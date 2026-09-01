Panamá

Explosiones y enormes llamas durante el incendio de una fábrica de colchones en Panamá

La presencia de espuma y materiales combustibles favoreció la rápida propagación del fuego, cuyo origen todavía es investigado.

Las llamas generaron una extensa columna de humo que pudo observarse desde diferentes sectores de Panamá Norte. Tomada de Instagram
Las llamas generaron una extensa columna de humo que pudo observarse desde diferentes sectores de Panamá Norte. Tomada de Instagram
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Un incendio de grandes proporciones consumió durante la noche del lunes 31 de agosto una galera de Productos Ultra, fabricante de los colchones Dreams, en el sector de Villa Zaita, corregimiento de Las Cumbres, al norte de la capital panameña. Las llamas fueron visibles desde distintos puntos y generaron una extensa columna de humo.

La fábrica está ubicada en las inmediaciones de la estación Villa Zaita de la Línea 1 del Metro de Panamá, junto a la vía Transístmica. La intensidad del fuego obligó a cerrar temporalmente los dos carriles hacia Los Andes, mientras los equipos de emergencia evitaban que las llamas alcanzaran estructuras cercanas.

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El incendio adquirió grandes dimensiones debido a la presencia de espuma, componentes para colchones y otros materiales altamente combustibles almacenados dentro de la galera. Testigos reportaron explosiones y un resplandor anaranjado sobre la zona, mientras los bomberos trabajaban para contener un fuego que se propagó rápidamente por el área industrial.

La emergencia se registró cerca de la estación Villa Zaita de la Línea 1 del Metro de Panamá. Tomada de Instagram
La emergencia se registró cerca de la estación Villa Zaita de la Línea 1 del Metro de Panamá. Tomada de Instagram

Bomberos de la primera de la Zona Regional de Panamá, explicaron que unidades procedentes de diferentes estaciones atendieron la emergencia. Al momento de ofrecer el informe preliminar, los bomberos habían controlado el área afectada y mantenían labores para confinar el siniestro y evitar su extensión hacia otras instalaciones.

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El operativo movilizó cinco vehículos de extinción, dos tanqueros y una unidad de rescate, según el reporte ofrecido en el lugar. Decenas de bomberos participaron en las tareas de contención, apoyados por personal de las estaciones de Alcalde Díaz, San Miguelito, Juan Díaz, Betania, Carrasquilla, Tocumen y Calidonia.

Como medida preventiva, las autoridades evacuaron a las personas que permanecían en los alrededores y al personal de seguridad. No se reportaron trabajadores lesionados porque la fábrica había concluido sus operaciones cuando comenzó el fuego, aunque algunos bomberos recibieron atención tras quedar expuestos al humo durante el operativo.

La emergencia afectó una de las dos galeras utilizadas por Productos Ultra, mientras la segunda estructura permaneció intacta y podría facilitar la continuidad parcial de las operaciones. En el complejo funcionan las actividades vinculadas con Dreams y Plastifoam, marcas relacionadas con la fabricación de colchones y componentes de espuma.

Julio Vásquez, gerente general de Productos Ultra, explicó que la parte destruida producía polifoam, uno de los elementos empleados en la elaboración de colchones. La empresa deberá importar maquinaria nueva, debido a que los equipos y varios insumos utilizados en el proceso no se fabrican en Panamá, según indicó el ejecutivo.

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Una de las galeras de la empresa resultó destruida, mientras la segunda estructura permaneció intacta. Tomada de Instagram
Una de las galeras de la empresa resultó destruida, mientras la segunda estructura permaneció intacta. Tomada de Instagram

No se sabe todavía qué fue lo que sucedió”, declaró Vásquez en una entrevista concedida a Telemetro Reporta. Según su relato, el guardia de seguridad observó que comenzaba a salir una gran cantidad de humo desde la mitad de la fábrica, pero no pudo determinar cómo se originaron las llamas.

Vásquez confirmó que Productos Ultra cuenta con 115 trabajadores y destacó que ninguno se encontraba dentro de la planta al momento del incendio. “No le pasó absolutamente nada a ningún empleado o colaborador porque no estábamos a esa hora trabajando. Esa es la parte más importante”, manifestó al medio televisivo.

El gerente aseguró que la compañía posee una cobertura completa de seguros y espera mantener los puestos de trabajo mientras se evalúan los daños y comienza la recuperación. También afirmó que existe una cantidad de colchones almacenada en otro lugar, lo que permitiría atender parcialmente los compromisos adquiridos con sus clientes.

Nos duele mucho, pero creo que nos vamos a recuperar”, expresó Vásquez, quien permaneció en el sitio desde la madrugada observando las labores de extinción. El empresario reconoció el impacto de las pérdidas, aunque sostuvo que la compañía buscará reactivar la producción y conservar su plantilla de colaboradores.

El área afectada era utilizada para producir polifoam, uno de los componentes empleados en la fabricación de colchones. Tomada de Instagram
El área afectada era utilizada para producir polifoam, uno de los componentes empleados en la fabricación de colchones. Tomada de Instagram

Una vez finalizadas las labores de enfriamiento, la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios deberá inspeccionar la galera, recopilar evidencias y determinar el punto de origen del fuego.

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