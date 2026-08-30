Tecno

Cuáles son las diferencias entre WiFi 5, WiFi 6 Y WiFi 7

Cada estándar ofrece acceso a internet para navegar, ver streaming en 4K o videollamadas, pero su valor agregado depende de la cantidad de dispositivos enlazados al router

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los estándares WiFi evolucionan y determinan la velocidad y estabilidad de la conexión en hogares y oficinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las diferencias entre WiFi 5, WiFi 6 y WiFi 7 suelen pasar inadvertidas para la mayoría de usuarios, pero afectan directamente la calidad de la conexión a internet en el día a día.

Muchos aún desconocen en qué medida el estándar WiFi influye en la navegación diaria, la transmisión de video, la estabilidad durante videollamadas o el uso de múltiples dispositivos en casa.

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Además, el tipo de router, la tecnología inalámbrica, la distancia y la cantidad de dispositivos conectados pueden modificar la experiencia, incluso cuando la oferta comercial promete cifras elevadas.

Un router Wi-Fi negro con cuatro antenas y luces azules encendidas está sobre una mesa de madera oscura. Al fondo, una sala con un televisor y una lámpara.
La mayoría de routers son compatibles con WiFi 5. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo funciona el estándar WiFi 5

Según expertos como TP-Link, este estándar introdujo las conexiones inalámbricas rápidas en la banda de 5 GHz. Esta tecnología permitió el uso de canales de hasta 160 MHz y modulación 256-QAM, con velocidades teóricas de varios gigabits por segundo, aunque el resultado real depende de la configuración del router y las condiciones del ambiente.

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Un ejemplo es la reproducción de contenido en plataformas streaming sin interrupciones o mantener conversaciones fluidas en aplicaciones de videollamada, siempre que la red no se sature por exceso de dispositivos.

Qué aporta el estándar WiFi 6 frente a WiFi 5

El avance hacia WiFi 6 no se limita al aumento de la velocidad máxima. Su mayor aportación está en la eficiencia y la capacidad para gestionar múltiples dispositivos conectados simultáneamente.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
WiFi 6 mejora la eficiencia y permite gestionar varios dispositivos conectados sin disminuir la calidad de la señal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tecnologías como OFDMA y MU-MIMO permiten que el router distribuya los datos de manera más inteligente entre celulares, ordenadores portátiles, televisores y dispositivos inteligentes.

En hogares con muchos aparatos conectados al mismo tiempo, WiFi 6 ofrece ventajas tangibles. Mientras una persona ve una serie en resolución 4K, otra puede descargar archivos o jugar online sin sufrir caídas de rendimiento.

Un aspecto distintivo de las generaciones recientes es la administración de las bandas de frecuencia. WiFi 5 opera únicamente en la banda de 5 GHz, mientras que WiFi 6 mejora la eficiencia tanto en 2,4 GHz como en 5 GHz.

Asimismo, en algunos mercados, WiFi 6E extiende la cobertura a la banda de 6 GHz, proporcionando espectro adicional y menos saturado, lo que favorece conexiones más estables.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Dependiendo de la tecnología WiFi hay mayor conectividad y velocidad en los dispositivos conectados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta gestión avanzada permite que un hogar con cámaras de seguridad, altavoces inteligentes y varios smartphones conectados no experimente interrupciones. Los routers modernos pueden seleccionar la banda más adecuada según la demanda y el tipo de tráfico, optimizando la experiencia para cada dispositivo.

Cuáles novedades introduce WiFi 7 respecto a las anteriores

WiFi 7 incorpora mejoras en el rendimiento, menor latencia y mayor estabilidad. Una de sus principales innovaciones es la operación Multi-Link (MLO), que permite a un dispositivo utilizar varias bandas a la vez en vez de depender de una sola, lo que incrementa la velocidad y la fiabilidad de la conexión en entornos con alta demanda.

La modulación sube hasta 4096-QAM y el ancho máximo de canal alcanza los 320 MHz. Estas características permiten aprovechar mejor las conexiones de fibra óptica de varios gigabits, sumado a abrir nuevas posibilidades para usos como la realidad virtual o la transferencia de archivos pesados en la red local.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
WiFi 7 incorpora tecnologías que elevan la velocidad teórica y reducen la latencia, orientadas a espacios con alta demanda de datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un router WiFi 7 no convierte automáticamente una conexión de 1 Gbps en una de 5 Gbps para todos los dispositivos, porque el rendimiento depende de la infraestructura y la compatibilidad de los dispositivos.

En qué momento conviene cambiar de router o estándar

La decisión de actualizar el router responde a las necesidades concretas del usuario. Para quienes cuentan con WiFi 5 y no experimentan inconvenientes en su día a día, no resulta imprescindible un cambio inmediato. El paso a WiFi 6 es sugerido cuando la red doméstica incluye muchos dispositivos conectados y se perciben problemas de congestión o latencia.

En el caso de WiFi 7, la actualización tiene sentido para quienes disponen de dispositivos compatibles y requieren el máximo rendimiento, como ordenadores de última generación, sistemas de realidad virtual o transferencias internas a gran velocidad.

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