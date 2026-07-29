Autoridades identifican corredores críticos y horarios de mayor siniestralidad durante periodos vacaciones en El Salvador

El dispositivo vial en El Salvador prioriza la carretera al Puerto de La Libertad, el acceso al aeropuerto internacional y los corredores hacia Santa Ana, Usulután y San Salvador./ (VMT)

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Las autoridades de El Salvador han identificado corredores viales críticos y franjas horarias con mayor siniestralidad en el marco de las festividades en honor al Divino Salvador del Mundo, una de las temporadas de mayor movilidad en el país.

El Viceministerio de Transporte (VMT), en coordinación con otras entidades estatales, ha desplegado un amplio dispositivo enfocado en la prevención de accidentes y en la fiscalización estricta del cumplimiento de la normativa de tránsito.

Nelson Reyes, viceministro de Transporte, informó en la entrevista Punto de Vista, de radio YSKL, que a través del plan que se activó el pasado 27 de julio y finalizará el 9 de agosto, se ha priorizado la intervención en vías de alto flujo y riesgo, como la carretera al Puerto de La Libertad, el acceso al aeropuerto internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero, y los corredores hacia Santa Ana y Usulután, así como las rutas que conectan con zonas turísticas, centros comerciales y el Centro Histórico de San Salvador. Estas áreas concentran, según datos oficiales, la mayor cantidad de accidentes de tránsito en periodos vacacionales.

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El viceministro de Transporte explicó que la prevención es el eje central de la estrategia. “Todas las acciones que realizamos tienen como objetivo que las personas viajen seguras; la seguridad vial es lo más importante”, dijo.

Reyes subrayó que la mayor presión recae sobre las arterias de acceso a destinos turísticos y comerciales, donde se prevé un incremento sustancial del tránsito por la llegada de alrededor de 91,000 turistas durante la temporada.

Nelson Reyes, viceministro de Transporte, informó que la estrategia de seguridad vial responde al aumento del tránsito por la llegada de unos 91,000 turistas en la temporada./ (YSKL)

La presencia visible de autoridades constituye una de las principales medidas disuasivas. “El solo hecho de ver presencia en las diferentes carreteras disuade a los conductores de realizar prácticas que los pueden poner en riesgo”, afirmó.

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Por ello, el dispositivo involucra cerca de 15,000 agentes entre policías, gestores de tránsito, inspectores y operadores de grúa, reforzados por equipos de Protección Civil y personal de emergencias.

Uno de los puntos críticos destacados es la curva del Papaturro, en la carretera al Puerto de La Libertad, donde se han colocado conos viales para propiciar reducción de velocidad y se mantiene activo el sistema de fotomulta.

“Tenemos cámaras que permiten detectar el uso del celular y el exceso de velocidad, principales causas de accidentes”, detalló el viceministro en la entrevista.

El uso del teléfono móvil mientras se conduce se identifica como el factor de mayor incidencia en la siniestralidad vial, seguido por el exceso de velocidad. Las autoridades han reforzado los patrullajes para verificar dichas infracciones y han dotado al personal de herramientas específicas como dispositivos para medición de velocidad y control antidoping.

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Las autoridades han implementado un plan en las vías salvadoreñas para prevenir accidentes de tránsito durante las fiestas del Divino Salvador del Mundo./ (VMT)

En el caso del corredor hacia Santa Ana, la cuesta del Congo y el tramo de la carretera Panamericana figuran entre los segmentos con mayor accidentabilidad, principalmente por exceso de velocidad en horas nocturnas.

En Usulután, la estadística señala que los choques frontales, derivados de adelantamientos antirreglamentarios, se concentran en horarios diurnos, especialmente al mediodía. Esta información, procedente de la base de datos del VMT, ha permitido calendarizar controles y patrullajes según la hora y el tipo de infracción más frecuente.

La fiscalización incluye también el transporte público. El VMT ha intensificado controles en terminales y puntos donde convergen varias rutas para evitar alzas injustificadas en la tarifa y garantizar frecuencia suficiente, pese a la reducción de demanda típica de la temporada.

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Inspectores supervisan además que los conductores no estén bajo los efectos del alcohol antes de iniciar sus recorridos y que las unidades no cuenten con dispositivos de audio no autorizados ni luces que puedan deslumbrar a otros usuarios.

La tecnología juega un papel clave en el monitoreo y la disuasión. El viceministro reiteró que se instalará de manera progresiva el GPS y cámaras en el 100% de las unidades de transporte público y paradas estratégicas, así como la activación de botones de pánico para emergencias.

La autopista Comalapa es uno de los puntos críticos identificados por las autoridades de tránsito de El Salvador./ (VMT)

Según los datos oficiales, la implementación de sistemas de fotomulta ha reducido drásticamente el número de vehículos que exceden el límite de velocidad, pasando de cerca de 1,800 conductores diarios a solo dieciocho en algunos tramos.

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Las acciones coordinadas del Viceministerio de Transporte y otras instituciones permanecerán vigentes hasta el final de las vacaciones, con el objetivo de salvaguardar la seguridad en los principales corredores del país y garantizar la movilidad fluida en zonas de alta concentración de personas.