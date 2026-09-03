Tensión en Medio Oriente: Kuwait interceptó nuevos ataques del régimen de Irán con misiles y drones

Kuwait interceptó nuevos ataques del régimen de Irán con misiles y drones (Europa Press)

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El Ejército de Kuwait informó este jueves que interceptó ataques iraníes con misiles y drones dirigidos contra su territorio, mientras Irán lanzó ofensivas contra aliados de Estados Unidos en Medio Oriente, tras los bombardeos estadounidenses del martes sobre objetivos en la república islámica.

Según las autoridades kuwaitíes, los sistemas de defensa aérea respondieron a proyectiles y aeronaves no tripuladas procedentes de territorio iraní. “Las defensas aéreas kuwaitíes están haciendo frente a ataques hostiles con misiles y drones tras la atroz agresión iraní”, comunicó el Ejército de Kuwait en la red social X.

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El bombardeo surge este jueves, luego de que Irán y Estados Unidos intercambiaran nuevas amenazas el miércoles, tras una de las jornadas de combates más intensas de las últimas semanas en la región. El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que las fuerzas de su país ejecutaron durante la noche del martes un “ataque muy intenso” contra objetivos iraníes y aseguró que están “preparadas para realizar otro cuando queramos”.

La ofensiva estadounidense desató una respuesta de Teherán contra bases de Estados Unidos en Jordania, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahréin y la región autónoma del Kurdistán iraquí. El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Mohsen Rezaei, sostuvo que su país adoptó una “nueva estrategia” para el conflicto: “Pronto verán que la nueva estrategia de Irán en el campo de batalla, en la diplomacia y en el enfrentamiento al bloqueo económico destrozará sus cimientos”.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observa durante una reunión con ejecutivos del sector turístico en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington D. C., Estados Unidos, el 2 de septiembre de 2026 (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Washington prometió ampliar la presión económica sobre Teherán y amenazó con sanciones a sus socios. El secretario de Energía, Chris Wright, afirmó que el plan para extender las sanciones a los aliados económicos de Irán aplicará “la máxima presión posible”.

Trump también sugirió cambiar el nombre del estrecho de Ormuz, la ruta marítima petrolera que Irán mantiene cerrada de facto desde hace seis meses, por el de “Estrecho de Trump”, aunque después dejó entrever que no hablaba en serio. “Ahora que lo tenemos bajo control de Estados Unidos, ¿deberíamos cambiar el nombre del estrecho de Ormuz a ESTRECHO DE TRUMP?”, escribió el mandatario en su red social Truth Social.

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Desde la república islámica, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, denunció: “La verdad sobre esta guerra ilegal y de elección, y el verdadero rostro del crimen de guerra, se encuentra en Sirik, donde una ceremonia nupcial fue brutalmente bombardeada como parte de la desesperada lucha de Estados Unidos por ocultar su fracaso”. Ante la acusación, el portavoz del Comando Central de Estados Unidos, Tim Hawkins, declaró que “el ejército estadounidense nunca ataca a civiles, a diferencia de la Guardia Revolucionaria Islámica”, en alusión a la fuerza militar iraní.

La última escalada comenzó el domingo, cuando Washington atacó objetivos iraníes por primera vez en varias semanas. Trump sostuvo que las operaciones de Washington respondieron a un supuesto intento iraní de instalar minas marinas en el estrecho de Ormuz y al lanzamiento de misiles contra una base estadounidense en Jordania.

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Embarcaciones cerca del estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam, Omán, el 31 de agosto de 2026 (REUTERS)

Entre la población iraní surgieron expresiones de preocupación por el regreso de las hostilidades. Hossein Moazami, un trabajador autónomo de 50 años, calificó los ataques de “verdaderamente angustiantes”. “Espero que todos regresen a la mesa de negociaciones, porque los únicos que sufren las consecuencias son los iraníes”, dijo. “Los estadounidenses están al otro lado del mundo y no les pasa nada”.

Un video difundido por una cuenta oficial iraní mostró escombros y daños en lo que las autoridades identificaron como el lugar de la boda en Sirik. “Es un incidente muy triste... Gracias a Dios que las víctimas no fueron mayores”, afirmó Ali Mallahi, padre de la novia y propietario del edificio afectado, en un video emitido por la televisión estatal.

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(Con información de AFP)