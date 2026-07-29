¿Ya conoces los horarios especiales para trámites y servicios municipales durante las Fiestas Agostinas en San Salvador?

La Alcaldía desplegará en las Fiestas Agostinas 2026 un operativo 24/7 de seguridad, limpieza y atención de emergencias en desfiles y en el campo de feria./ (Alcaldía de San Salvador Centro)

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La Alcaldía de San Salvador Centro anunció horarios especiales para la atención de trámites y servicios municipales en el marco de las Fiestas Agostinas 2026, con el objetivo de facilitar el acceso a la población y organizar la actividad comercial durante estos días festivos.

El sábado 1 de agosto, la población podrá realizar gestiones en todos los Puntos de Atención Empresarial (PAE) ubicados en la sede central y en los municipios de Mejicanos, Ciudad Delgado, Ayutuxtepeque y Cuscatancingo, así como en las seis zonas administrativas del distrito de San Salvador Centro. La atención se ofrecerá de 8:00 a. m. a 4:00 p.m., sin cierre al mediodía, permitiendo que usuarios y comerciantes gestionen sus trámites sin interrupciones.

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Para quienes requieran servicios del Registro del Estado Familiar, la Agencia Metrocentro será la única habilitada el sábado 1 de agosto, en horario de 8:00 a. m. a 12:00. Los demás días, todas las sucursales de la alcaldía permanecerán cerradas. La reapertura de las oficinas municipales y sus servicios está prevista para el lunes 10 de agosto.

La Alcaldía de San Salvador Centro anunció horarios especiales para trámites y servicios municipales durante las Fiestas Agostinas 2026. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador Centro)

Horarios de atención en los mercados municipales

Durante las Fiestas Agostinas 2026, la Alcaldía de San Salvador Centro también modificó los horarios de los mercados municipales. Entre el 1 y el 6 de agosto, el Mercado Central mantendrá su horario habitual desde el 1 hasta el 5 de agosto, cerrando únicamente el 6 de agosto. Los mercados periféricos funcionarán con normalidad del 1 al 4 de agosto y cerrarán los días 5 y 6 de agosto. La comuna pidió a los habitantes estar atentos a los días de cierre, a fin de evitar contratiempos en la adquisición de productos o servicios.

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Estas disposiciones fueron publicadas mediante comunicados oficiales en la cuenta institucional de la comuna.

Comerciantes del mercado Hula Hula acceden por primera vez a servicios bancarios y pagos electrónicos./(Centro Histórico de San Salvador)

San Salvador está de fiesta

Las Fiestas Agostinas se celebran en honor al Divino Salvador del Mundo, patrono de la ciudad de San Salvador. Esta festividad religiosa y cultural constituye uno de los eventos más representativos del país, reuniendo a miles de personas en torno a actividades tradicionales y actos litúrgicos. El calendario de celebraciones inicia el 1 de agosto y se extiende hasta el 6 de agosto, periodo durante el cual la capital vive jornadas de alta participación ciudadana y actividades especiales.

Entre las principales ceremonias organizadas por la Iglesia Católica destaca la tradicional procesión del “Bajado”, en la que la imagen del Divino Salvador del Mundo es trasladada desde la Basílica del Sagrado Corazón hasta la Catedral Metropolitana. Durante estos días también se celebran misas solemnes, vigilias y la emblemática Transfiguración, que representa el principal acto religioso y atrae a fieles de distintos puntos del país. Las fiestas incluyen, además, actividades familiares, ferias y eventos culturales.

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