a través de novelas como Besar a la muerta, Redacciones cautivas y Tomar las armas. Esta novedad de septiembre se consolida como un documento imprescindible para revisar la historia reciente del pensamiento argentino y rendir homenaje a un autor indispensable.

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“Bandera roja”, de Henry Bell

Desde las marchas de la antigua Roma hasta las barricadas de la Comuna de París y las protestas obreras de Chicago, la bandera roja atravesó episodios decisivos de la historia política moderna y quedó asociada a ideas de revolución, conflicto, emancipación y sacrificio. En Bandera roja. El emblema de un pueblo el escocés Henry Bell sigue el recorrido de ese emblema para reconstruir cómo se formó su potencia simbólica y por qué su presencia conserva vigencia en tradiciones políticas muy distintas.

A partir de esa indagación, el autor examina los motivos de su adopción, las luchas libradas bajo ese estandarte y las disputas que marcaron sus sucesivas resignificaciones. El volumen (traducido por Federico Cristante) propone así una historia de los símbolos colectivos y de los movimientos que, con esa bandera en alto, buscaron transformar el orden social. Renovada por consignas, palabras, números, mapas y estrellas, la bandera roja aparece aquí como un signo en permanente disputa, reclamado por causas, naciones e imaginarios diversos a lo largo de los siglos.

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“Ciberfeminismos”, de Ana Correa

A una década de la irrupción de Ni Una Menos, la violencia machista encuentra en los entornos digitales un terreno de expansión más difícil de identificar, medir y frenar. En este libro, Ana Correa (autora del celebrado Belén, que luego fue llevado al cine por Dolores Fonzi) se concentra en ese desplazamiento y analiza cómo el acoso en línea, el doxeo, la circulación de noticias falsas y los deepfakes afectan de manera directa la participación de mujeres en la conversación pública.

Con herramientas de la investigación periodística y del análisis jurídico, la autora recorre casos de la Argentina y de otros países para mostrar de qué modo periodistas, dirigentes políticas, activistas y usuarias comunes modifican su conducta, bajan el tono de sus intervenciones o se retiran de los espacios digitales para protegerse. El volumen editado por Planeta reúne además experiencias de Corea del Sur, India, Estados Unidos, México, Brasil y Arabia Saudita, y presenta ese silenciamiento como uno de los efectos menos visibles de la violencia de género contemporánea.

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“Exocapitalismo. Economías absolutamente sin límites”, de Marek Poliks y Roberto Alonso Trillo

¿Qué ocurre cuando el capitalismo parece desprenderse de sus soportes materiales y ya no necesita del trabajo humano en los términos en que lo hizo durante siglos? En este ensayo, Marek Poliks y Roberto Alonso Trillo parten de esa pregunta para proponer una hipótesis radical: el capital no sería un fenómeno estrictamente humano ni una etapa histórica en transformación, sino una lógica que tiende a autonomizarse y a operar cada vez con mayor independencia de la producción, del Estado y de los límites terrestres.

Entre la teoría crítica, la filosofía de la tecnología y la especulación conceptual, el libro editado por Caja Negra describe una economía crecientemente abstracta, modelada por las finanzas, el software y la automatización. En ese marco, los autores examinan plataformas, servicios en la nube, blockchain, memecoins, redes sociales y trading de alta frecuencia para pensar nuevas formas de extracción y acumulación. Lejos de presentar un manifiesto, el volumen se ofrece como una intervención teórica sobre un capitalismo que, según sostienen, ya no puede comprenderse con las categorías heredadas.

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“Mi padre, la revolución y la Triple A”, de Andrea Robles

El 3 de noviembre de 1974, César Robles, dirigente del Partido Socialista de los Trabajadores, alcanzó a advertir antes de su secuestro: “Soy César Robles, del Partido Socialista de los Trabajadores. Me persiguen”. A partir de esa escena, Andrea Robles reconstruye la vida de su padre y, al mismo tiempo, una etapa de intensa conflictividad política, sindical y cultural en la Argentina entre fines de los años 50 y el golpe de Estado de 1976.

