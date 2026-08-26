Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 26 de agosto

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
El dólar al público se mantiene este miércoles sin variantes a $1.530 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.531,07 para la venta y $1.479,79 para la compra.
Este miércoles, el Gobierno enfrenta una importante sesión en la Cámara de Diputados en la que se tratará el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal que necesita el ministro Luis Caputo para intentar remonetizar la economía con los “dólares del colchón”. Si bien la ley ya se encuentra vigente desde el 26 de diciembre de 2025, esta nueva iniciativa busca corregir algunos puntos débiles de la normativa para brindar una mayor seguridad jurídica a los contribuyentes que exterioricen ahorros sin declarar, luego de que la primera versión de la ley encontrara poco eco.
La Cámara de Diputados tratará este miércoles el proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La iniciativa propone modificar tanto el rol institucional de la entidad monetaria como sus vínculos con el Tesoro nacional.
La cotización de los bonos del Tesoro de Estados Unidos experimentaron una suba y su renta bajó a 4,62%, pero sigue siendo elevada. Sin embargo, los inversores internacionales ven con desconfianza estos movimientos volátiles y lo asocian con una posible debilidad del dólar en el futuro cercano.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) suma 19 jornadas consecutivas con resultado positivo en la compra de divisas, tras incorporar este martes 9 millones de dólares. En paralelo, las reservas internacionales brutas registraron un nuevo máximo durante la administración de Javier Milei y alcanzaron el nivel más alto de los últimos siete años.
Con un monto operado de USD 421,4 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista exhibió una suba marginal de 1,50 pesos o 0,1%, a 1.511,50 pesos. Así, el tipo de cambio oficial ratificó su máximo nominal, después de tres ruedas seguidas en alza.