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Dónde se oculta la papelera de WhatsApp y cómo liberar gigas sin borrar chats

Aunque la app no incluye una papelera de reciclaje tradicional visible, integra un panel de gestión de datos

WhatsApp - app - papelera - tecnología - 9 de abril
WhatsApp no ofrece un botón de papelera convencional. (Imagen ilustrativa Infobae)
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El sistema de almacenamiento de WhatsApp puede llenarse rápidamente debido a la acumulación de archivos pesados como videos, documentos y notas de voz en múltiples conversaciones. Aunque la app no incluye una papelera de reciclaje tradicional visible, integra un panel de gestión de datos que funciona como una papelera inteligente, permitiendo eliminar archivos voluminosos sin afectar los chats de texto.

Cómo funciona el gestor de almacenamiento de WhatsApp

WhatsApp no ofrece un botón de papelera convencional, pero sí cuenta con una sección especializada para administrar el espacio que ocupan archivos multimedia en el dispositivo. Esta herramienta se encuentra dentro del menú de configuración de la aplicación y permite identificar y eliminar de forma masiva aquellos elementos que están ocupando más memoria.

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El usuario puede acceder a este panel desde la sección de ajustes, donde se habilita la opción para gestionar el almacenamiento y visualizar tanto los archivos más pesados como aquellos que han sido reenviados en varias ocasiones.

En iPhone, el usuario debe ingresar a la configuración de WhatsApp, acceder al apartado de almacenamiento y datos, y luego a la gestión de almacenamiento. REUTERS/Dado Ruvic
En iPhone, el usuario debe ingresar a la configuración de WhatsApp, acceder al apartado de almacenamiento y datos, y luego a la gestión de almacenamiento. REUTERS/Dado Ruvic

El funcionamiento del panel es sencillo: una vez dentro, la aplicación muestra una lista de archivos ordenados por tamaño. Esto facilita ubicar rápidamente los documentos, videos o audios que más espacio consumen.

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Al seleccionar estos elementos, el usuario puede borrarlos de manera definitiva, sin que esto implique borrar los mensajes de texto ni las conversaciones asociadas. Así, se logra liberar gigas de almacenamiento en pocos pasos, manteniendo intacto el historial de chat.

Guía para liberar espacio en WhatsApp en Android

En dispositivos Android, la gestión de archivos de WhatsApp se realiza a través de una serie de pasos sencillos. El primer paso es ingresar al menú de ajustes de la aplicación, seleccionando la opción de almacenamiento y datos. Allí se encuentra el acceso directo a la administración del almacenamiento.

Un logo verde de WhatsApp en relieve y una papelera de malla metálica gris sobre una mesa de madera clara.
WhatsApp no tiene una papelera de reciclaje oficial o tradicional dentro de su aplicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema agrupa automáticamente los archivos de gran tamaño, permitiendo filtrarlos para su revisión y eliminación. La opción para seleccionar todos los archivos facilita el borrado masivo, mientras que el usuario puede optar por eliminar sólo los que considere innecesarios.

Adicionalmente, existe la posibilidad de eliminar los archivos guardados en la galería para asegurar su desaparición total del dispositivo.

El proceso finaliza con la necesidad de vaciar la papelera de la galería del sistema operativo. En Android, esto implica acceder a la aplicación de fotos o galería, localizar la carpeta de elementos eliminados recientemente y vaciarla. Hasta que este paso no se completa, los archivos no se eliminan totalmente y el espacio ocupado no se libera de forma real.

Mujer sentada en una mesa con móvil y un logo luminoso de WhatsApp en la pared
El proceso finaliza con la necesidad de vaciar la papelera de la galería del sistema operativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo gestionar el espacio ocupado por WhatsApp en iPhone

En el caso de los usuarios de iPhone, la ruta para liberar espacio es similar pero adaptada al sistema iOS. El usuario debe ingresar a la configuración de WhatsApp, acceder al apartado de almacenamiento y datos, y luego a la gestión de almacenamiento.

Allí se pueden visualizar los archivos de mayor tamaño y también los que han sido reenviados en múltiples ocasiones. La aplicación permite seleccionar varios archivos simultáneamente para eliminarlos, siempre resguardando los mensajes de texto y el contenido de las conversaciones.

Al igual que en Android, tras eliminar los archivos desde WhatsApp, es necesario entrar en la aplicación Fotos del iPhone y dirigirse a la sección de eliminados recientemente.

Al borrar archivos desde WhatsApp, estos no se eliminan de inmediato del almacenamiento físico del dispositivo. REUTERS/Dado Ruvic
Al borrar archivos desde WhatsApp, estos no se eliminan de inmediato del almacenamiento físico del dispositivo. REUTERS/Dado Ruvic

Para completar el proceso, el usuario debe vaciar esa carpeta, utilizando Face ID o el código de acceso si es requerido por el sistema. Solo así los archivos desaparecen definitivamente y el espacio se libera de manera efectiva.

Por qué eliminar la papelera de la galería es fundamental para recuperar espacio

Al borrar archivos desde WhatsApp, estos no se eliminan de inmediato del almacenamiento físico del dispositivo. En su lugar, son trasladados a la papelera del sistema, donde permanecen durante un plazo de treinta días antes de su eliminación automática.

Esto significa que, si no se vacía manualmente la papelera o la carpeta de eliminados recientemente en la galería o aplicación de fotos, el espacio ocupado por los archivos borrados no se libera de forma inmediata. Por ello, completar este último paso es indispensable para que las acciones de limpieza en WhatsApp tengan impacto real en la memoria disponible del dispositivo.

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