Con testimonios, cartas, documentos inéditos y semblanzas personales, el libro publicado por Ediciones IPS entrelaza una biografía con la historia del trotskismo liderado por Nahuel Moreno, los debates de una generación militante y la trayectoria de una parte de la clase trabajadora organizada. Desde la Resistencia Peronista y la Revolución Cubana hasta el Cordobazo, los primeros años 70 y el accionar de la Triple A, el volumen combina crónica política e investigación histórica para volver sobre una experiencia truncada por el terrorismo de Estado y sobre discusiones que siguen abiertas medio siglo después. Christian Castillo escribió la presentación; Luca Bonfante, el prólogo.

“Robo y falsificación de obras de arte en la Argentina”, de Ricardo Ragendorfer

¿Qué hay detrás del robo y la falsificación de obras de arte? Después de años fuera de circulación, vuelve a las librerías el primer libro de Ricardo Ragendorfer, una investigación publicada originalmente en 1993 sobre un mundo atravesado por robos, falsificadores, coleccionistas, aseguradoras y servicios de inteligencia. Convertido con el tiempo en un título de referencia para investigadores y especialistas, regresa en una nueva edición que vuelve sobre las zonas más opacas del mercado del arte ilícito.

A partir de casos emblemáticos, el autor reconstruye en Robo y falsificación de obras de arte en la Argentina (editado por Punto de Encuentro) una trama integrada por traficantes, intermediarios, coleccionistas secretos y figuras vinculadas al poder político y económico. Lejos de cualquier mirada romántica sobre el delito, el libro describe los mecanismos que sostienen el crimen alrededor del patrimonio artístico y muestra cómo las obras se transforman en piezas de fraude, extorsión y especulación en la Argentina.

“Lo que se desvanece”, de Alberto Ades

En su libro Lo que se desvanece (Penguin), el economista y financiero Alberto Ades plantea una profunda hipótesis sobre el presente: el avance tecnológico acelerado está provocando una auténtica mutación antropológica. Utilizando como punto de partida la célebre premisa de José Ortega y Gasset, —«yo soy yo y mi circunstancia»—, el autor examina con ojo crítico cómo el entorno digital remodela la identidad humana en áreas tan cruciales como el desarrollo infantil, el amor, el trabajo y la memoria.

Desde su experiencia en el cruce de la tecnología y las finanzas, Ades cuestiona la idea de que todo progreso sea inevitablemente positivo y nos invita a reflexionar sobre qué dimensiones esenciales de la experiencia humana se están perdiendo en el camino. “El volumen propone, así, una reflexión sobre los riesgos de una transformación civilizatoria que no conduce necesariamente a una utopía y que puede abrir la puerta a una deriva opuesta”, escribió Carlos Pagni.

“El pastor y los lobos”, de Santiago Roncagliolo

Santiago Roncagliolo entrega en esta obra una fascinante mezcla de investigación eclesiástica y reflexión personal que arranca con la muerte ficticia del papa Francisco en abril de 2025, un evento que deja a la Iglesia católica al borde del cisma. En medio de esta feroz guerra política por la sucesión en el Vaticano emerge la figura del cardenal Robert Prevost —antiguo misionero en una provincia humilde de Sudamérica y experto en combatir las zonas más oscuras del clero, como abusos, delitos financieros y sicariato—, cuyo camino hacia el papado bajo el nombre de León XIV es reconstruido minuciosamente por el autor.

El resultado es este volumen editado por Planeta: un relato atrapante sobre las disputas internas del poder religioso que, al mismo tiempo, propone una mirada íntima sobre la fe como un refugio esencial frente al dolor y el sufrimiento en tiempos de crisis.

“Dinero. El poder de una abstracción”, de Luiz Gonzaga Belluzzo y Gabriel Galípolo

En Dinero. El poder de una abstracción (Fondo de Cultura Económica), los reconocidos economistas brasileños Luiz Gonzaga Belluzzo y Gabriel Galípolo lanzan una mirada crítica e interdisciplinaria sobre los cimientos del capitalismo contemporáneo. A lo largo de sus 250 páginas, el libro cuestiona la teoría neoclásica del libre mercado como un orden técnico neutral y, en su lugar, analiza cómo la economía dominante ha intentado neutralizar tres fuerzas inherentemente inestables: el dinero, el crédito y los mercados financieros. Los autores recorren la evolución global desde la posguerra hasta el tercer milenio, desnudando la lógica de una “abstracción real” donde la producción de bienes ya no persigue el bienestar social, sino que queda completamente subordinada a la acumulación acelerada de capital.

