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Alquilar un iPhone en vez de comprarlo: cómo funciona el nuevo método con el que Apple busca llegar a más clientes

El plan presentado permite acceder a iPhone, Mac, iPad y Apple Watch mediante contratos de 24 o 36 meses, con verificación de crédito y posibilidad de renovar, devolver o quedarse con el equipo. Por el momento, funciona en EEUU

Imagen de archivo de una persona fotografiando los teléfonos inteligentes iPhone 17 Pro en la tienda Apple en el área de Sanlitun de Pekín, China (REUTERS/Maxim Shemetov)
Imagen de archivo de una persona fotografiando los teléfonos inteligentes iPhone 17 Pro en la tienda Apple en el área de Sanlitun de Pekín, China (REUTERS/Maxim Shemetov)
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Apple lanzó este 28 de julio una nueva versión de Apple Upgrade que permite alquilar iPhone, Mac, iPad y Apple Watch en lugar de comprarlos, un cambio con el que la compañía busca reemplazar parte de sus planes de financiación por una suscripción con cuotas mensuales más bajas en Estados Unidos.

Según Bloomberg, que había anticipado el lanzamiento la semana pasada, el nuevo esquema tendrá contratos de 24 meses para iPhone y Apple Watch, y de 36 meses para Mac e iPad. El acceso al servicio requerirá una verificación de crédito previa.

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El nuevo formato funciona como una suscripción. Una vez dentro del programa, el usuario podrá cambiar su dispositivo por un modelo nuevo, conservarlo al terminar el contrato o devolverlo cuando venza el plazo.

La firma de Cupertino se asoció con Klarna para ofrecer el servicio, un programa que facilita el acceso a dispositivos de última generación, más caros, a cambio de un pago mensual establecido en planes de distinta duración.

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La tienda Apple de la 5ta Avenida, en Manhattan, Nueva York (Europa Press/Contacto/Jimin Kim)
La tienda Apple de la 5ta Avenida, en Manhattan, Nueva York (Europa Press/Contacto/Jimin Kim)

Apple Upgrade permite conseguir un iPhone y un Apple Watch con planes de doce y 24 meses, y un Mac y un iPad de 24 y 36 meses. El precio de la mensualidad depende del tipo de dispositivo: iPhone desde 17,99 dólares, Apple Watch desde 11,99 dólares, Mac desde 24,99 dólares e iPad desde 11,99 dólares.

Apple reemplaza parte de su financiación por alquileres con cuotas más bajas

La compañía presenta Apple Upgrade como una alternativa de acceso con pagos mensuales inferiores a los de sus actuales planes de financiación. En paralelo, dejará de aceptar nuevos usuarios en los programas vigentes de financiación para iPhone con el objetivo de sustituirlos por esta modalidad.

El alcance del servicio no cubrirá todo el catálogo. Quedarán excluidos el Apple Watch SE, el iPad de entrada de gama, el iPhone 16 y la MacBook Neo.

El programa tampoco incluirá la cobertura AppleCare, a diferencia del actual iPhone Upgrade Program. Además, no podrá usarse para compras realizadas por empresas o instituciones educativas.

La nueva propuesta estará disponible en principio solo en Estados Unidos. Apple había trabajado antes en un programa propio de suscripción para sus dispositivos, pero ese proyecto fue cancelado en 2024.

Apple optó por asociarse con Klarna tras cancelar su proyecto propio

En lugar de asumir el riesgo financiero de un modelo de suscripción desarrollado por cuenta propia, la empresa optó ahora por asociarse con Klarna. Ese cambio redefine el esquema comercial con el que ofrecerá acceso a parte de sus productos.

Los anuncios llegan pocas semanas después de que Apple aumentara el precio de sus computadoras y tabletas cerca de 20%, en respuesta al alza de dos componentes clave: la memoria RAM y el almacenamiento.

El precio de la acción de Apple en el último año
El precio de la acción de Apple en el último año

Otra noticia de las últimas horas que involucró a la empresa que fundó Steve Jobs es que se en la compañía más valiosa entre sus pares cotizantes, y en la segunda empresa negociada en bolsa en la historia en alcanzar una capitalización de mercado de 5 billones de dólares. Así, ayer superó en valor a los USD 4,8 billones de Nvidia.

El gigante tecnológico comandado por Tim Cook alcanzó este hito menos de un año después de superar los 4 billones de dólares en octubre de 2025. Las acciones de Apple subieron aproximadamente un 24% en lo que va del año y casi un 60% en los últimos doce meses, impulsadas por las sólidas ventas del iPhone.

En los últimos años, los inversores fueron críticos a la dirección tomada por Apple, preocupados por el retraso de la compañía en la carrera de la IA. Si bien Apple presentó inicialmente su plataforma Apple Intelligence en 2024, retrasó componentes clave del software, incluida una versión mejorada de Siri.

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