Cuánto cuesta alquilar un auto en los destinos turísticos durante las vacaciones de invierno

La alternativa de alquilar un auto para usar en el destino de vacaciones de invierno es una tendencia que se está extendiendo en Argentina

Aunque provincias como Córdoba, Mendoza y Santa Fe ya están transcurriendo el receso desde el 6 de julio, y lo concluirán con el final de esta semana, los dos distritos más poblados de Argentina, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comenzarán las vacaciones de invierno el próximo lunes, con lo cual no habrá coincidencia con el Mundial de Futbol que termina justo un día antes.

Por ese motivo, gran parte de los turistas argentinos están programando sus viajes en el propio interior del país, con particular foco en los centros turísticos de deportes invernales como Bariloche, San Martín de los Antes, Esquel, Tierra del Fuego y Mendoza, aunque también en lugares tradicionales para el descanso de mitad de año como Salta y Misiones.

PUBLICIDAD

Y aunque el viaje en auto a esos destinos suele ser uno de los que elige la mayor parte de las familias, entre el costo del combustible por encima de los $2.200 el litro y los cuatro días promedio que demanda el traslado a las ciudades turísticas más lejanas -contemplando una parada a mitad de camino-, el plan de alquilar en destino es una nueva alternativa.

En ese escenario la tendencia a adoptar el sistema conocido como “Fly & Drive”, volar y manejar un auto alquilado para los recorridos locales, se está transformando en un nuevo hábito que parece generalizarse a gran velocidad.

PUBLICIDAD

Según estimaciones de empresas de e-commerce de turismo y la propia Aerolíneas Argentinas, este año está previsto un incremento de un 7% en la oferta total de asientos durante julio 2026 respecto al mismo mes del año anterior, alcanzando 1.449.476 asientos ya vendidos. Mientras que la oferta de vuelos de cabotaje prevé un crecimiento de 12% en destinos con nieve.

Las rentadoras tradicionales ofrecen retirar el auto en el aeropuerto y devolverlo en el mismo punto al regresar hacia el avión. REUTERS/Andrew Kelly

Cuánto cuesta alquilar un auto

Las rentadoras tradicionales tienen oficinas con flotas voluminosas en todos los destinos turísticos, y en esas flotas hay dos grandes grupos de vehículos. Por un lado, están los SUV o autos compactos; y por el otro, los vehículos más grandes que son SUV medianas o pick ups.

PUBLICIDAD

En general, esos vehículos se pueden retirar directamente en el aeropuerto, se alquilan con kilometraje ilimitado y se devuelven también en el mismo aeropuerto, de modo tal que los turistas bajen del avión y tengan resuelta la movilidad inmediatamente.

Alquilar por 13 días un auto compacto como un Citroën Basalt, un Chevrolet Onix o un Fiat Cronos tiene un precio que ronda $1.400.000, si se lo paga de manera adelantada, y puede subir a $1.700.000 si se elige pagarlo al llegar al destino elegido para las vacaciones de invierno.

PUBLICIDAD

Si se pretende un vehículo más voluminoso como un SUV tipo Chevrolet Spin o un Toyota Corolla Cross, que tienen mayor capacidad de carga, el precio puede subir y variar entre los $2.500.000 y los $3.000.000 si se paga por adelantado, y no todas las rentadoras aseguran disponibilidad si se elige llegar y alquilar en el momento, ya que son autos con menos demanda, y, por lo tanto, tienen también menor cantidad de unidades.

Algo similar ocurre con las pick ups, que tienen menor cantidad de unidades y es recomendable reservar y pagar por adelantado para asegurarse la disponibilidad. En este caso, tanto una Toyota Hilux como una Ford Ranger o Volkswagen Amarok pueden tener un costo para los mismos 13 días de aproximadamente $3.300.000.

PUBLICIDAD

El sistema de Kinto Share es una alternativa al alquiler convencional con una flota de autos de la propia terminal

El sistema Kinto Share de Toyota es otra alternativa. Se trata de una flota de vehículos que la compañía tiene distribuida en todo el país, con unidades de la propia marca y también de distintos segmentos.

Esta plataforma brinda beneficios especiales para alquileres de corto y largo plazo a través de una aplicación con la cual se puede reservar, pagar y retirar el vehículo de manera completamente digital. Este invierno, los usuarios pueden acceder a un 10% de descuento en reservas de siete días o de 20% para alquileres de un mes completo.

PUBLICIDAD

Los precios de este sistema son menores que los de las rentadoras oficiales, aunque las unidades se deben retirar en un concesionario o punto Kinto, y no en el aeropuerto de las ciudades mismas.

Alquilar un auto compacto como un Toyota Yaris tiene un costo semanal de $507.049 ($990.000 por 13 días), un Yaris Cross sube a $773.363 por semana ($1.510.000 por 13 días), un Corolla Cross pasa a un costo semanal de $1.171.800 ($2.287.000 13 días) y una pickup Toyota Hilux tiene un precio semanal que va desde los $835.355 hasta los $1.227.870 la semana según la versión y que puede sumar casi el doble cuando se alquila por 13 días.

PUBLICIDAD