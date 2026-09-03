Honduras

Honduras: Vuelve a llover en Tegucigalpa y los capitalinos esperan un respiro para las represas golpeadas por la sequía

Las precipitaciones regresaron este miércoles al Distrito Central en medio de una de las sequías más severas de los últimos años.

La lluvia regresó este miércoles a Tegucigalpa después de un prolongado período marcado por déficit de precipitaciones. (FOTO: El Heraldo)
La lluvia regresó este miércoles a Tegucigalpa después de un prolongado período marcado por déficit de precipitaciones. (FOTO: El Heraldo)
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Después de semanas marcadas por calor, cielos secos y una creciente preocupación por las reservas de agua, la lluvia volvió a caer este miércoles sobre Tegucigalpa y distintas zonas de Francisco Morazán.

La precipitación llegó en un momento especialmente sensible para el Distrito Central.

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Las dos principales represas que abastecen a la capital continúan en niveles reducidos: Los Laureles registra 30,80% de su capacidad y La Concepción apenas 27,03%, según el reporte de embalses de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) correspondiente al 2 de septiembre.

Para miles de capitalinos, ver nuevamente calles mojadas y cielos cubiertos representa una esperanza inmediata: que septiembre permita recuperar parte del agua perdida durante meses de déficit de precipitaciones.

Pero una tarde lluviosa todavía no cambia la situación.

Las represas siguen bajo riesgo hídrico alto

Los Laureles almacena actualmente 3,235 millones de metros cúbicos y se encuentra a un nivel de 1.018,03 metros sobre el nivel del mar.

La Concepción registra 9,788 millones de metros cúbicos, con un nivel de 1.134,57 metros sobre el nivel del mar.

UMAPS mantiene ambos embalses dentro de la categoría de riesgo hídrico alto, correspondiente a reservas ubicadas entre 25% y 50% de su capacidad.

La situación explica por qué las autoridades han insistido en mantener medidas de racionamiento y conservar reservas para los próximos meses.

Una onda tropical favoreció las precipitaciones

Copeco había anticipado para este miércoles un incremento de nubosidad y lluvias durante la tarde debido al desplazamiento de una onda tropical de corta amplitud.

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Los mayores acumulados estaban previstos precisamente para zonas del centro, oriente y suroccidente del país.

Para Francisco Morazán se pronosticó una temperatura máxima cercana a 30°C, con lluvias y actividad eléctrica durante la tarde.

En Tegucigalpa, los pronósticos de la jornada también mostraban probabilidades elevadas de lluvia y tormentas durante la tarde y noche.

Copeco había pronosticado lluvias para Francisco Morazán por el paso de una onda tropical. (FOTO: COPECO)
Copeco había pronosticado lluvias para Francisco Morazán por el paso de una onda tropical. (FOTO: COPECO)

¿Puede esta lluvia recuperar Los Laureles y La Concepción?

Sí puede ayudar, pero no cualquier lluvia termina directamente almacenada en una represa.

Para que los niveles aumenten de manera significativa, las precipitaciones deben caer de forma constante sobre las cuencas que alimentan los embalses y generar suficiente escorrentía hacia ríos y quebradas.

Una tormenta localizada sobre Tegucigalpa puede refrescar la ciudad y humedecer los suelos, pero producir un impacto limitado si no alcanza las zonas de recarga de Los Laureles y La Concepción.

Por eso, la atención estará puesta en las próximas semanas. Cenaos había anticipado que las lluvias podrían hacerse más frecuentes a medida que avance septiembre, especialmente después del día 10.

Ambas represas que alimentan las colonias del Distrito Central permanecen dentro de la categoría de riesgo hídrico alto. (FOTO: UMAPS)
Ambas represas que alimentan las colonias del Distrito Central permanecen dentro de la categoría de riesgo hídrico alto. (FOTO: UMAPS)

Los capitalinos miran al cielo después de meses de sequía

La lluvia de este miércoles tiene un fuerte componente simbólico para una ciudad que ha vivido bajo racionamientos y con sus reservas reduciéndose progresivamente.

Si septiembre trae lluvias repetidas sobre las cuencas, Los Laureles y La Concepción podrían comenzar a recuperar parte de su almacenamiento antes de que finalice la temporada lluviosa.

Si las precipitaciones vuelven a ser aisladas, el problema continuará.

Por ahora, Tegucigalpa volvió a escuchar caer lluvia sobre sus techos después de un prolongado período seco.

Y en una capital que observa diariamente el porcentaje de sus represas, cada tormenta vuelve a despertar la misma esperanza: que esta vez el agua no solo moje las calles, sino que también llegue hasta los embalses.

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