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Dos emprendedoras de Mar del Plata transforman redes de pesca descartadas en un nuevo material para fabricar muebles

En Infobae al Mediodía, Josefina Diez y Camila Pullara contaron cómo recuperan uno de los residuos más problemáticos del ambiente marino para convertirlo en un material reutilizable. El proyecto busca reducir la contaminación y demostrar que esos desechos pueden tener una segunda vida

Dos emprendedoras de Mar del Plata transforman redes de pesca descartadas en muebles y objetos de diseño para reducir la contaminación marina
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Cada año, miles de redes de pesca quedan fuera de uso y terminan en rellenos sanitarios o directamente en el mar. Por su resistencia y volumen, son uno de los residuos plásticos más difíciles de gestionar y pueden permanecer durante décadas en el ambiente. Frente a ese escenario, dos emprendedoras de Mar del Plata decidieron trabajar sobre un material que casi no tiene destino en Argentina y convertirlo en un recurso para fabricar muebles y objetos de diseño.

En una entrevista con Infobae al Mediodía, Josefina Diez y Camila Pullara explicaron que el proyecto nació a partir de una inquietud compartida: encontrar una alternativa para reutilizar esas redes descartadas. Para lograrlo desarrollaron un proceso que les permite transformarlas en placas resistentes, capaces de reemplazar materiales tradicionales en distintas aplicaciones.

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Durante la charla con Maru Duffard, ambas repasaron el origen de la iniciativa, el trabajo que realizan para recuperar las redes y las dificultades que todavía existen para reciclar este tipo de residuos en el país.

Un residuo con alto impacto ambiental

Al presentar la entrevista, Maru Duffard recordó un dato difundido por la ONU: cada año se descartan alrededor de 640.000 toneladas de redes de pesca, lo que representa cerca del 10% de los residuos marinos. En ese contexto, Diez explicó que la iniciativa comenzó hace cinco años reciclando plásticos domiciliarios y que, en febrero de este año, decidieron sumar las redes de pesca. “Arrancamos reciclando residuos de los vecinos y después incorporamos el reciclaje de redes con la tecnología artesanal que tenemos”, señaló.

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(Infobae en Vivo)
Josefina Diez y Camila Pullara desarrollaron un proceso para convertir redes de pesca en placas resistentes y reutilizables (Infobae en Vivo)

La idea surgió a partir de una propuesta de Pullara, que veía en ese material una oportunidad para ampliar el trabajo que ya realizaban. “Yo había hecho unas pruebas y le pregunté si podíamos empezar a reciclar redes porque era un residuo que estaba por todos lados”, recordó. Ese primer ensayo terminó dando origen a un proceso propio: las redes se cortan manualmente, se trituran y luego se mezclan con otros plásticos recuperados hasta obtener placas de alta resistencia.

Del descarte a un nuevo uso

La materia prima llega principalmente desde talleres donde se reparan o confeccionan redes para la actividad pesquera. Según explicó Diez, ellas mismas recorren esos lugares para retirarlas antes de que sean descartadas. “Si no las recuperamos, generalmente terminan en el relleno sanitario de Mar del Plata, aunque todavía hay casos en los que algunos barcos las arrojan al mar”, afirmó, y agregó que también representan un problema para los municipios por tratarse de un residuo pesado y de gran volumen.

Una vez reciclado, el material adquiere características similares a las de una placa de madera industrial y puede utilizarse para fabricar distintos productos. “Se puede cortar para hacer muebles, productos de oficina, medallas y muchos otros objetos. También trabajamos mucho la estética y las terminaciones porque queremos que el material pueda competir con opciones como la melamina”, explicó Diez. En ese sentido, sostuvo que el desafío no pasa únicamente por reciclar, sino también por ofrecer un producto de calidad que resulte atractivo para el consumidor.

(Infobae en Vivo)
El material reciclado adquiere características similares a una placa de madera industrial y sirve para fabricar muebles, productos de oficina, medallas y lámparas (Infobae en Vivo)

El desafío de reciclar lo que hoy casi no se recupera

Todo el proceso continúa realizándose de manera artesanal. Las emprendedoras cortan, clasifican y trituran las redes en su taller, mientras que para algunos productos específicos, como las lámparas, recurren a proveedores que cuentan con hornos de rotomoldeo. Aun así, reconocieron que todavía existen limitaciones tecnológicas para procesar este tipo de plástico a mayor escala.

Hoy no tenemos toda la tecnología específica que nos gustaría, pero eso no significa que no podamos empezar”, afirmó Diez. Para ella, el proyecto también busca generar un cambio cultural alrededor de los residuos. “Queremos que la gente vea que estos materiales pueden recuperarse y que no necesariamente tienen que terminar como basura”, señaló.

Sobre las posibilidades de ampliar los usos del material, explicó que las redes están fabricadas con polietileno y no con PET, por lo que actualmente no pueden emplearse en impresión 3D. Sin embargo, consideró que el principal desafío sigue siendo aumentar la recuperación de un residuo que hoy prácticamente no se recicla en Argentina. “Somos dos emprendedoras marplatenses disponibles para reciclar más redes de pesca”, concluyó.

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