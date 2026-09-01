Venezuela

Chevron negoció operar dos campos en Venezuela mientras avanzaba el rediseño petroleros de Washington

Según fuentes citadas por Bloomberg, la compañía texana buscó derechos sobre yacimientos de crudo pesado con reservas de miles de millones de barriles, junto a un área que ya explota con Pdvsa en PetroIndependencia

Gatos hidráulicos para bombas de petróleo impresos en 3D y el logotipo de Chevron. REUTERS/Dado Ruvic
Gatos hidráulicos para bombas de petróleo impresos en 3D y el logotipo de Chevron. REUTERS/Dado Ruvic
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Chevron quedó cerca de ampliar su presencia en Venezuela con un acuerdo para operar dos campos petroleros en la región de Carabobo, en la Faja del Orinoco, mientras el presidente Donald Trump impulsó una mayor producción en el país sudamericano.

Según personas familiarizadas con el asunto citadas en Bloomberg, la petrolera texana negoció los derechos de operación sobre yacimientos con reservas de miles de millones de barriles de crudo pesado. Los campos están cerca de otro gran yacimiento que la empresa ya explota a través de su empresa conjunta PetroIndependencia con Petróleos de Venezuela SA.

La negociación avanzó en paralelo a un rediseño más amplio del control estadounidense sobre la industria petrolera venezolana, siete meses después de la captura del exlíder Nicolás Maduro en una operación militar encubierta. Ese giro incluyó una hoja informativa publicada el lunes por la Casa Blanca con el primer detalle público de un acuerdo anunciado la semana pasada.

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Washington aseguró veto y prioridad de compra

La Casa Blanca informó que North American Blue Energy Partners recibió concesiones de 100 años sobre 17 yacimientos petroleros en Venezuela. El Departamento de Estado de Estados Unidos obtuvo el derecho a adquirir un 20% garantizado de su producción a precio de costo y la primera opción para comprar el 80% restante a precios de mercado.

Estados Unidos también tendrá poder de veto sobre el nombramiento de cualquier miembro del directorio de NABEP. La mayoría de sus integrantes deberá ser de nacionalidad estadounidense, de acuerdo con la hoja informativa oficial.

Trump presentó el pacto como una herramienta para reforzar la seguridad energética de su país. Durante un acto en el Despacho Oval, dijo que usaría ese petróleo para reponer las reservas estratégicas de emergencia de Estados Unidos y agregó: “Todo viene a Estados Unidos para las refinerías”.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. REUTERS/Jonathan Ernst
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. REUTERS/Jonathan Ernst

Chevron negoció mientras crecía el control estadounidense

El acuerdo de Chevron sería el mayor entre varios anuncios previstos en los próximos días, en medio del intento de Trump por atraer más inversión estadounidense al sector energético venezolano. La compañía declinó hacer comentarios.

La empresa, la única gran petrolera estadounidense que opera en Venezuela, mantuvo conversaciones con la presidenta encargada Delcy Rodríguez y su gobierno sobre nuevas condiciones fiscales. Esas conversaciones buscaron abrir el camino a nuevas inversiones tras la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses.

Chevron negoció la expansión de sus operaciones y Estados Unidos consolidó un esquema de control directo sobre parte del petróleo venezolano. La consecuencia inmediata fue una mayor capacidad de Washington para influir tanto en la producción futura como en el destino comercial del crudo.

El acuerdo de Chevron es independiente de las conversaciones para que el gobierno estadounidense adquiera una participación directa en campos petroleros mediante una asociación entre el Departamento de Defensa y el empresario venezolano Alejandro Betancourt.

NABEP dijo que prevé elevar la producción de sus operaciones en el lago de Maracaibo y la Faja del Orinoco a más de 1 millón de barriles diarios. La meta quedó cerca del nivel de producción actual de Venezuela, estimado en unos 1,1 millones de barriles al día.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez POLITICA
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez POLITICA

La Casa Blanca encuadró el acuerdo dentro de la política de Trump para ampliar la influencia de Estados Unidos en el hemisferio occidental, a la que bautizó como la “Doctrina Donroe”. Según la hoja oficial, la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono tendrá una participación accionaria de 35% en la matriz de NABEP.

Funcionarios estadounidenses dijeron que los contribuyentes no financiarán la empresa. La Casa Blanca sostuvo que esa participación podría representar para Estados Unidos un valor y dividendos de cientos de miles de millones de dólares.

Persisten dudas sobre la velocidad con la que cualquier petrolera podría aumentar la producción venezolana a la escala que describieron funcionarios estadounidenses y NABEP. El país mantiene algunas de las mayores reservas probadas del mundo, pero arrastra oleoductos oxidados, derrames de petróleo y equipos dañados tras décadas de corrupción y falta de inversión.

Algunos sectores de la oposición venezolana expresaron preocupación por la posibilidad de que un entendimiento entre Estados Unidos y el gobierno interino de Rodríguez redujera los incentivos de Washington para impulsar una transición política. La Casa Blanca reafirmó el lunes su apoyo a reformas políticas mediante conversaciones entre las “autoridades interinas” y un sector opositor, con una segunda ronda prevista para septiembre.

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