El Salvador
Agregar Infobae enGoogle

¿Ya conoces los horarios especiales para trámites y servicios municipales durante las Fiestas Agostinas en San Salvador?

El esquema permitirá hacer gestiones municipales el sábado 1 de agosto en los PAE de la sede central, distritos y municipios como Mejicanos y Cuscatancingo, con jornada corrida de 8:00 a. m. a 4:00 p.m.

La Alcaldía desplegará en las Fiestas Agostinas 2026 un operativo 24/7 de seguridad, limpieza y atención de emergencias en desfiles y en el campo de feria./ (Alcaldía de San Salvador Centro)
La Alcaldía desplegará en las Fiestas Agostinas 2026 un operativo 24/7 de seguridad, limpieza y atención de emergencias en desfiles y en el campo de feria./ (Alcaldía de San Salvador Centro)
Guardar

La Alcaldía de San Salvador Centro anunció horarios especiales para la atención de trámites y servicios municipales en el marco de las Fiestas Agostinas 2026, con el objetivo de facilitar el acceso a la población y organizar la actividad comercial durante estos días festivos.

El sábado 1 de agosto, la población podrá realizar gestiones en todos los Puntos de Atención Empresarial (PAE) ubicados en la sede central y en los municipios de Mejicanos, Ciudad Delgado, Ayutuxtepeque y Cuscatancingo, así como en las seis zonas administrativas del distrito de San Salvador Centro. La atención se ofrecerá de 8:00 a. m. a 4:00 p.m., sin cierre al mediodía, permitiendo que usuarios y comerciantes gestionen sus trámites sin interrupciones.

PUBLICIDAD

Para quienes requieran servicios del Registro del Estado Familiar, la Agencia Metrocentro será la única habilitada el sábado 1 de agosto, en horario de 8:00 a. m. a 12:00. Los demás días, todas las sucursales de la alcaldía permanecerán cerradas. La reapertura de las oficinas municipales y sus servicios está prevista para el lunes 10 de agosto.

La Alcaldía de San Salvador Centro anunció horarios especiales para trámites y servicios municipales durante las Fiestas Agostinas 2026. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador Centro)
La Alcaldía de San Salvador Centro anunció horarios especiales para trámites y servicios municipales durante las Fiestas Agostinas 2026. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador Centro)

Horarios de atención en los mercados municipales

Durante las Fiestas Agostinas 2026, la Alcaldía de San Salvador Centro también modificó los horarios de los mercados municipales. Entre el 1 y el 6 de agosto, el Mercado Central mantendrá su horario habitual desde el 1 hasta el 5 de agosto, cerrando únicamente el 6 de agosto. Los mercados periféricos funcionarán con normalidad del 1 al 4 de agosto y cerrarán los días 5 y 6 de agosto. La comuna pidió a los habitantes estar atentos a los días de cierre, a fin de evitar contratiempos en la adquisición de productos o servicios.

PUBLICIDAD

Estas disposiciones fueron publicadas mediante comunicados oficiales en la cuenta institucional de la comuna.

Comerciantes del mercado Hula Hula acceden por primera vez a servicios bancarios y pagos electrónicos./(Centro Histórico de San Salvador)
Comerciantes del mercado Hula Hula acceden por primera vez a servicios bancarios y pagos electrónicos./(Centro Histórico de San Salvador)

San Salvador está de fiesta

Las Fiestas Agostinas se celebran en honor al Divino Salvador del Mundo, patrono de la ciudad de San Salvador. Esta festividad religiosa y cultural constituye uno de los eventos más representativos del país, reuniendo a miles de personas en torno a actividades tradicionales y actos litúrgicos. El calendario de celebraciones inicia el 1 de agosto y se extiende hasta el 6 de agosto, periodo durante el cual la capital vive jornadas de alta participación ciudadana y actividades especiales.

Entre las principales ceremonias organizadas por la Iglesia Católica destaca la tradicional procesión del “Bajado”, en la que la imagen del Divino Salvador del Mundo es trasladada desde la Basílica del Sagrado Corazón hasta la Catedral Metropolitana. Durante estos días también se celebran misas solemnes, vigilias y la emblemática Transfiguración, que representa el principal acto religioso y atrae a fieles de distintos puntos del país. Las fiestas incluyen, además, actividades familiares, ferias y eventos culturales.

