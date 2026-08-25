Canciones creadas con IA son prohibidas de integrar las listas de éxitos musicales en Australia

Canciones creadas con IA no podrán estar en las listas de éxito de Australia. (ARIA)

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Las canciones creadas en gran parte o en su totalidad mediante inteligencia artificial (IA) ya no podrán integrar las listas oficiales de éxitos musicales de Australia. La Asociación Australiana de la Industria Discográfica (ARIA) estableció nuevas normas que ya entraron en vigor y que exigen que los lanzamientos sean “sustancialmente realizados por humanos” para poder competir en sus rankings.

La decisión no prohíbe por completo el uso de inteligencia artificial en la producción musical. Sin embargo, fija límites para evitar que obras generadas principalmente por sistemas automatizados puedan alcanzar los primeros puestos de las listas. Según el nuevo código, los humanos deberán haber escrito la canción y realizado la interpretación de la voz principal y de los instrumentos principales.

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La medida también introduce nuevas obligaciones de transparencia. Los artistas deberán declarar si utilizaron inteligencia artificial al presentar una canción para su consideración en las listas de ARIA. Si posteriormente se descubre que una producción fue creada principalmente mediante IA, la organización podrá modificar retrospectivamente su posición en los rankings.

ARIA endurece sus normas y música creada con IA tendrá más limitaciones para integrar la lista éxitos de Australia. (ARIA)

Incluso si una canción hubiese alcanzado el número uno, ARIA podría solicitar la devolución de los premios concedidos por ese logro. Los artistas y sus representantes, no obstante, tendrán la posibilidad de impugnar una eventual exclusión.

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La IA podrá utilizarse como herramienta de apoyo

Las nuevas reglas no buscan impedir que los músicos utilicen la inteligencia artificial. ARIA reconoce que estas herramientas ya forman parte del proceso creativo y de producción de numerosos artistas, por lo que su normativa establece una diferencia entre la asistencia tecnológica y la creación automatizada.

La IA podrá seguir utilizándose, por ejemplo, durante la masterización de canciones. También se permitirán herramientas y recursos habituales en la producción musical, como las cajas de ritmos y el autotune.

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El criterio principal será determinar si existe una contribución humana sustancial detrás de la obra. La composición y las interpretaciones centrales deberán estar realizadas por personas, mientras que la tecnología podrá actuar como un recurso complementario.

Canciones que quieran integrar la lista de éxitos musicales de Australia deberán avisar si su canción fue hecha con IA o no. (ARIA)

La directora ejecutiva de ARIA, Annabelle Herd, explicó que los cambios pretenden mantener las listas actualizadas ante la rápida evolución de estas tecnologías. Según sostuvo, las clasificaciones musicales pueden adaptarse a las nuevas herramientas, pero sin perder de vista “la naturaleza humana del arte”.

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La polémica que aceleró el cambio de reglas

La actualización del código se produce después de la controversia generada por una versión de Like A Prayer, de Madonna, realizada por el DJ australiano Josh Fawaz. La canción alcanzó recientemente el número uno de la lista de sencillos de música dance de ARIA y llegó al segundo puesto de la clasificación general del país.

El tema se convirtió además en un éxito en las listas de reproducción de emisoras de radio comerciales y superó los 48 millones de reproducciones solo en Spotify. Sin embargo, la producción recibió críticas por el uso de inteligencia artificial y, posteriormente, Fawaz añadió créditos relacionados con la utilización de estas herramientas.

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Para ARIA, este tipo de situaciones evidencia la necesidad de establecer criterios claros. La organización señaló que los artistas compiten por captar la atención del público “en el mercado más saturado de la historia” y aseguró que no busca “promover ni celebrar el éxito de la música generada por IA que no contiene arte humano”.

Un tema realizado con IA logró posicionarse entre los más escuchados de Spotify de Australia. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

ARIA podrá modificar las posiciones de manera retroactiva

La normativa australiana también pretende combatir posibles problemas relacionados con la transparencia y la manipulación de los rankings. El código actualizado excluye producciones que generen preocupaciones sobre la alteración artificial de las reproducciones en plataformas de streaming o de las propias listas de éxitos.

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Por ese motivo, la declaración del uso de IA será una condición importante para los artistas que aspiren a competir. En caso de detectar que una canción incumplió los criterios después de haber ingresado a una clasificación, ARIA tendrá la facultad de revisar sus resultados.

La posibilidad de modificar posiciones de manera retroactiva representa uno de los aspectos más estrictos de la nueva política, especialmente ante la velocidad con la que evolucionan las herramientas capaces de crear voces, letras e instrumentales similares a las de artistas reales.

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Canciones que hayan usado la IA deberán de tener una etiqueta de información. (DEEZER)

Australia se suma al debate internacional sobre la música generada por IA

Australia no es el primer país en imponer restricciones a la presencia de música creada mediante inteligencia artificial en las listas de éxitos. A comienzos de 2026, una canción fue vetada de los rankings musicales de Suecia debido a que había sido generada con IA.

En julio, la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI) anunció que sus directrices relacionadas con la inteligencia artificial comenzarían a implementarse en América Latina, Oriente Medio, África y el Sudeste Asiático para su aplicación en las listas oficiales.

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La iniciativa australiana también ha recibido apoyo de algunos músicos. El grupo de música electrónica Peking Duk compartió recientemente en Instagram una versión asistida por IA de su canción High, publicada en 2014, acompañada de un mensaje irónico sobre volver a grabar su propio tema para que pudiera sonar en la radio australiana.

Australia se suma a una lista de países que buscan regular la IA en el uso de canciones. REUTERS/Dado Ruvic/

Adam Hyde, integrante de la banda, afirmó que la música generada por inteligencia artificial estaba “eliminando la experiencia humana de la vida”.

El debate también ha llegado al Gobierno australiano. En julio, el primer ministro Anthony Albanese prometió impulsar “la mayor protección posible” para los creativos del país frente al avance de la IA. Albanese defendió que escritores y músicos puedan decidir si sus obras son utilizadas para entrenar sistemas de inteligencia artificial y bajo qué condiciones.

Para ARIA, el objetivo es encontrar un equilibrio entre la adopción de nuevas tecnologías y la protección de la creatividad humana. Como resumió Herd, una lista de éxitos que premie la producción de IA sin licencia podría “socavar la base misma de la música grabada” que representa la industria.