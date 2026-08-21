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Por qué las gafas inteligentes de Meta podrían prohibirse en cines

El riesgo de piratería con gafas equipadas con cámara preocupa a la industria del entretenimiento en Reino Unido

Las gafas inteligentes de Meta podrían quedar vetadas en cines británicos ante el temor a la grabación ilegal de películas. (Reuters)
Las gafas inteligentes de Meta podrían quedar vetadas en cines británicos ante el temor a la grabación ilegal de películas. (Reuters)
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Las gafas inteligentes de Meta ahora corren riesgo de ser prohibidas en cines del Reino Unido. El debate sobre las restricciones a estos dispositivos no solo responde a la polémica por la privacidad, sino que también se vincula con la piratería.

Las gafas inteligentes de Meta, desarrolladas junto a Ray-Ban y Oakley, han sido objeto de escrutinio por su capacidad de grabar videos de manera discreta. Este tipo de tecnología permite a los usuarios registrar imágenes y sonidos sin que las personas a su alrededor sean conscientes de ello. Esta situación ha motivado que, en espacios públicos y privados, la presencia de estos dispositivos despierte inquietud sobre la protección de la intimidad.

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La controversia ha ido en aumento debido a la percepción de que las cámaras integradas en las gafas resultan difíciles de detectar. Aunque Meta sostiene que existe una luz indicadora que se activa durante la grabación, expertos y defensores de la privacidad afirman que este mecanismo podría pasar desapercibido, especialmente en exteriores iluminados o entornos concurridos. Puntualizó: “El público en general no sabe cuándo está siendo grabado”.

Diversos espacios públicos ya prohíben el uso de gafas inteligentes por razones de privacidad y seguridad. (Reuters)
Diversos espacios públicos ya prohíben el uso de gafas inteligentes por razones de privacidad y seguridad. (Reuters)

Piratería: el nuevo argumento en los cines

Más allá de la privacidad, la industria del entretenimiento en el Reino Unido ha centrado su atención en el riesgo de piratería. Las salas de cine y los teatros temen que las gafas inteligentes permitan registrar y transmitir películas o espectáculos en tiempo real. Explicó que, con una conexión estable a internet, el contenido podría ser difundido en directo, lo que representa una amenaza directa para los derechos de autor y la economía del sector.

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Subrayó que, aunque la prohibición aún no se encuentra vigente, su debate representa un nuevo reto para los fabricantes y usuarios de gafas inteligentes. La posibilidad de que la prohibición se extienda a más espacios refuerza las barreras para quienes desean aprovechar las funcionalidades de estos dispositivos.

Limitaciones técnicas y respuesta de Meta

Meta defiende que la grabación con sus gafas no es completamente encubierta. La empresa ha implementado una luz indicadora visible y ha desarrollado mecanismos para inutilizar la función de grabación si la luz es bloqueada o manipulada. La compañía asegura que estas medidas obstaculizan los intentos de modificar las gafas con fines ilícitos.

Meta defiende que sus dispositivos incluyen una luz indicadora al grabar, aunque críticos consideran que resulta insuficiente. (Reuters)
Meta defiende que sus dispositivos incluyen una luz indicadora al grabar, aunque críticos consideran que resulta insuficiente. (Reuters)

A pesar de estos argumentos, críticos y especialistas en privacidad insisten en que la luz puede ser fácil de ignorar si el observador no sabe de su existencia. Dentro de una sala oscura, la luz sería más visible, pero la preocupación persiste por aquellos dispositivos de otros fabricantes que no incluyen indicadores o que permiten desactivarlos sin dificultad.

Un fenómeno que trasciende a Meta

Aunque la atención se centra en Meta, remarcó que otras empresas han incursionado en el mercado de gafas inteligentes con diferentes aproximaciones a la privacidad. Algunos modelos no restringen la manipulación de la luz indicadora y otros ni siquiera la incorporan, lo que, para expertos citados, aumenta el riesgo de grabaciones no autorizadas en espacios sensibles.

La opinión pública se ha mostrado mayoritariamente contraria al uso de gafas con cámaras, según el análisis. El temor a ser grabado sin consentimiento ha provocado que incluso antiguos defensores de la tecnología, como algunos periodistas que probaron y elogiaron las gafas, hayan dejado de utilizarlas en público. Un periodista afirmó: “Temo que me increpen en la calle si me ven con estas gafas”.

La polémica en torno a la privacidad también afecta a otros fabricantes de gafas inteligentes, no solo a Meta. (Reuters)
La polémica en torno a la privacidad también afecta a otros fabricantes de gafas inteligentes, no solo a Meta. (Reuters)

Consecuencias para los usuarios y el futuro de la categoría

Las restricciones han limitado el uso de las gafas inteligentes, dificultando su adopción, especialmente para quienes emplean lentes recetados. Señaló que las prohibiciones suelen aplicarse incluso a personas que requieren corrección visual, lo que genera frustración entre quienes invirtieron sumas considerables —alrededor de 500 euros, dólares o libras esterlinas— en estos productos.

El futuro de la categoría dependerá, en parte, de una transformación en la percepción social y de posibles cambios en el hardware y el software. La eliminación de las cámaras podría ser una alternativa, aunque los dispositivos sin esta función pierden atractivo para muchos usuarios. Subrayó: “Las gafas inteligentes también son herramientas útiles para personas con discapacidad visual”, ya que pueden describir el entorno y facilitar la movilidad.

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