Temas Relacionados

San SalvadorAlcaldíaIglesia CatólicaFiestas PatriasEl SalvadorFiestas AgostinasDivino Salvador del Mundo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La justicia mantiene una presión sostenida sobre el periodismo independiente en Guatemala, revela informe regional

Un estudio regional sobre libertad de expresión sostiene que, pese al cambio de gobierno y a los discursos oficiales, los tribunales y la fiscalía siguen usando herramientas penales para condicionar coberturas críticas

La justicia mantiene una presión sostenida sobre el periodismo independiente en Guatemala, revela informe regional

Evolución de los salarios en Nicaragua: quién gana más y quién menos en 2026

Mientras la economía formal de Nicaragua incorpora a más de 800 mil afiliados, los montos salariales muestran una marcada dispersión que depende del sector al que pertenezcan los empleados

Evolución de los salarios en Nicaragua: quién gana más y quién menos en 2026

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala aprueba compras por excepción para las elecciones de 2027

La medida busca acelerar contratos y adquisiciones ante plazos que el organismo considera incompatibles con la logística del proceso en el que se elegirán autoridades nacionales, legislativas, municipales y del Parlacen

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala aprueba compras por excepción para las elecciones de 2027

Ministerio de Turismo Dominicano verifica avances del ambicioso plan de renovación en playa El Faro

La intervención en San Pedro de Macorís abarca 570 metros lineales y 12,398 metros cuadrados, con obras de servicios, drenaje e iluminación para reforzar la actividad turística y comercial del litoral este

Ministerio de Turismo Dominicano verifica avances del ambicioso plan de renovación en playa El Faro

Guatemala: Un presunto integrante del Barrio 18 queda herido tras un tiroteo con la PNC en la zona 18

El choque armado se registró durante una diligencia con fiscales en la colonia Lo de Rodríguez, cuando se intervenía un inmueble; los agentes reportaron que salieron ilesos y que hallaron un fusil AK-47

Guatemala: Un presunto integrante del Barrio 18 queda herido tras un tiroteo con la PNC en la zona 18

TECNO

EA Sports FC 27 muestra su gameplay por primera vez: mejores pases y más realismo

EA Sports FC 27 muestra su gameplay por primera vez: mejores pases y más realismo

El origen de Nvidia: el proyecto para transformar las PC en consolas de videojuegos que fracasó y redefinió a la empresa

Ver la Conmebol Sudamericana en Fútbol Libre o Tarjeta Roja no es gratis: roban tus datos

Qué es la Expedición Toyota y cómo aprovecharla para probar tecnología en rutas todoterreno

Versiones falsas de Google y archivos PDF atacan gobiernos y empresas en Latinoamérica

ENTRETENIMIENTO

“La Odisea” está a punto de superar la recaudación total de “Oppenheimer”: ¿es la película más exitosa de Nolan?

“La Odisea” está a punto de superar la recaudación total de “Oppenheimer”: ¿es la película más exitosa de Nolan?

Jared Leto responde a las acusaciones de agresión sexual en su contra: “Son absoluta y categóricamente falsas”

Vittoria Ceretti en Vogue: la novia de DiCaprio habló del amor y la moda sin etiquetas

“La heroína silenciosa”: Tom Holland habla del impacto de Sadie Sink en la nueva película de Spider-Man

Así luce Richard Gere a los 76 años

MUNDO

Israel advirtió que está preparado para ampliar su avance militar en el sur del Líbano

Israel advirtió que está preparado para ampliar su avance militar en el sur del Líbano

Estados Unidos prohibió el ingreso de robots chinos por riesgos de espionaje y accesos remotos

La lista larga del Premio Booker 2026 incluye a los exganadores Douglas Stuart y Marlon James y a la triple nominada Elizabeth Strout

El Ejército israelí acusó a Hezbollah de violar la tregua y de lanzar un dron en el sur del Líbano

Yemen denunció que los rebeldes hutíes planean imponer tarifas para el tránsito por el Mar Rojo