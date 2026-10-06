Guatemala

Guatemala lanza una licitación para contratar 600 MW de energía firme y proyectos de gas podrían superar US$1 mil millones desde 2032

La convocatoria prevé incorporar 450 megavatios mediante nuevas centrales y 150 procedentes de instalaciones operativas, con acuerdos de hasta 15 años para reforzar el abastecimiento eléctrico nacional ante riesgos climáticos

Dos hombres en traje sentados ante una mesa con micrófonos y una pantalla azul que muestra el logotipo de la licitación PEG-6-2026
Dos ejecutivos intervienen durante la presentación de la licitación abierta PEG-6-2026 de las distribuidoras eléctricas EEGSA y Energuate. (Diario de Centroamerica)
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Guatemala lanzó la licitación PEG-6-2026 para contratar 600 MW de potencia y energía firme desde el 1 de mayo de 2032, con el objetivo de responder al aumento del consumo eléctrico y reducir la exposición del sistema a sequías y otras condiciones climáticas que afectan la generación.

La convocatoria prevé 450 MW de nuevas plantas y 150 MW de centrales ya operativas, mediante contratos que podrán extenderse hasta 15 años. Si se desarrollan proyectos de generación a gas para cubrir parte de la nueva capacidad, la inversión podría superar los USD 1 mil millones.

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Dos hombres en traje sentados ante una mesa con micrófonos y una pantalla azul que muestra el logotipo de la licitación PEG-6-2026
Dos ejecutivos intervienen durante la presentación de la licitación abierta PEG-6-2026 de las distribuidoras eléctricas EEGSA y Energuate. (Diario de Centroamerica)

El Sistema Nacional Interconectado registró en 2026 una demanda máxima de 2.301 MW, un alza de 8,6 % frente a 2025, de acuerdo con datos del Administrador del Mercado Mayorista citados por las distribuidoras. Entre enero y junio de este año, el consumo eléctrico aumentó más de 6%, según indicó el presidente Bernardo Arévalo durante la presentación.

La sequía redujo 25,5% la generación hidroeléctrica en agosto, una caída que reforzó la necesidad de incorporar fuentes capaces de producir electricidad durante todo el año. La energía firme es aquella que puede mantenerse disponible las 24 horas, sin depender de la lluvia o del viento.

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“Si no nos preparamos hoy invirtiendo en fuentes de energía, este desarrollo puede verse limitado por su falta”, afirmó Arévalo. El mandatario sostuvo que el país requiere una generación “que esté disponible cuando llueve y cuando no llueve, cuando el viento la pueda generar y cuando no”.

Dos hombres en traje sentados ante una mesa con micrófonos y una pantalla azul que muestra el logotipo de la licitación PEG-6-2026
Dos ejecutivos intervienen durante la presentación de la licitación abierta PEG-6-2026 de las distribuidoras eléctricas EEGSA y Energuate. (Diario de Centroamerica)

Generación continua para complementar las renovables

La licitación es impulsada por la Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima, las Distribuidoras de Energía Eléctrica de Oriente S.A. y de Occidente S.A., con el acompañamiento de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. El organismo regula estos procesos para que las distribuidoras puedan contratar la potencia y la energía necesarias para abastecer a los usuarios del servicio de distribución final.

El ministro de Energía y Minas, Erwin Barrios, señaló que el crecimiento de la demanda obliga a anticipar la generación que requerirá Guatemala en los próximos años. “La potencia firme es la base sobre la cual descansa la confiabilidad y estabilidad de un sistema eléctrico”, afirmó.

La convocatoria también busca diversificar la matriz energética. Guatemala llega a producir hasta 74% de su electricidad con recursos renovables como agua, sol, viento y geotermia, pero esas fuentes deberán complementarse con tecnologías que aporten suministro continuo.

Para los 450 MW de nuevas centrales se mencionaron alternativas como gas y geotermia. En el caso del gas, se plantearon opciones de gas natural, etanol y propano, mientras que la licitación mantiene abierta la posibilidad de incorporar otras tecnologías de generación.

Arévalo recordó que la anterior licitación, PEG-5, dejó 57 plantas contratadas. “Vamos a mantener estas fuentes que nos permiten atender nuestras necesidades energéticas con responsabilidad ambiental y de forma sostenible”, dijo sobre el papel de las renovables.

Mario Naranjo, gerente general de EEGSA, afirmó que la expansión sostenida del consumo exige planificar con anticipación el abastecimiento. “El consumo de energía mantiene un crecimiento sostenido en Guatemala, y la PEG-6 es la respuesta responsable para que el suministro no se interrumpa”, sostuvo.

Paulo Parra, gerente general de Energuate, afirmó que contar con suficiente electricidad y un suministro confiable es necesario para impulsar la inversión, el empleo y el desarrollo del país. También invitó a desarrolladores e inversionistas nacionales y extranjeros a participar en el proceso.

Bases desde octubre y adjudicación prevista para mayo de 2027

La PEG-6 se deriva de la resolución CNEE-323-2026, que aprobó los términos de referencia para elaborar las bases de la licitación. La normativa de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica exige que estos procedimientos mantengan acceso público a la información relacionada con la convocatoria y la adjudicación.

Las bases estarán disponibles desde el 6 de octubre de 2026, con un costo de USD 25 mil. Las compañías interesadas deberán designar a un representante autorizado y registrarse en un Data Room, un repositorio digital que concentrará las reglas del proceso, las consultas, las respuestas, las aclaraciones y el seguimiento de cada etapa.

El plazo para presentar solicitudes de aclaración vencerá el 4 de marzo de 2027. Las respuestas y eventuales adendas deberán emitirse, como máximo, el 18 de marzo.

La presentación y apertura de las ofertas técnicas se realizará el 6 de abril de 2027. La evaluación económica está programada para el 22 de abril y la adjudicación para el 6 de mayo.

Los contratos de abastecimiento deberán firmarse dentro de los tres meses posteriores a la adjudicación. *Con información de la AGN

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