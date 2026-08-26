Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 26 de agosto

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Caputo anunció medidas para impulsar el crédito hipotecario con fondos de la Anses El ministro de Economía, en conferencia de prensa, dio a conocer una iniciativa para generar depósitos públicos de largo plazo que permitan generar fondos prestables para crédito para vivienda ajustado por UVA

Bill Gates advirtió sobre la amenaza de la IA al empleo y pidió una respuesta urgente: “No hay ningún plan” El cofundador de Microsoft reclamó impuestos a la automatización y coordinación entre Estados Unidos y China, ante lo que definió como una de las transiciones más turbulentas de la historia humana

Sueldos de hasta $18,5 millones por mes: cómo es la escala salarial en el sector de la economía que más crece Desde un asistente de laboratorio hasta un CEO, los salarios de la actividad van de $3 millones a más de $20 millones por mes. La cuenca donde se trabaja, el tamaño de la empresa y la antigüedad en el puesto también definen cuánto se lleva a casa cada mes

¿Autos nuevos o usados?: qué conviene comprar hoy tras los cambios en los precios de los últimos años Aunque las ventas de vehículos 0 km se ubican por debajo del año pasado, la reaparición del crédito modificó fuertemente las proporciones del mercado desde junio de 2024