El sistema “gota a gota” aparece como posible móvil del crimen de una pareja en Panamá

Los investigadores recopilaron indicios balísticos y videos de los establecimientos próximos a la escena. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El doble homicidio de una pareja dentro de un automóvil en Villa Lucre, en el distrito de San Miguelito, podría estar relacionado con redes de crimen organizado o con préstamos informales bajo la modalidad “gota a gota”, según las dos líneas de investigación que mantiene abiertas la Policía Nacional.

El director de la institución, Jaime Fernández, explicó que los investigadores recopilan videos de las cámaras de seguridad ubicadas alrededor de la escena. La Dirección de Investigación Judicial y la Dirección de Inteligencia Policial analizan ese material para identificar a los responsables y reconstruir sus movimientos antes y después del ataque.

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Fernández aclaró que hasta ahora no existen personas aprehendidas por el doble homicidio, contrario a versiones que circularon inicialmente. Aseguró, sin embargo, que las autoridades cuentan con abundante evidencia y trabajan junto con el Ministerio Público para realizar las diligencias y los allanamientos que requiera la investigación.

El ataque ocurrió la tarde del 25 de agosto, cuando varios hombres armados se aproximaron a un vehículo estacionado en una plaza comercial de Villa Lucre y dispararon contra sus ocupantes.

El sistema “gota a gota” ofrece dinero sin trámites, pero puede derivar en amenazas, extorsiones y ataques contra los deudores. Visuales IA

El lugar se encuentra cerca de una estación del Metro y mantiene una circulación constante de peatones, conductores y repartidores.

El hombre murió en el sitio, mientras su acompañante, quien se encontraba embarazada, fue trasladada por unidades policiales a un centro hospitalario. La mujer falleció poco después debido a la gravedad de las heridas. El crimen provocó una tercera muerte al interrumpir violentamente el embarazo de la víctima.

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La condición de la mujer agregó especial gravedad a un ataque cometido alrededor de las 5:00 p. m. y en un área ampliamente transitada. Funcionarios del Ministerio Público y agentes de la DIJ procesaron la escena, recopilaron indicios balísticos y comenzaron a revisar la ruta utilizada por los pistoleros para escapar.

Una de las hipótesis mencionadas por Fernández relaciona el crimen con el sistema de préstamos informales conocido como “gota a gota”, una modalidad que habría surgido en Medellín, Colombia, durante la década de 1990. Posteriormente, el mecanismo se extendió hacia otros países de América Latina y el Caribe.

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El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández confirmó que todavía no existen personas aprehendidas por el crimen registrado en San Miguelito. Alex Hernández

El esquema ofrece dinero inmediato sin contratos formales, garantías, referencias bancarias ni evaluación de la capacidad de pago. Sus principales objetivos suelen ser pequeños comerciantes, trabajadores informales y personas excluidas del sistema financiero. A cambio de esa facilidad, los prestamistas imponen intereses elevados y cobros diarios.

El nombre “gota a gota” proviene precisamente de la entrega diaria de pequeñas cuotas que van pagando gradualmente la deuda. Sin embargo, los intereses y recargos pueden impedir que el compromiso disminuya. En algunos casos, el deudor termina entregando varias veces la cantidad recibida originalmente sin cancelar el préstamo.

Cuando una persona se atrasa, los cobradores pueden recurrir a intimidaciones, amenazas, agresiones, destrucción de negocios o ataques contra familiares. La información personal entregada al solicitar el dinero también puede utilizarse para ejercer presión. Estas acciones convierten una deuda informal en un mecanismo de control y explotación criminal.

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El préstamo informal, por sí solo, no convierte automáticamente cada caso en un delito ni demuestra la actuación de una organización criminal. La conducta adquiere relevancia penal cuando intervienen prácticas como la extorsión, las amenazas, las lesiones, la asociación ilícita, el blanqueo de capitales o el homicidio utilizado como método de cobro.

La DIJ y el Ministerio Público mantienen abiertas varias líneas para determinar el móvil del doble asesinato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos grupos suelen utilizar cobradores distribuidos por zonas y registros detallados de clientes, cuotas, domicilios y lugares de trabajo. La facilidad para entregar dinero en efectivo también les permite penetrar comunidades con limitado acceso al crédito, mientras el temor a represalias reduce las denuncias y dificulta rastrear las operaciones financieras.

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En el caso de Villa Lucre, la Policía todavía debe establecer si alguna de las víctimas mantenía una deuda vinculada con esta modalidad o si el ataque respondió a otra actividad del crimen organizado. Fernández enfatizó que todas las posibilidades permanecen abiertas y calificó el doble asesinato como un hecho inusual dentro de ese sector de San Miguelito.

La investigación deberá determinar quiénes ejecutaron el ataque, cuál fue su motivación y si otras personas ordenaron el crimen. Los videos, peritajes balísticos, comunicaciones y movimientos previos de las víctimas serán determinantes para comprobar o descartar la hipótesis del “gota a gota”, que por ahora continúa siendo únicamente una línea investigativa.

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