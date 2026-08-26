Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 26 de agosto

El billete al público sigue ofrecido a $1.530 para la venta en el Banco Nación, un máximo nominal. El blue se pacta a $1.560. Las reservas, cerca de los USD 51.000 millones

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13:09 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público se mantiene este miércoles sin variantes a $1.530 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.531,07 para la venta y $1.479,79 para la compra.

13:09 hsHoy

Inocencia Fiscal II: qué cambia para los contribuyentes con el nuevo proyecto que busca aprobar el Gobierno

Este miércoles, el oficialismo busca la media sanción en la Cámara baja del nuevo proyecto. Las nuevas modificaciones para el ingreso al Régimen Simplificado de Ganancias, el calculo de la diferencia de impuesto y el tiempo limite para sacar los dólares del colchón

Se estima que hay USD 170.000 millones abajo del colchón de los argentinos. (Foto: Imagen Ilustrativa Infobae)
Se estima que hay USD 170.000 millones abajo del colchón de los argentinos. (Foto: Imagen Ilustrativa Infobae)

Este miércoles, el Gobierno enfrenta una importante sesión en la Cámara de Diputados en la que se tratará el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal que necesita el ministro Luis Caputo para intentar remonetizar la economía con los “dólares del colchón”. Si bien la ley ya se encuentra vigente desde el 26 de diciembre de 2025, esta nueva iniciativa busca corregir algunos puntos débiles de la normativa para brindar una mayor seguridad jurídica a los contribuyentes que exterioricen ahorros sin declarar, luego de que la primera versión de la ley encontrara poco eco.

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13:09 hsHoy

Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central: las seis claves para entender el proyecto que se tratará en Diputados

De la remoción de autoridades al destino de las utilidades: qué otros cambios trae la iniciativa que reescribe la relación entre el BCRA y el Estado

La Carta Orgánica vigente data de la reforma de 2012, que amplió el mandato del Banco Central y elevó los topes de los adelantos transitorios al Tesoro. (Reuters)
La Carta Orgánica vigente data de la reforma de 2012, que amplió el mandato del Banco Central y elevó los topes de los adelantos transitorios al Tesoro. (Reuters)

La Cámara de Diputados tratará este miércoles el proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La iniciativa propone modificar tanto el rol institucional de la entidad monetaria como sus vínculos con el Tesoro nacional.

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13:08 hsHoy

Giro en la estrategia financiera: Economía no buscará dólares del mercado local durante la próxima licitación

La subasta del Tesoro cobra relevancia ya que el mercado observa la reacción de los inversores frente a la oferta de instrumentos en pesos y la dinámica de cobertura frente al dólar y la inflación

El Gobierno buscará ofrecer instrumentos de corto plazo en la próxima licitación de deuda. (REUTERS/Irina Dambrauskas)
El Gobierno buscará ofrecer instrumentos de corto plazo en la próxima licitación de deuda. (REUTERS/Irina Dambrauskas)

La cotización de los bonos del Tesoro de Estados Unidos experimentaron una suba y su renta bajó a 4,62%, pero sigue siendo elevada. Sin embargo, los inversores internacionales ven con desconfianza estos movimientos volátiles y lo asocian con una posible debilidad del dólar en el futuro cercano.

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13:08 hsHoy

Las reservas del Banco Central se acercaron a los USD 51.000 millones y volvieron a marcar un máximo en la era Milei

Si bien se redujo el ritmo de compras por parte de la autoridad monetaria, sus tenencias brutas experimentaron un nuevo crecimiento potenciado por la suba de la cotización del oro

La autoridad monetaria hilvanó 19 jornadas consecutivas con saldo comprador. (REUTERS/Enrique Marcarian)
La autoridad monetaria hilvanó 19 jornadas consecutivas con saldo comprador. (REUTERS/Enrique Marcarian)

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) suma 19 jornadas consecutivas con resultado positivo en la compra de divisas, tras incorporar este martes 9 millones de dólares. En paralelo, las reservas internacionales brutas registraron un nuevo máximo durante la administración de Javier Milei y alcanzaron el nivel más alto de los últimos siete años.

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13:08 hsHoy

El dólar mayorista subió por tercer día seguido y se mantuvo sobre los 1.500 pesos

Con alza marginal, el tipo de cambio oficial cerró a $1.511,50, un nuevo récord nominal. El dólar al público siguió ofrecido a $1.530 en el Banco Nación

En agosto el dólar se mueve a un ritmo similar al de la inflación.
En agosto el dólar se mueve a un ritmo similar al de la inflación.

Con un monto operado de USD 421,4 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista exhibió una suba marginal de 1,50 pesos o 0,1%, a 1.511,50 pesos. Así, el tipo de cambio oficial ratificó su máximo nominal, después de tres ruedas seguidas en alza.

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