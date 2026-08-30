Cuáles son las diferencias entre WiFi 5, WiFi 6 Y WiFi 7

Los estándares WiFi evolucionan y determinan la velocidad y estabilidad de la conexión en hogares y oficinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las diferencias entre WiFi 5, WiFi 6 y WiFi 7 suelen pasar inadvertidas para la mayoría de usuarios, pero afectan directamente la calidad de la conexión a internet en el día a día.

Muchos aún desconocen en qué medida el estándar WiFi influye en la navegación diaria, la transmisión de video, la estabilidad durante videollamadas o el uso de múltiples dispositivos en casa.

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Además, el tipo de router, la tecnología inalámbrica, la distancia y la cantidad de dispositivos conectados pueden modificar la experiencia, incluso cuando la oferta comercial promete cifras elevadas.

La mayoría de routers son compatibles con WiFi 5. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo funciona el estándar WiFi 5

Según expertos como TP-Link, este estándar introdujo las conexiones inalámbricas rápidas en la banda de 5 GHz. Esta tecnología permitió el uso de canales de hasta 160 MHz y modulación 256-QAM, con velocidades teóricas de varios gigabits por segundo, aunque el resultado real depende de la configuración del router y las condiciones del ambiente.

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Un ejemplo es la reproducción de contenido en plataformas streaming sin interrupciones o mantener conversaciones fluidas en aplicaciones de videollamada, siempre que la red no se sature por exceso de dispositivos.

Qué aporta el estándar WiFi 6 frente a WiFi 5

El avance hacia WiFi 6 no se limita al aumento de la velocidad máxima. Su mayor aportación está en la eficiencia y la capacidad para gestionar múltiples dispositivos conectados simultáneamente.

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WiFi 6 mejora la eficiencia y permite gestionar varios dispositivos conectados sin disminuir la calidad de la señal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tecnologías como OFDMA y MU-MIMO permiten que el router distribuya los datos de manera más inteligente entre celulares, ordenadores portátiles, televisores y dispositivos inteligentes.

En hogares con muchos aparatos conectados al mismo tiempo, WiFi 6 ofrece ventajas tangibles. Mientras una persona ve una serie en resolución 4K, otra puede descargar archivos o jugar online sin sufrir caídas de rendimiento.

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Un aspecto distintivo de las generaciones recientes es la administración de las bandas de frecuencia. WiFi 5 opera únicamente en la banda de 5 GHz, mientras que WiFi 6 mejora la eficiencia tanto en 2,4 GHz como en 5 GHz.

Asimismo, en algunos mercados, WiFi 6E extiende la cobertura a la banda de 6 GHz, proporcionando espectro adicional y menos saturado, lo que favorece conexiones más estables.

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Dependiendo de la tecnología WiFi hay mayor conectividad y velocidad en los dispositivos conectados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta gestión avanzada permite que un hogar con cámaras de seguridad, altavoces inteligentes y varios smartphones conectados no experimente interrupciones. Los routers modernos pueden seleccionar la banda más adecuada según la demanda y el tipo de tráfico, optimizando la experiencia para cada dispositivo.

Cuáles novedades introduce WiFi 7 respecto a las anteriores

WiFi 7 incorpora mejoras en el rendimiento, menor latencia y mayor estabilidad. Una de sus principales innovaciones es la operación Multi-Link (MLO), que permite a un dispositivo utilizar varias bandas a la vez en vez de depender de una sola, lo que incrementa la velocidad y la fiabilidad de la conexión en entornos con alta demanda.

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La modulación sube hasta 4096-QAM y el ancho máximo de canal alcanza los 320 MHz. Estas características permiten aprovechar mejor las conexiones de fibra óptica de varios gigabits, sumado a abrir nuevas posibilidades para usos como la realidad virtual o la transferencia de archivos pesados en la red local.

WiFi 7 incorpora tecnologías que elevan la velocidad teórica y reducen la latencia, orientadas a espacios con alta demanda de datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un router WiFi 7 no convierte automáticamente una conexión de 1 Gbps en una de 5 Gbps para todos los dispositivos, porque el rendimiento depende de la infraestructura y la compatibilidad de los dispositivos.

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En qué momento conviene cambiar de router o estándar

La decisión de actualizar el router responde a las necesidades concretas del usuario. Para quienes cuentan con WiFi 5 y no experimentan inconvenientes en su día a día, no resulta imprescindible un cambio inmediato. El paso a WiFi 6 es sugerido cuando la red doméstica incluye muchos dispositivos conectados y se perciben problemas de congestión o latencia.

En el caso de WiFi 7, la actualización tiene sentido para quienes disponen de dispositivos compatibles y requieren el máximo rendimiento, como ordenadores de última generación, sistemas de realidad virtual o transferencias internas a gran velocidad.

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