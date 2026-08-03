Se viene el “split” de YPF: qué es el desdoblamiento de acciones y cómo afecta a los inversores

El logo de YPF, en el frente de la Bolsa de Valores de Nueva York.

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Este martes 4 de agosto, YPF realizará un desdoblamiento de acciones (split) en una relación de 10 a 1. Esto significa que por cada acción de la compañía petrolera que un inversor tiene en cartera, ahora pasará atener 10 unidades, aunque el valor total de las mismas representará el mismo monto en la cuenta comitente.

Es decir que mientras que el precio de cada acción se reduce a una décima parte, el valor total del dinero invertido no cambia. La operación será automática y no requerirá de trámites de trámites extra.

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¿Qué es un split de una acción?

YPF llevará adelante un “split 10:1″ a nivel local sobre la acción (ticker: $YPFD), con el objetivo de reducir el precio unitario del papel y ampliar su accesibilidad y liquidez para el mercado.

Es cuando una empresa divide cada una de sus acciones en varias más pequeñas (por ejemplo, 1 acción se convierte en 10), bajando el valor de cada una pero sin cambiar el valor total de las tenencias de los inversores ni el valor del capital de la compañía. Se hace principalmente para reducir el precio unitario de la acción y hacerla más accesible y líquida para los inversores.

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1. Por cada acción que tengas hoy, vas a pasar a tener 10, con el precio ajustado en la misma proporción de la compañía.

2. En el caso de los ADR, la relación será de 1:10. y sin costo para el inversor.

3. Importante: el split no modifica el valor de tu tenencia, el valor del capital de la compañía ni el derecho voto.

4. La operación se realizará de forma automática, sin necesidad de realizar acción alguna.

¿Cómo se traduce esto en los movimientos y saldos de tu cuenta comitente? Mirá las fechas clave:

Fuente: ByMA

La nota remitida a la Comisión Nacional de Valores (CNV), a Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (ByMA) y a A3 Mercados S.A. indicó que la implementación se hará en forma simultánea con la distribución de acciones. El documento, firmado por Margarita Chun, responsable de Relación con el Mercado de YPF, señaló además que la decisión apunta a aplicar prácticas de mercado de compañías comparables en el país y en el exterior.

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YPF precisó que los accionistas no deberán realizar ningún trámite para recibir las nuevas acciones. La anotación del cambio quedará asentada en los registros escriturales de Caja de Valores S.A..

Efectos para los accionistas

La operación implicará pasar de 393.312.793 acciones ordinarias escriturales de valor nominal $10 cada una a 3.933.127.930 acciones ordinarias escriturales de valor nominal $1 cada una, según la nota presentada por la empresa a la CNV. Ese mismo documento indicó que cada acción mantendrá un voto.

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Pese al aumento en la cantidad de acciones, el capital social se mantendrá en 3.933.127.930 de pesos. La comunicación dirigida a la autoridad financiera, ByMA y A3 Mercados precisó que ese monto quedará representado por 3.933.127.930 acciones de un peso cada una.

YPF señaló en esa misma nota que el cambio de valor nominal no modifica los valores económicos de las tenencias ni el porcentaje de participación sobre el capital social y los votos de ningún accionista. Y añadió que la medida tampoco altera el patrimonio de los accionistas ni los derechos asociados a sus tenencias.

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YPF apuesta al cambio de valor nominal como una vía para sumar pequeños inversores a su base accionaria

La empresa agregó en la comunicación regulatoria que no corresponderá liquidar fracciones de acciones, de acuerdo con el reglamento de listado de ByMA.

Entre los fundamentos formales de la medida, la nota firmada por Chun menciona la mejora de la liquidez bursátil de las acciones en el mercado local, una mayor accesibilidad para inversores minoristas y la adopción de prácticas de mercado de compañías comparables en el plano nacional e internacional.

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El comunicado vinculó la operación con una baja del precio unitario de la acción en el mercado local. Según ese texto, esa reducción busca facilitar el acceso de un universo más amplio de inversores y favorecer una mayor liquidez. La compañía también informó que avanza en el desarrollo de una nueva funcionalidad para comprar acciones directamente a través de APP YPF.

El presidente ejecutivo de YPF, Horacio Marín.

La nota al mercado incluyó además una aclaración sobre los ADS (sigla del inglés American Depositary Share). Según ese documento, el desdoblamiento no tendrá incidencia en el acuerdo de depósito del 9 de marzo de 2022 celebrado entre la sociedad, The Bank of New York Mellon y los tenedores de ADS emitidos en virtud de ese acuerdo, salvo por un ajuste en la relación de acciones Clase D representadas por cada ADS, que pasará de una a 10.

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Con esta decisión, la petrolera presentó el cambio de valor nominal como una vía para sumar pequeños inversores a su base accionaria. La empresa también vinculó esa medida con su objetivo de acercar la inversión en sus acciones a más participantes del mercado local.