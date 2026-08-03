El abandono social marca la experiencia de la madre lactante en El Salvador

Un óleo retrata a una familia latina que presta atención a un bebé en un sofá, mientras una madre se sienta sola en otro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Muchas mujeres en El Salvador atraviesan una situación de abandono social tras el parto, cuando la atención del entorno se concentra en el recién nacido y deja en segundo plano a la madre.

Según la licenciada en Salud Materno Infantil Gabriela Barahona, esa dinámica afecta sus decisiones, necesidades y el inicio de la lactancia.

Durante el embarazo, las mujeres reciben acompañamiento constante, pero ese apoyo se desvanece una vez que llega el bebé. Barahona explicó a Infobae que, desde ese momento, la madre queda limitada al cuidado del recién nacido, mientras familiares y allegados intervienen en decisiones sobre el bebé.

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“En los cuidados básicos, algunas personas cercanas pueden opinar o actuar sin tener en cuenta la opinión de la madre”, señaló. Esa exclusión se acentúa por prácticas culturales que relegan el bienestar emocional de la mujer.

Dentro del entorno familiar, Barahona señaló el papel de las abuelas. “Quien toma ese rol opuesto, usualmente pudieran llegar a ser más las abuelitas”, afirmó. Agregó que, aunque los padres suelen apoyar a la madre, la desinformación a veces limita ese respaldo.

Licenciada Gabriela Barahona, especialista en lactancia materna en El Salvador. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

El impacto en la lactancia y la identidad de la madre

La especialista subrayó que el acompañamiento del entorno es determinante para el inicio y la consolidación de la lactancia materna, en especial en las primeras seis semanas posparto, cuando la madre y el bebé comienzan a adaptarse a su nueva dinámica.

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En ese período, la madre enfrenta un proceso de reconstrucción psicológica y reorganización de su identidad personal.

“Hay una reestructuración de todo el tiempo que yo tenía; gran parte se vuelve el cuidado del bebé, y hay una reorganización de sus nuevas actividades y roles”, explicó. La aceptación de esa nueva condición depende de factores emocionales y hormonales, así como de las expectativas familiares sobre la maternidad.

La culpa es un sentimiento frecuente durante la lactancia. Las madres suelen atravesar emociones como tristeza o la sensación de ser insuficientes para sus hijos.

Las críticas y la falta de comprensión del entorno agravan este fenómeno, que muchas veces permanece invisible. Barahona destacó la importancia de la intervención de especialistas en salud mental para dar soporte emocional en estas etapas, ya que “la culpa en lactancia materna es mucho más frecuente de lo que parece”.

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Licenciada Gabriela Barahona, especialista en lactancia materna en El Salvador. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Hábitos, cuidados y acompañamiento profesional

En cuanto a los cuidados durante la lactancia, la licenciada recomendó mantener una alimentación equilibrada, evitar sustancias nocivas como alcohol y tabaco y consultar siempre a especialistas en caso de necesitar medicamentos.

También resaltó la importancia de evitar productos con olores fuertes en la piel, ya que pueden interferir con el apego y la identificación olfativa entre madre y bebé. “Mamá necesita conservar su olor natural, porque el bebé identifica a su madre y su leche a través del olfato”, explicó.

Barahona sostuvo que la lactancia materna en El Salvador depende en gran medida de la educación, el acompañamiento y el acceso a información adecuada. La “tribu” familiar, la buena alimentación y la intervención de profesionales de salud son pilares para este proceso.

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Aun así, la desinformación y la falta de atención educativa constituyen los principales obstáculos. “Una vez tengamos información adecuada, la lactancia progresa muy fácilmente”, afirmó.

El acompañamiento profesional, en especial durante las primeras semanas, es señalado como vital para que la madre se sienta validada y protegida. “Acompañar a la madre lactante permite solventar sus dudas y reforzar su confianza”, concluyó Barahona a Infobae.