Tragedia en Quilmes: una mujer perdió el control del auto, chocó brutalmente contra un comercio y murió

El SAME también atendió a familiares de la víctima que se descompensaron al conocer la noticia

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Una mujer murió tras perder el control de su automóvil e impactar contra el frente de un local comercial en Quilmes, al sur de la provincia de Buenos Aires. El accidente de tránsito se produjo a la madrugada en la intersección de las avenidas Smith y Acha.

Según informó Info Quilmes, la colisión, que ocurrió pasadas las 2:30 de este lunes, fue de tal magnitud que la conductora no sobrevivió: falleció en el lugar como consecuencia de las heridas. El choque también generó daños de consideración en la estructura del comercio contra el que embistió el vehículo.

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Como se puede apreciar en el video que encabeza la nota, la mujer conducía a gran velocidad cuando perdió el control de su auto.

El accidente de tránsito en Quilmes ocurrió pasadas las 2:30 de este lunes y la conductora falleció en el lugar por la gravedad de las heridas

También se puede ver la violencia con la que chocó en el local, rebotó y quedó sobre la vereda, con el frente mirando hacia la calle. En las fotos posteriores quedó en evidencia la magnitud de las destrucciones que sufrió el vehículo.

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El Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) llegó al lugar con rapidez tras recibir la alerta. Los efectivos sanitarios trabajaron en la escena del siniestro. Allí constataron que la mujer había sufrido heridas de gravedad que resultaron en su fallecimiento.

Minutos después, parte del operativo se trasladó a una vivienda cercana —a pocas cuadras del lugar— donde residían familiares de la víctima. Allí, el personal del SAME debió atender a varios allegados que sufrieron descompensaciones al enterarse de la muerte de la mujer.

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El choque en Quilmes provocó daños en la estructura del local comercial y dejó el auto sobre la vereda con el frente hacia la calle

De acuerdo con lo que relevó Info Quilmes, las autoridades todavía trabajan para determinar las circunstancias exactas que llevaron a la conductora a perder el dominio del vehículo en esa esquina de Quilmes Oeste. Por el momento, no hay información oficial sobre qué provocó la pérdida de control.

Chocó y destruyó un almacén en Mar del Plata: murió una persona

Días atrás, el conductor de una Toyota RAV4 perdió el control en el barrio Las Avenidas de Mar del Plata, embistió a varias personas que se encontraban sobre la vereda, volcó y destruyó la fachada de un almacén. El siniestro ocurrió pasadas las 2.30 en la calle Cerrito, entre Magallanes y 12 de Octubre, y dejó al menos un fallecido y cinco heridos.

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El origen del accidente fue una colisión entre dos vehículos cuyos conductores tenían 21 años. Según las primeras actuaciones relevadas por La Capital, un Volkswagen Gol Trend habría golpeado la parte trasera de la RAV4, lo que desencadenó una situación de mayor peligro: la camioneta perdió estabilidad, volcó sobre uno de sus laterales y fue a parar a la vereda, donde había varias personas en ese momento. Las cámaras de seguridad del propio comercio captaron la violencia de la maniobra y el instante en que el vehículo arrolló a quienes estaban en el lugar.

En Mar del Plata, una Toyota RAV4 chocó, volcó, destruyó la fachada de un almacén y dejó un muerto y cinco heridos

La fachada del almacén quedó completamente destruida. Los vecinos de la cuadra pudieron ver durante la mañana los rastros del impacto sobre la vereda y los daños en el local, una escena que daba cuenta de la magnitud de lo ocurrido horas antes. Las circunstancias de la colisión inicial todavía son materia de investigación judicial.

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En un primer momento se reportaron cuatro heridos, ninguno de gravedad. Durante la mañana del sábado, no obstante, se confirmó que las personas atropelladas fueron seis, una de las cuales falleció en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde había permanecido internada en estado reservado.

Tras el choque se desplegó un amplio operativo en el cruce. Trabajaron en el lugar efectivos del Comando de Patrullas de Mar del Plata, personal de la Comisaría Tercera, Policía Científica, Bomberos y agentes de Tránsito Municipal. Los dos conductores fueron sometidos a controles de alcoholemia, y ambos arrojaron resultado negativo.

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El área de Policía Científica realizó los peritajes necesarios para establecer con precisión la mecánica del impacto inicial y el trayecto que llevó a la camioneta hasta el comercio. También se tomaron declaraciones testimoniales y se incorporaron otras diligencias para reconstruir la secuencia completa del hecho. La causa quedó sujeta a las actuaciones judiciales correspondientes, en tanto continúan las medidas orientadas a determinar las responsabilidades por el siniestro.