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Meta patenta un interruptor físico para apagar cámaras y micrófonos de las gafas

La tecnología ofrecería una alternativa a los actuales controles basados en software y permitiría bloquear los sensores con una acción física

Meta patenta un botón físico que bloquea funciones de cámara y micrófono de sus gafas inteligentes. (Meta)
Meta patenta un botón físico que bloquea funciones de cámara y micrófono de sus gafas inteligentes. (Meta)
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Meta ha registrado una patente para un nuevo sistema de privacidad que permitiría desactivar físicamente las cámaras, micrófonos y otros sensores de sus gafas inteligentes. La propuesta se basa en un interruptor conectado directamente al hardware del dispositivo, con el objetivo de impedir que estos componentes puedan volver a activarse mediante aplicaciones, actualizaciones de software o posibles ciberataques.

El sistema plantea un cambio respecto al funcionamiento actual de dispositivos como las gafas Ray-Ban Meta, donde los usuarios gestionan la activación de las cámaras y micrófonos principalmente a través del software. Con el nuevo mecanismo, la desactivación se produciría directamente a nivel de chip, ofreciendo una barrera adicional frente a vulnerabilidades que puedan afectar al sistema operativo.

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Meta detalló la tecnología en una patente publicada la pasada semana y recogida por Patentlyze. No obstante, el registro de una patente no garantiza que la función llegue finalmente a integrarse en un producto comercial de la compañía.

La idea del botón físico es que el usuario tenga el control total de las gafas inteligentes. REUTERS/Carlos Barria/Foto de archivo
La idea del botón físico es que el usuario tenga el control total de las gafas inteligentes. REUTERS/Carlos Barria/Foto de archivo

Un bloqueo físico frente a posibles ataques de software

Las gafas inteligentes cuentan con cámaras y micrófonos que permiten grabar fotografías, videos y audio, además de proporcionar información sobre el entorno a las funciones basadas en inteligencia artificial. En la actualidad, el funcionamiento de estos sensores se controla mediante configuraciones de software.

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Este sistema ofrece flexibilidad, pero también plantea riesgos desde el punto de vista de la privacidad. Un usuario puede desactivar un sensor desde los ajustes, pero en teoría una vulnerabilidad, una aplicación maliciosa o una modificación no autorizada del software podría intentar acceder nuevamente a esos componentes.

La propuesta de Meta busca reducir esta posibilidad mediante un interruptor físico de “silencio”. Al activarlo, se interrumpiría directamente el funcionamiento de las cámaras, los micrófonos y los sensores conectados al circuito.

El botón físico que propone Meta es para bloquear posibles ataques en su software. (AP Foto/Jeff Chiu, Archivo)
El botón físico que propone Meta es para bloquear posibles ataques en su software. (AP Foto/Jeff Chiu, Archivo)

De acuerdo con la descripción de la patente, el bloqueo se realizaría a nivel de hardware. Esto significa que una aplicación o una actualización del sistema operativo no tendría capacidad para reactivar los sensores mientras el interruptor permanezca activado.

Meta plantea así una solución basada en una separación entre las funciones del software y el control físico de los componentes más sensibles desde el punto de vista de la privacidad.

Un chip separado del procesador principal

El mecanismo descrito en la patente estaría conectado a un chip independiente del procesador principal de las gafas. Su función exclusiva sería controlar el circuito encargado de detener la actividad de los sensores.

Este chip actuaría como una especie de barrera entre los componentes de captura y el resto del sistema. Cuando el usuario active el interruptor físico, el circuito impediría el funcionamiento de los sensores asociados, sin depender de las órdenes del software instalado en el dispositivo.

Actualmente no existe algún botón físco que pueda bloquear las funciones de grabación de las gafas inteligentes de meta, todo se realiza mediante el software. (Meta)
Actualmente no existe algún botón físco que pueda bloquear las funciones de grabación de las gafas inteligentes de meta, todo se realiza mediante el software. (Meta)

Meta explicó en la documentación que sus “circuitos, sistemas y métodos” están diseñados para garantizar la privacidad de los sensores mediante el hardware en dispositivos de consumo, entre ellos aquellos destinados a la realidad aumentada.

La empresa considera que este enfoque podría dar a los usuarios una forma más directa y comprensible de controlar cuándo un dispositivo puede captar información de su entorno.

Las cámaras y micrófonos volverían a funcionar al desactivar el interruptor

El sistema también está diseñado para recuperar las funciones habituales de las gafas cuando el usuario quiera volver a utilizar los sensores. Una vez que se desactive el interruptor físico, el circuito se reiniciaría automáticamente y las cámaras y micrófonos quedarían nuevamente disponibles.

Esto permitiría alternar entre un modo de privacidad reforzada y el funcionamiento normal del dispositivo sin tener que realizar cambios adicionales en los ajustes de software.

Para el usuario, el principal beneficio sería contar con una señal física y un control independiente del sistema operativo. En lugar de confiar únicamente en un indicador o en una configuración digital, el interruptor ofrecería la posibilidad de interrumpir directamente el acceso a los componentes encargados de capturar imágenes y sonido.

Mujer con gafas de montura negra y lentes transparentes, chaqueta de vinilo y pendientes dorados; a la derecha, gafa de sol negra Ray-Ban con lentes verdes
Meta buscaría que sus usuarios tengan más confianza de privacidad al usar sus gafas inteligentes. (Ray-Ban Meta)

Una posible respuesta a las preocupaciones sobre la privacidad

La privacidad se ha convertido en uno de los principales desafíos para los fabricantes de gafas inteligentes y dispositivos de realidad aumentada. Estos productos incorporan cada vez más cámaras, micrófonos y sensores capaces de recopilar información tanto sobre el usuario como sobre las personas que se encuentran a su alrededor.

A medida que la inteligencia artificial adquiere una mayor capacidad para interpretar imágenes, sonidos y el contexto del entorno, también aumenta la preocupación sobre cuándo se recopilan estos datos y quién puede acceder a ellos.

Un mecanismo físico podría ayudar a generar mayor confianza, especialmente entre los usuarios que desconfían de los controles exclusivamente basados en software. También podría reducir algunos riesgos asociados con vulnerabilidades que permitan activar un sensor sin el conocimiento de la persona que utiliza el dispositivo.

Actualmente sobre Meta pesan problemas de privacidad, especialmente en sus gafas inteligentes. EFE/Adam Vaughan
Actualmente sobre Meta pesan problemas de privacidad, especialmente en sus gafas inteligentes. EFE/Adam Vaughan

Sin embargo, por ahora la propuesta se mantiene únicamente en el ámbito de las patentes. Meta no ha confirmado que el interruptor físico vaya a incorporarse a futuras generaciones de sus gafas inteligentes.

La tecnología podría terminar formando parte de un producto de la compañía o quedarse como una idea registrada para proteger su propiedad intelectual. Aun así, la patente muestra una posible dirección para los dispositivos inteligentes del futuro: cuando se trata de cámaras y micrófonos, el control de la privacidad podría pasar de una opción en pantalla a un interruptor físico imposible de ignorar.

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