Política

Una diputada quiere nombrar a Messi como embajador “ilustre e itinerante” de la Argentina

La legisladora de la Coalición Cívica, Mónica Frade, presentó una resolución en la Cámara baja para otorgar una distinción al excapitán de la selección argentina de fútbol

(Infobae en Vivo)
Mónica Frade, legisladora de la Coalición Cívica, quien impulsa el nombramiento en Diputados del astro del fútbol argentino (Infobae en Vivo)
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La diputada nacional Mónica Frade presentó una resolución en la Cámara baja para declarar a Lionel Messi como “embajador ilustre e itinerante de la República Argentina”.

El proyecto firmado por la legisladora de la Coalición Cívica sostuvo que la trayectoria deportiva del consagrado exjugador de la selección argentina de fútbol y su proyección internacional contribuyeron a difundir la identidad, los valores y la imagen del país.

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Messi en distintos momentos con la Selección
Lionel Messi sacudió ayer al mundo del fútbol al anunciar su adió a la selección argentina

La iniciativa sostuvo que el reconocimiento no se apoyó solo en los títulos obtenidos con la Selección, sino también en el efecto social de su figura en años atravesados por dificultades económicas y sociales. Según el texto, la Copa Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2021 generaron celebraciones masivas en todo el país.

Frade planteó además que Messi es una de las personalidades argentinas más reconocidas a nivel internacional y que su nombre es conocido “en todos los rincones del mundo”. A partir de esa presencia global, la iniciativa lo presentó como un representante de la Argentina más allá de los canales diplomáticos tradicionales.

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Los fundamentos del reconocimiento

La propuesta remarcó que Messi, nacido en Rosario, provincia de Santa Fe, desarrolló gran parte de su carrera en el exterior. Y que, pese a esa trayectoria fronteras afuera del país, “nunca dejó de representar a la Argentina”.

Entre los fundamentos, la diputada repasó las críticas que el futbolista recibió durante años por sus actuaciones con la Selección Argentina, por los resultados obtenidos e incluso por no cantar el Himno Nacional. La resolución sostuvo que, a pesar de esos cuestionamientos, continuó vistiendo la camiseta argentina y defendiendo sus colores.

Ese recorrido, según la autora de la iniciativa, tuvo su recompensa con una secuencia de conquistas que ubicó al capitán argentino en la cumbre del fútbol internacional: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 y la Copa América 2024. El proyecto consideró que esos logros consolidaron una representación sostenida del país en la escena global.

Documento impreso con el membrete del Congreso de la Nación Argentina que contiene la fundamentación firmada por la diputada Mónica Frade
Un proyecto de resolución presentado por la diputada Mónica Frade ante el Congreso de la Nación propone declarar a Lionel Messi como Embajador Ilustre e Itinerante de Argentina.

Frade también afirmó que la importancia de Messi para los argentinos “va mucho más allá de sus títulos”. En esa línea, señaló que durante años el fútbol funcionó para millones de personas como un espacio de encuentro, ilusión y alegría, y que las actuaciones del capitán y del equipo nacional ofrecieron un motivo para celebrar por encima de las diferencias.

El núcleo político del proyecto apuntó a responder por qué el Congreso debería otorgarle esa distinción. La iniciativa sostuvo que Messi reúne un consenso amplio para representar a la Argentina en el exterior porque su figura trasciende las preferencias deportivas y las diferencias de cualquier naturaleza.

La diputada sostuvo además que su trayectoria expresa esfuerzo, perseverancia y disciplina, además de humildad y excelencia. Según el texto, esa conducta se mantuvo aun frente al reconocimiento mundial alcanzado y lo convirtió en un ejemplo para millones de personas, en especial para las nuevas generaciones.

El posteo de Messi comunicando ayer su decisión de retirarse de la Selección (@leomessi)
El posteo de Messi comunicando ayer su decisión de retirarse de la Selección (@leomessi)

En ese mismo sentido, el proyecto afirmó que su decisión de seguir vinculado a la selección nacional después de derrotas y cuestionamientos demuestra un lazo con la Argentina que va más allá de su carrera profesional. Esa perseverancia fue presentada como una de las razones centrales para promover su designación como embajador itinerante.

La resolución concluyó que reconocer a Messi con ese título implica poner en valor la imagen del país y haber generado, en millones de argentinos, momentos de orgullo, emoción, unión, esperanza y felicidad.

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