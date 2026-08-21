Luz verde a Tesla, Uber y Waymo: aprueban licencias comerciales para 8.000 robotaxis

El regulador de transporte de Nevada aprobó por unanimidad tres permisos para que Tesla, Uber y Waymo operen en el condado de Clark. REUTERS/ Mike Blake/File Photo

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Nevada se alista para la llegada de los robotaxis. La Autoridad de Transporte del estado aprobó por unanimidad tres permisos que autorizan a Tesla, Uber y Waymo a ofrecer servicios comerciales en el condado de Clark, donde está Las Vegas.

La Nevada Transportation Authority habilitó un despliegue que, en conjunto, podría llegar a hasta 8.000 robotaxis en el condado durante los próximos 12 meses, de acuerdo con los términos de las autorizaciones concedidas.

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En el caso de Tesla, el permiso le permite poner en circulación hasta 5.000 robotaxis. Waymo, por su parte, quedó autorizada a operar hasta 1.000 vehículos autónomos en el transcurso del próximo año.

El ente estatal dio luz verde, por unanimidad, a tres autorizaciones para servicios comerciales de Tesla, Uber y Waymo en Clark. REUTERS/Daniel Cole/File Photo To Match Special Report TESLA-FSD/SAFETY

Uber también recibió aprobación para 1.000 robotaxis, que prevé operar mediante acuerdos con Motional —filial de Hyundai— y Zoox.

Esta última ya contaba con un permiso como empresa de red de vehículos autónomos que le habilita 100 robotaxis.

Aun así, el proceso dejó planteada una incógnita central: si esos números terminarán materializándose en una operación efectiva de ese tamaño. Los representantes de Tesla y de las otras compañías dieron a entender que no.

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“Los 5.000 siempre han sido un techo para nosotros”, dijo Eric Early, ingeniero jefe del Cybercab de Tesla, durante la reunión, recoge TechCrunch.

Uber obtuvo permiso para 1.000 robotaxis, a operar con socios como Motional (filial de Hyundai) y Zoox. REUTERS/Clodagh Kilcoyne/File Photo

“No creo que vayamos a estar en condiciones de desplegar 5.000 vehículos para esta época del año próximo, y no es por la tecnología. Estaríamos extremadamente felices y satisfechos si pudiéramos llegar a 2.500, quizá un poco más que eso, en el próximo año”, agregó.

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Incluso si las empresas avanzan con apenas la mitad de los máximos autorizados, el condado de Clark se encamina a convertirse en un escenario de disputa directa por los mismos usuarios entre Tesla, Uber (a través de Motional y Zoox) y Waymo.

La expansión rápida y masiva también podría repercutir en la ciudad y en su mercado laboral.

La Livery Operators Association y taxis locales rechazaron los permisos y alertaron que el avance es “demasiado, demasiado rápido”. REUTERS/Mike Blake

Según distintas posiciones expuestas en el debate, el crecimiento de los robotaxis podría impulsar nuevos puestos asociados al mantenimiento, la carga y la limpieza de las unidades.

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Pero se corre el riesgo de que llegue a desplazar a parte de los trabajadores actuales, como taxistas y conductores de aplicaciones.

Qué objeciones recibió la medida

Representantes de la Livery Operators Association y de compañías de taxi locales rechazaron los permisos y advirtieron que las aprobaciones avanzan “demasiado, demasiado rápido”.

“Estas solicitudes plantean dos preocupaciones graves”, dijo Kimberly Maxson-Rushton, abogada que representó a la Livery Operators Association durante la audiencia, según el medio mencionado.

El “Golden Triangle”, entre el aeropuerto y Las Vegas Boulevard, concentró hasta ahora la mayoría de las pruebas de vehículos autónomos. REUTERS/Maxim Shemetov/Archivo

“Una tiene que ver con la sobresaturación de la industria del transporte comercial en general en Nevada”, afirmó. “Y la segunda tiene que ver con el hacinamiento en las carreteras, y específicamente el Golden Triangle”.

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El “Golden Triangle” —la zona entre el aeropuerto, Las Vegas Boulevard y áreas cercanas— fue hasta ahora el principal foco de pruebas de vehículos autónomos.

Motional también realiza ensayos en el centro y en un distrito comercial conocido como Town Square.

La estrategia de Uber en la disputa

En la discusión, Uber intentó ubicarse como una alternativa intermedia y defendió un esquema híbrido, con redes de transporte integradas por conductores humanos y robotaxis.

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Uber buscó un lugar intermedio y defendió un modelo híbrido. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La compañía incluso promovió un sistema que obligaría a los robotaxis a operar dentro de una plataforma que también use choferes, una postura que la enfrenta a Waymo y que, a la vez, funciona como resguardo ante la posibilidad de que sus propias metas autónomas queden por detrás de las de Tesla o Waymo.

Durante la reunión de la Nevada Transportation Authority, Uber argumentó que un modelo híbrido permitiría a las ciudades incorporar estos vehículos de forma gradual para cubrir picos de demanda, en lugar de volcar toda la oferta al mercado de una sola vez.

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