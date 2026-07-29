El FMI anunció un préstamo de USD 1.900 millones para Bolivia

El logotipo del Fondo Monetario Internacional (FMI) en su sede de Washington, D.C., Estados Unidos. REUTERS/Benoit Tessier/

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció este miércoles un programa de facilidad ampliada (EFF) para Bolivia de 1.900 millones de dólares, a 36 meses.

El paquete, negociado por una misión del Fondo y sujeto a la aprobación del directorio, estará destinado a “apoyar el programa de reformas económicas” del gobierno del presidente Rodrigo Paz, explicó el comunicado.

Los programas de facilidad ampliada son préstamos diseñados para países miembros del Fondo que enfrentan problemas de balanza de pagos a mediano plazo, y conceden lapsos de reembolso más largos que otros instrumentos del Fondo.

“El programa respaldado por el FMI se espera que ayude a catalizar financiamiento adicional del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros socios para el desarrollo, contribuyendo a un paquete de financiamiento más amplio de más de 5.000 millones de dólares durante el período del programa” explicó el comunicado.

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“Bolivia ha enfrentado importantes desafíos macroeconómicos en los últimos años” como el déficit fiscal, la caída de la producción petrolera, de las reservas de divisas y una alta inflación, recuerda la misión del Fondo que condujo las negociaciones, encabezada por Joana Pereira.

El ministro de Economía de Bolivia, José Gabriel Espinoza, afirmó este miércoles que el acuerdo alcanzado permitirá la “estabilización fiscal y monetaria” del país, además de impulsar las reformas económicas iniciadas por el Gobierno de Rodrigo Paz.

En una rueda de prensa, Espinoza señaló que el acuerdo con el FMI “es el resultado de la confianza” generada por el plan de reformas del Gobierno para “reconstruir el manejo económico” de Bolivia con criterios de “competitividad” y un “fuerte componente social”.

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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira. (Captura: Canal N)

El ministro señaló que el acuerdo con el organismo multilateral prevé “cuatro años de periodo de gracia”, por lo que Bolivia “no va a pagar ni un solo peso en los próximos años” y que la tasa de interés oscila entre “4 y 4,5 %”, que es “una de las más bajas que existe en el mercado”.

Espinoza aseguró que el FMI no impuso condiciones a Bolivia, sino que valoró como “sostenible” el programa económico aplicado por el Gobierno, que dispuso la reducción del gasto público y la eliminación del financiamiento monetario del déficit fiscal, por lo que el organismo decidió dar curso al programa.

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El gobierno del conservador Rodrigo Paz asumió el 8 de noviembre de 2025, tras 20 años de gobiernos de izquierda.

Su mandato se vio rápidamente desafiado por la oposición, en particular por el expresidente Evo Morales, fugitivo de la justicia y refugiado en la región cocalera del Chapare, en el centro del país.

Las protestas en las carreteras lograron paralizar el país durante más de siete semanas, entre mayo y junio.

“La nueva administración ha puesto en marcha un plan de reformas decidido”, explica el FMI.

“El programa respaldado por el FMI está diseñado para apoyar estos esfuerzos, reconstruir la resiliencia y ayudar a encauzar la economía hacia una senda de crecimiento sostenible”, añadió.

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El objetivo a mediano plazo es reducir el ratio de deuda pública respecto al PIB, mantener el gasto en protección social, modernizar el régimen monetario y cambiario y mejorar la supervisión del sector financiero y la competividad, aseguraron los expertos.

El FMI indicó en un comunicado de prensa que el acuerdo se enmarca dentro del Servicio Ampliado del FMI (SAF) “para respaldar el programa integral de reformas económicas de las autoridades del Gobierno boliviano”, aunque precisó que “está sujeto a la aprobación” de su directorio.

(Con información de AFP y EFE)