Así pueden proteger sus datos las personas que viajan con su laptop

El cifrado del disco es una de las principales barreras para evitar el acceso no autorizado a la información en caso de pérdida o robo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Viajar con una computadora portátil implica riesgos que exceden el valor del propio dispositivo. La pérdida accidental, el robo o la inspección inesperada pueden exponer datos personales, archivos laborales o contraseñas almacenadas. La protección de la información durante los desplazamientos depende de adoptar configuraciones sólidas, respaldos recientes y hábitos cuidadosos.

Las laptops actuales concentran años de información sensible. Fotografías personales, documentos financieros, contraseñas y archivos laborales se almacenan en estos equipos, convirtiéndolos en objetivos atractivos para el robo o la manipulación.

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Si bien el hardware puede reemplazarse, la información perdida podría resultar irrecuperable y exponer a las personas a fraudes, robos de identidad o filtraciones corporativas. Según Acer, la prevención no requiere inversiones costosas ni conocimientos técnicos avanzados: basta con una serie de configuraciones y rutinas antes y durante el viaje.

Llevar solo los datos imprescindibles reduce el impacto de un posible incidente con el equipo durante el traslado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cifrado del disco, una barrera esencial

Uno de los primeros pasos que recomiendan los expertos es activar el cifrado completo del disco. Sistemas como BitLocker en Windows, o Device Encryption en modelos recientes, facilitan esta función.

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El cifrado transforma todo el contenido de la unidad en información ilegible para quien no disponga de las credenciales adecuadas. Esta medida evita que extraños accedan a los archivos si la laptop es robada o extraviada, pues la información “permanece en una bóveda digital” inaccesible sin la clave correcta.

Respaldos: la garantía ante imprevistos

La realización de copias de seguridad antes de viajar constituye otra recomendación fundamental. Los accidentes pueden suceder en cualquier trayecto: una laptop puede dañarse, perderse o quedar inservible.

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Las contraseñas robustas y la autenticación biométrica fortalecen la seguridad ante intentos de acceso indebido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un respaldo reciente, preferentemente almacenado en la nube o en un disco externo que no acompañe al usuario, permite retomar el trabajo desde otro equipo y protege frente a ataques de ransomware o fallos inesperados. Quienes actualizan sus respaldos minimizan el impacto de cualquier incidente.

Solo la información necesaria

Reducir la cantidad de datos transportados es parte de la estrategia. Llevar únicamente los archivos imprescindibles disminuye el alcance de un posible incidente. Se recomienda eliminar documentos antiguos, archivar proyectos culminados y mover datos confidenciales a servicios seguros en la nube si no se necesitarán durante el viaje. Esta práctica también facilita el paso por controles internacionales, donde la inspección de dispositivos puede poner en riesgo la privacidad.

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Contraseñas robustas y autenticación biométrica

Una contraseña débil puede dejar sin efecto cualquier otra medida de seguridad. Los especialistas sugieren utilizar contraseñas sólidas, PIN o métodos biométricos como reconocimiento facial o lector de huellas, cuando el equipo lo permita. Además, es recomendable configurar un tiempo breve para el bloqueo automático de la pantalla, restringiendo el acceso si el dispositivo queda sin vigilancia.

Utilizar redes Wi-Fi seguras y una VPN ayuda a proteger datos personales y laborales en espacios públicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precauciones con las redes Wi-Fi públicas

Muchos viajeros recurren a redes Wi-Fi gratuitas en aeropuertos, hoteles o cafeterías, pero estas conexiones pueden exponer la información. Los expertos sugieren utilizar el teléfono móvil como punto de acceso personal siempre que sea posible. Si se requiere conectarse a una red pública, lo ideal es activar primero una VPN confiable antes de acceder a servicios sensibles, como cuentas bancarias o correos laborales, según advierte el texto.

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Mantener la laptop siempre a la vista

La seguridad física del equipo es clave para proteger los datos. La recomendación general es transportar la laptop como equipaje de mano, evitando facturarla en aviones y no dejarla sin supervisión en lugares públicos, vehículos, hoteles o salas de espera. Incluso ausentarse por unos minutos puede representar una oportunidad para el robo o acceso no autorizado.

Privacidad en espacios compartidos

Trabajar en lugares concurridos introduce otro riesgo: el acceso visual no autorizado, conocido como shoulder surfing. El uso de filtros de privacidad para la pantalla limita el ángulo de visión y dificulta que terceros observen información confidencial. También se aconseja mantener la cámara cubierta mediante un obturador físico cuando no se utilice, reduciendo la posibilidad de activaciones no deseadas.

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Mantener la laptop siempre a la vista y no dejarla desatendida previene robos y accesos no autorizados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Herramientas de localización y borrado remoto

La función Buscar mi dispositivo permite localizar, bloquear o borrar la información almacenada de manera remota si el equipo se pierde o es robado. Configurar esta opción antes de viajar puede marcar la diferencia en caso de imprevistos y solo requiere unos minutos para activarse.

Actualizaciones antes del viaje

Mantener actualizado el sistema operativo, el navegador, las aplicaciones y el software de seguridad es una medida simple pero altamente eficaz. Las actualizaciones corrigen brechas de seguridad recientes, mejoran la protección y reducen el riesgo de ataques informáticos. Se aconseja realizar estas tareas antes de salir, evitando depender de conexiones poco confiables durante el trayecto.

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Doble autenticación para servicios críticos

Por último, la autenticación de dos factores añade una capa adicional de protección en cuentas sensibles. Utilizar aplicaciones de autenticación en el teléfono móvil resulta más seguro que los códigos recibidos por SMS, pues funcionan incluso si se cambia la tarjeta SIM o no se recibe señal en el extranjero.