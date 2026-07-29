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Estudiantes de la Universidad de El Salvador ganan el concurso nacional de juicios orales en derecho civil y mercantil

El certamen reunió a estudiantes de 15 universidades salvadoreñas en simulaciones de audiencias y resolución de casos, una prueba práctica que busca preparar a los futuros abogados para el ejercicio profesional con ética y solvencia

Las simulaciones de audiencias orales y resolución de casos evaluaron la litigación real en derecho civil y mercantil./ (UES)
Las simulaciones de audiencias orales y resolución de casos evaluaron la litigación real en derecho civil y mercantil./ (UES)
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La Universidad de El Salvador (UES) obtuvo el primer lugar en la XIX edición del Concurso Interuniversitario sobre Competencias para Juicios Orales con enfoque en Derecho Civil y Mercantil, una competencia nacional que reunió a estudiantes de quince universidades salvadoreñas el 28 de julio de 2026.

El evento, impulsado por el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) y respaldado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), puso a prueba la capacidad de los futuros profesionales del derecho para desenvolverse en ambientes de litigación real.

Durante la jornada, equipos de universidades de todo el país participaron en simulaciones de audiencias orales y resolución de casos en las áreas de derecho civil y mercantil.

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La competencia buscó fortalecer las habilidades prácticas de los estudiantes, permitiendo que aplicaran sus conocimientos teóricos en situaciones similares a las que enfrentarán en la vida profesional. Según informó La Prensa Gráfica, el certamen se ha consolidado como la principal plataforma formativa en litigación oral del país.

El equipo ganador de la UES estuvo conformado por Karla Cañas, Verónica Cerna, Roxana Rauda, Alisson Escobar, Yancy Sigüenza, Rebyn Martínez, Cristian Chacón, Jonathan García, Michael Orellana y Marco Somoza.

La preparación corrió a cargo de los docentes Edwin Ortega, Mayra Guzmán, Josué Rivas, Reinaldo González y Marvin Flores. La delegación fue acompañada por el decano de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, Hugo Pineda, y el vicedecano, Mauricio Duarte.

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Durante la ceremonia de clausura, el presidente de la CSJ, Henry Alexander Mejía, resaltó la importancia de la competencia para fomentar valores como la probidad, la lealtad procesal y la ética profesional entre los futuros abogados.

“La formación ética y el compromiso con el servicio público distinguen la labor de quienes participan en este tipo de certámenes”, afirmó el magistrado, según recogió El Diario de Hoy.

El equipo ganador de la UES estuvo integrado por diez estudiantes y contó con la preparación de cinco docentes de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales./ (UES)
El equipo ganador de la UES estuvo integrado por diez estudiantes y contó con la preparación de cinco docentes de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales./ (UES)

La participación de 15 universidades en la edición 2026 reafirmó el carácter nacional del concurso. Entre las instituciones presentes, además de la UES, figuraron la Universidad Dr. Andrés Bello (UNAB) y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), junto a otras entidades de educación superior que cada año renuevan su compromiso con la excelencia académica y profesional.

La organización detalló que la actividad promueve la sana competencia y la colaboración interuniversitaria, elevando el nivel académico en el sector jurídico salvadoreño.

El Concurso Interuniversitario sobre Competencias para Juicios Orales, organizado desde hace diecinueve años por el CNJ y la CSJ, responde a la necesidad de modernizar la enseñanza jurídica y preparar a los estudiantes para los desafíos prácticos del ejercicio profesional.

Las simulaciones de juicios orales permiten adquirir experiencia en litigación, argumentación jurídica y manejo de audiencias, habilidades consideradas esenciales en los sistemas judiciales modernos. El enfoque en derecho civil y mercantil busca atender áreas clave para la economía nacional y la convivencia social.

La Universidad de El Salvador destacó que este logro representa un reconocimiento a la calidad de su formación jurídica y al esfuerzo conjunto de estudiantes y docentes. “El triunfo de nuestro equipo en el certamen nacional es motivo de orgullo para toda la comunidad universitaria”, expresó el decanato de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales en un comunicado oficial. El éxito alcanzado en esta edición fortalece el compromiso institucional con una educación jurídica basada en la excelencia académica y la ética profesional.

El presidente de la CSJ, Henry Alexander Mejía, destacó que la competencia promueve la probidad, la lealtad procesal y la ética profesional./ (CSJ)
El presidente de la CSJ, Henry Alexander Mejía, destacó que la competencia promueve la probidad, la lealtad procesal y la ética profesional./ (CSJ)

El evento concluyó con la premiación de los equipos más destacados, quienes recibieron reconocimientos por su desempeño y dedicación durante la competencia. La CSJ y el CNJ reiteraron la continuidad de este tipo de iniciativas, consideradas clave para el fortalecimiento del sistema judicial y la formación de abogados capaces de responder a las demandas de la sociedad salvadoreña.

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