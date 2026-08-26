Jeff Bezos despide a Dolly Parton con emotivo mensaje: “Nos mostró lo que significa llevar con amor”

La cantante Dolly Parton y el empresario Jeff Bezos coincidieron en varios eventos filantrópicos. (Foto: Instagram)

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La muerte de Dolly Parton, figura de la música country, motivó una reacción inmediata de personalidades de diferentes ámbitos. Uno de los homenajes provino de Jeff Bezos, fundador de Amazon, quien publicó en su cuenta oficial de Instagram un mensaje en el que resaltó la huella humana y artística de la cantante.

El empresario compartió: “Dolly pasó toda su vida mostrándonos lo que significa llevar con amor. Lauren y yo estamos muy agradecidos de haberla conocido. Ella levantó a todos con su música, su generosidad y su alegría. Enviamos nuestras sinceras condolencias a su familia y a todos los que tocó”.

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El mensaje de Bezos fue difundido pocas horas después de que se confirmara el deceso de la cantante, quien contaba con una fortuna estimada en 375 millones de dólares, según la revista Forbes, y era ampliamente conocida por su compromiso social.

Dolly Parton recibió una donación en 2022 por 100 millones de dólares de Jeff Bezos. (Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER)

Cómo era la relación entre Jeff Bezos y Dolly Parton

La vinculación entre Bezos y Parton se fortaleció públicamente en 2022, cuando el fundador de Amazon anunció una donación de 100 millones de dólares a la artista a través del premio Bezos Courage & Civility.

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Este reconocimiento, impulsado por el propio Bezos y su esposa Lauren Sánchez, distingue a líderes que promueven soluciones con coraje y civismo. La entrega del galardón incluyó una suma millonaria destinada a que Parton la distribuyera entre organizaciones benéficas de su elección.

En aquella oportunidad, la cantante expresó: “Creo que quienes están en condiciones de ayudar deberían poner su dinero donde está su corazón. Haré todo lo posible para hacer cosas buenas con este dinero”.

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Jeff Bezos hace parte de la lista de las personas más ricas del mundo. (Foto: REUTERS/Abdul Saboor/File Photo)

Cuál es el patrimonio de Jeff Bezos en agosto de 2026

A agosto de 2026, Jeff Bezos posee una fortuna estimada en 278 mil millones de dólares, según Forbes. Esta cifra lo ubica entre las tres personas más acaudaladas del planeta, con una riqueza que depende en gran medida de su participación accionaria en Amazon, donde mantiene aproximadamente el 8% de los títulos.

La evolución de su patrimonio responde a las variaciones en la cotización bursátil de la compañía, así como a la diversificación de sus inversiones en bienes raíces, activos financieros y empresas privadas.

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Durante las últimas dos décadas, el empresario realizó ventas periódicas de bloques de acciones por decenas de miles de millones de dólares, lo que le permitió financiar proyectos personales y filantrópicos de gran escala.

Amazon nació como una librería digital y ahora es una multinacional. (Foto: REUTERS/Phil Noble/File Photo)

Cómo nació Amazon y cuál fue la labor de Jeff Bezos

Amazon surgió el 5 de julio de 1994, cuando Bezos fundó la empresa en el garaje de su vivienda en Bellevue, cerca de Seattle, en el estado de Washington. Al principio, el portal operaba exclusivamente como una librería en línea, con el objetivo de ofrecer un catálogo mucho más amplio que cualquier tienda física tradicional.

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El crecimiento sostenido llevó a la compañía a cotizar en bolsa en 1997 y a diversificar progresivamente sus líneas de negocio hacia electrónica, indumentaria y servicios de computación en la nube mediante Amazon Web Services.

Hoy, Amazon es un conglomerado global con una valoración de mercado que supera los dos billones de dólares, y su presencia se extiende a múltiples sectores, desde el comercio digital hasta la inteligencia artificial, el entretenimiento y la logística internacional.

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Bezos estuvo en el mundo corporativo antes de fundar su primera empresa. (Foto: EFE/ Alessandro Di Marco)

Qué edad tiene Jeff Bezos y qué estudió

Jeff Bezos nació el 12 de enero de 1964 en Albuquerque, Nuevo México, y tiene 62 años. Se graduó en Ciencias de la Computación e Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Princeton en 1986, institución donde desarrolló una sólida formación técnica.

Antes de emprender su propio negocio, trabajó en Wall Street y ocupó puestos de responsabilidad en empresas como Fitel y D. E. Shaw & Co., esta última donde ejerció la vicepresidencia antes de cumplir los treinta años.

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Esta experiencia en el sector financiero fue determinante para el desarrollo del modelo de negocio de Amazon y para el enfoque estratégico que caracterizó a la empresa en sus primeras etapas.