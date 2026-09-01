LLA sostiene la estrategia de dilación para discapacidad y morosidad y crece la presión opositora para forzar una definición

Jaime Olivos

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La discusión por la morosidad y por la continuidad de la ley de emergencia en discapacidad suma un nuevo capítulo. La oposición solicitó una sesión especial para el 9 de septiembre con el fin de emplazar el debate y el oficialismo comenzó a llamar a las comisiones con la estrategia de dilatar el debate.

La semana pasada hizo el llamado para la comisión de Finanzas para mañana a las 13 y en las últimas horas hizo lo propio con la de Discapacidad. Todo con una salvedad, no llama a plenarios -que varias comisiones traten de manera conjunta el tema- y por ahora son de carácter informativo por lo que no se puede dictaminar.

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Para la Comisión de Finanzas el oficialismo y los bloques aliados citaron a los primeros oradores. El radicalismo propuso al ex diputado y economista Martín Tetaz y el PRO al economista Víctor Ruilova. Por el lado de La Libertad Avanza a Jorge Colina y a Mariano Flores Vidal.

En el caso de Discapacidad, la citación es para las 16 horas y también es de carácter informativa. Según señala la citación, fueron invitados funcionarios de la Secretaría Nacional de Discapacidad, aunque no se especifica a qué funcionario se hace referencia, se especula con la posibilidad de que sea el secretario nacional Alejandro Vilches.

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“No llaman a plenario, esto es sólo para dilatar el debate”, señaló una diputada nacional del peronismo en referencia a que la estrategia del oficialismo es que los temas vayan pasando por separado en cada una de las comisiones. Un ejemplo de esto es que en ambos casos deberá intervenir la Comisión de Presupuesto, la cual no fue citada para tratar estos proyectos.

En la oposición el debate tiene dos opciones y que está en medio del debate que plantea el oficialismo. El primero tiene que ver con que el debate en comisiones no tire abajo la sesión del 9 de septiembre. “Con esto buscan que los aliados provinciales tengan la excusa para no ir: ya abrieron el debate. Pero es humo, es una pérdida de tiempo porque sólo buscan dilatar para no solucionar”, explicó un diputado de la oposición no peronista.

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Maximiliano Luna

El segundo es si participa o no de las comisiones. Hay un sector que entiende que ir a las comisiones es avalar ese proceso y se pone en juego el quórum del 9 de septiembre. Hay otro que apuesta por ir y dar la discusión manteniendo la sesión. “Vamos, peleamos, y vamos al recinto a poner la fecha final para el dictamen”, explicaron.

El camino que seguirá la oposición se terminará de definir mañana antes del mediodía. Los diferentes bloques debatirán cuál es más conveniente con el fin de mantener vivo el llamado a la sesión para los emplazamientos, si participan de las comisiones y dan la pelea o no.

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<b>Viaje a Brasil</b>

Parte de esta decisión también está cruzada con la ausencia de varios legisladores de peso que hoy partieron a Brasil.

Una comitiva está integrada por los diputados Nicolás Massot (Encuentro Federal), Germán Martínez y Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria), Martín Lousteau y Esteban Paulón (Provincias Unidas), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal) y Eduardo Falcone (MID); partieron rumbo a Brasilia. La idea del viaje surgió del propio Massot, del bloque Encuentro Federal, quien la propuso en la última sesión.

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Los legisladores tienen pautado para mañana miércoles encuentros con funcionarios del gobierno de Inacio “Lula” da Silva y con senadores brasileños. Primero participarán de un encuentro en el Palacio do Planalto, con el secretario general de Relaciones Institucionales, José Guimarães. Después, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se reunirán con la vicecanciller María Laura Da Rocha. Luego irán al Congreso de Brasil para reunirse con la comisión de Relaciones Exteriores y Defensa y con el Grupo Parlamentario Brasil-Argentina. Ambas comisiones son presididas por el senador por el estado de Mato Grosso do Sul y miembro del Partido Socialdemócrata (PSD). Nelsinho Trad -el PSD forma parte de la alianza oficialista-.

La intención de los legisladores en este viaje es tratar de recomponer las relaciones entre Argentina y Brasil que se encuentran deterioradas por los insultos de Javier Milei a Lula Da Silva y por la participación del Presidente y funcionarios argentinos en el lanzamiento de campaña de Flávio Bolsonario.

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