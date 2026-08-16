Llegada del fenómeno El Niño: Santa Fe avanza con obras hídricas ante posibles lluvias intensas

La provincia busca mejorar el escurrimiento del agua en zonas urbanas y rurales frente al riesgo de lluvias intensas

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El gobierno de Santa Fe puso en marcha un operativo de limpieza y recuperación de 352 kilómetros de canales troncales para reforzar la capacidad de drenaje ante la llegada del fenómeno de El Niño. Con una probabilidad del 95% de que El Niño alcance una intensidad muy fuerte entre octubre y diciembre de 2026, la provincia aceleró la intervención que demandará una inversión superior a $5.800 millones.

De acuerdo con UNO Santa Fe, las obras fueron adjudicadas a la empresa MEM Ingeniería y abarcan 12 canales estratégicos del centro santafesino. El objetivo oficial consiste en recuperar la capacidad original de conducción de esos cursos de agua, que resultan centrales para el escurrimiento de excedentes hídricos en áreas urbanas y rurales.

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La decisión provincial se inscribe en un contexto meteorológico más exigente. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) detectó un acelerado calentamiento del Pacífico ecuatorial y advirtió sobre riesgos de lluvias intensas, inundaciones y alteraciones en la producción agropecuaria en buena parte de América Latina durante los próximos meses.

El último reporte de la NOAA advirtió sobre una alta probabilidad de un Súper El Niño y sus posibles impactos sobre lluvias y temperaturas en la región (NOAA)

La obra en el centro provincial beneficiará de forma directa a 51 distritos y a más de 1,2 millones de hectáreas productivas, en una de las zonas agrícolas y ganaderas más relevantes del territorio santafesino. El proyecto incluye: tareas de limpieza, desbosque, destronque, corrección de rasantes y recuperación de la capacidad hidráulica de los canales.

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El plan no se limita al centro de la provincia ya que la estrategia hídrica contempla más de 900 kilómetros de intervención en las tres grandes regiones santafesinas. En el sur ya comenzaron trabajos sobre 322 kilómetros en 14 canales y arroyos de los departamentos General López, Rosario, Caseros, Constitución, San Lorenzo, Belgrano e Iriondo. En el norte, a su vez, están previstas tareas sobre 259 kilómetros de nueve canales troncales en General Obligado, Vera, 9 de Julio y parte de San Justo.

Entre los cursos incluidos en la etapa sur figuran los arroyos San Lorenzo, Ludueña y Cañada de Gómez, además de canales como Ibarlucea, Salvat, Tres Lagunas, Los Troncos, Las Estacas, San Urbano, Del Medio, Juncal y Alternativa Norte. En el norte, el esquema de obras alcanza canales vinculados a las rutas provinciales 98, 290 y 36, además de colectores y trazas como La Loca, La Loquita y Los Ingleses.

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Los trabajos forman parte del plan hídrico provincial y alcanzarán 12 canales estratégicos del centro santafesino (Fuente: UNO Santa Fe)

El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, vinculó estos trabajos con la preparación ante un ciclo húmedo más severo. “El fenómeno de El Niño no nos agarra de brazos cruzados sino con obras en ejecución y con un plan en marcha”, afirmó el funcionario en diálogo con UNO Santa Fe. También sostuvo que la recuperación de canales avanza de manera simultánea en distintas regiones del territorio provincial.

Nicolás Mijich, secretario de Recursos Hídricos, señaló que el programa de canales se complementa con obras específicas en localidades con mayor exposición al riesgo hídrico. La provincia identificó 100 localidades prioritarias, de las cuales 85 ya cuentan con obras ejecutadas o en marcha. Esa red de intervenciones incluye trabajos de protección urbana en puntos como Cañada del Ombú, Bigand, Hughes, Villa Eloísa y Barrancas.

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La anomalía de temperatura superficial del mar en la región Niño 3.4 alcanzó +1,8°C, un valor que acerca al fenómeno a la categoría de “muy fuerte”, definida por registros sostenidos iguales o superiores a 2°C. El reporte agregó que las provincias argentinas más expuestas a lluvias persistentes y crecidas de ríos incluyen a Misiones, Corrientes, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.

En ese marco, la combinación entre limpieza de grandes canales, recuperación de infraestructura de drenaje y obras urbanas de defensa aparece como la principal herramienta de prevención que despliega Santa Fe. Un episodio como el que adelantan puede alterar los regímenes de lluvias, afectar caminos rurales, modificar calendarios de siembra y tensionar la infraestructura logística.

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