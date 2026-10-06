Economía

Las consultoras que releva el BCRA volvieron a recortar el crecimiento del PBI y estimaron una inflación de 1,9% para septiembre

El REM anticipó un avance de la economía de 1,5% para 2026, lo que implica una baja de 0,6 puntos porcentuales respecto al relevamiento anterior. Qué dicen sobre la inflación y el dólar

Foto de archivo - Un consumidor a punto de abonar en efectivo su compra en un mercado de carnes en Buenos Aires, Argentina. Ene 23, 2025. REUTERS/Agustin Marcarian
Foto de archivo - Un consumidor a punto de abonar en efectivo su compra en un mercado de carnes en Buenos Aires, Argentina. Ene 23, 2025. REUTERS/Agustin Marcarian
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Las consultoras que releva el Banco Central de la República Argentina (BCRA) recortaron las proyecciones de crecimiento económico para 2026. A la vez, pronosticaron una inflación de 1,9% para septiembre y anticiparon que cerrará en 30% en el año.

Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), las perspectivas para la actividad económica mostraron un deterioro para el tercer trimestre y lo que resta del año. El conjunto de analistas estimó que el Producto Bruto Interno (PBI) ajustado por estacionalidad se habría contraído 1% en el tercer trimestre de 2026, una corrección de 2,1 puntos porcentuales frente a la proyección del relevamiento previo.

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En caso de cumplirse este pronóstico, la economía ingresaría en una “recesión técnica”, que incluye dos trimestres consecutivos con caídas desestacionalizadas. Cabe destacar que el segundo trimestre del año experimentó una contracción de 0,6 por ciento.

Sin embargo, para el cuarto trimestre, las consultoras esperaron una recuperación de 1,8%, lo que implicó una revisión al alza de 0,5 puntos porcentuales respecto de la encuesta anterior. Para el primer trimestre de 2027, la estimación de crecimiento ajustado por estacionalidad fue de 0,7 por ciento. De ser así, se revertiría el eventual cuadro recesivo de la mitad de 2026.

En la comparación anual, los participantes del REM previeron que el PIB real de 2026 se ubique 1,5% por encima del promedio de 2025. Esto se tradujo en un fuerte recorte de 0,6 puntos porcentuales frente a la encuesta previa. El Top 10 proyectó una expansión de 1,2% para 2026, con un recorte de un punto porcentual en relación con el relevamiento anterior.

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En materia inflacionaria, la previsión de precios de septiembre subió 0,1 puntos porcentuales frente al informe anterior. El grupo de participantes con mejores resultados en sus pronósticos previos, identificado como el Top 10, también calculó una inflación de 1,9% para septiembre. Esa estimación implicó un incremento de 0,1 puntos porcentuales respecto del sondeo anterior.

A propósito de los meses venideros, el reporte del BCRA exhibe una desaceleración a 1,7% para octubre y 1,6% para noviembre. Sin embargo, en diciembre retomaría la tendencia alcista al ubicarse en 1,8% y el 2026 cerraría con una suba de 30 por ciento. En enero, el índice mensual volvería a caer a 1,6% en enero de 2027. Febrero del año que viene arrojaría la misma cifra y marzo alcanzaría 1,7 por ciento.

Para el Índice de Precios al Consumidor (IPC) núcleo, que excluye los componentes con mayores variaciones estacionales y los precios regulados, la mediana de las estimaciones se ubicó en 1,8% mensual para septiembre. La cifra fue 0,1 puntos porcentuales superior a la prevista en el REM anterior. El Top 10 proyectó una inflación núcleo de 1,7% para el noveno mes del año, sin cambios frente a su cálculo previo.

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