La obra adquiere un valor único gracias a la trayectoria de sus firmas, combinando la visión heterodoxa de Belluzzo —premiado intelectual y exasesor de presidentes como Lula da Silva— con el peso institucional de Galípolo, actual presidente del Banco Central de Brasil. Juntos, recuperan la dimensión esencialmente política de la economía para demostrar que el sistema actual no es una consecuencia inevitable de la naturaleza humana, sino una construcción que urge revisar. Con una traducción a cargo de Jimena Reides, este volumen de la Colección Economía se posiciona como una lectura indispensable de septiembre para comprender por qué es urgente someter a las finanzas globales bajo el control público.

“El imperio de la igualdad”, de Marcelo Alegre

En El imperio de la igualdad, el jurista Marcelo Alegre propone repensar el derecho desde una perspectiva profundamente democrática. El punto de partida de la obra es una fuerte objeción hacia aquella parte de la filosofía jurídica tradicional que, según el autor, se ha desarrollado históricamente de espaldas a los ideales democráticos, relegando el concepto de igualdad a un plano secundario. A través de estas páginas, el volumen busca revertir esa tendencia y colocar la equidad en el centro de la teoría del derecho, ofreciendo una mirada fresca y necesaria para los lectores interesados en las ciencias sociales.

A partir de este debate, la propuesta de Alegre jerarquiza la protección de los derechos fundamentales y plantea la empatía como una virtud decisiva para la convivencia en una sociedad de personas libres e iguales. El libro editado por Siglo XXI se presenta así como una intervención clave y oportuna en las discusiones contemporáneas sobre democracia, justicia y ciudadanía. Sin duda, una de las novedades editoriales más estimulantes que llegan en septiembre para quienes buscan comprender los desafíos políticos y legales de nuestro tiempo.

“La nueva gerontolescencia”, de Nora Bär

La periodista científica Nora Bär se pregunta qué está ocurriendo hoy con la vejez y qué transformaciones radicales están introduciendo los avances científicos, médicos y sociales. El resultado es La nueva gerontolescencia (Planeta). El punto de partida es la irrupción en medios, redes y producciones audiovisuales de un nuevo vocabulario —como silver economy, revolución de la longevidad o nueva vejez— que busca nombrar un cambio demográfico y cultural sin precedentes. A través de estas páginas, la autora plantea que la discusión actual ya no debe limitarse a cuántos años es capaz de vivir el ser humano, sino fundamentalmente a cómo se los vive.

Lejos de promover la ilusión de una juventud preservada de manera indefinida, el volumen discute los mitos que rodean al envejecimiento y ofrece herramientas concretas para pensar de qué modo habitar el paso del tiempo con mejores condiciones físicas, cognitivas y afectivas. La propuesta de Bär se convierte así en una intervención indispensable en el debate contemporáneo sobre la salud y el bienestar. Se trata de una de las novedades más esperadas de septiembre para comprender el impacto de la ciencia en nuestra vida cotidiana y la forma en que redefinimos nuestras etapas vitales.

“¿Qué diablos nos pasó? De la fogata tribal a la inteligencia artificial”, de Jaime Durán Barba y Santiago Nieto

Desde la revolución cognitiva hasta la inteligencia artificial, Jaime Durán Barba y Santiago Nieto proponen un recorrido amplio por la historia humana para pensar cómo la tecnología digital alteró la política, la vida social y los modos de percibir, sentir y comunicarse. El libro parte de una pregunta sobre el presente —qué ocurrió con las instituciones, las ideologías y las formas clásicas de representación— y la inserta en una transformación de larga duración.

A lo largo del ensayo editado por Sudamericana, los autores vinculan la expansión de internet, las redes sociales, los algoritmos y la inteligencia artificial con el ascenso de outsiders, la centralidad de las emociones, la fragmentación del debate público y el desgaste de los partidos tradicionales. Entre la historia de las ideas, la cultura digital y el análisis político, el volumen busca explicar por qué parte del viejo lenguaje de la política perdió eficacia en una era marcada por comunidades en red, circulación acelerada de contenidos y nuevas formas de participación.