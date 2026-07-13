Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 13 de julio

El billete al público es negociado sin variantes a $1.510 para la venta en el Banco Nación. El blue también es ofrecido a $1.510

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13:30 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público continúa este lunes ofrecido sin variantes, a $1.510 para la venta en el Banco Nación. El dólar blue también opera sin cambios entre puntas, a $1.510, tras operarse a un máximo de $1.520 al promediar los negocios del miércoles 8.

13:29 hsHoy

La demora de los cambios a la ley de Inocencia Fiscal genera expectativas de una nueva prórroga para Ganancias

El oficialismo giraría el nuevo proyecto en la semana del 20 de julio. Tributaristas creen que debería extenderse el plazo otra vez, con un sexto anticipo o pago a cuenta

Ahorros, dinero, plata guardada, recursos, savings (Imagen Ilustrativa Infobae)
Ahorros, dinero, plata guardada, recursos, savings (Imagen Ilustrativa Infobae)

“No veo razón para que no aprueben una versión mejorada”, afirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, respecto al tratamiento de la nueva Ley de Inocencia Fiscal en el Congreso. Pero el tiempo corre, y el vencimiento para la presentación jurada del Impuesto a las Ganancias se acerca. Ante la mora en el envío del nuevo proyecto al Congreso, se especula con que nuevamente se prorrogue la fecha, aunque sería con un sexto anticipo o pago a cuenta para no afectar la recaudación y la relación con las provincias.

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13:29 hsHoy

El dólar anotó una leve baja tras haber marcado un récord nominal

En la plaza mayorista la divisa cedió a $1.488, con una mejora del monto operado que se acercó a USD 600 millones. Al público en el Banco Nación bajó a $1.510 para la venta

El dólar mayorista marcó el martes un récord nominal. (REUTERS/Willy Kurniawan)
El dólar mayorista marcó el martes un récord nominal. (REUTERS/Willy Kurniawan)

Con un monto de USD 585,4 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista finalizó operado este miércoles con una baja de cuatro pesos o 0,3%, a $1.488, luego de haberse negociado el martes en un récord nominal de 1.492 pesos.

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13:29 hsHoy

Blindaje electoral: una por una, todas las medidas que tomó el Gobierno para intentar contener al dólar durante 2027

El ejecutivo busca contar con una batería de instrumentos para afrontar los compromisos financieros y reforzar el control sobre el tipo de cambio, en un escenario marcado por la próxima elección presidencial

Luis Caputo, Pablo Daza y Adrián Furiase anunciaron el Programa Financiero 2026-2027 en una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía
Luis Caputo, Pablo Daza y Adrián Furiase anunciaron el Programa Financiero 2026-2027 en una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía

La proximidad del año electoral en Argentina activó una nueva estrategia de defensa frente a la volatilidad cambiaria.

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13:29 hsHoy

Tras el repunte del dólar, las billeteras virtuales compiten con las tasas: cuánto paga cada una

Ante la suba del dólar del 7% en los últimos dos meses, estas son las billeteras virtuales que mejor hacen rendir los ahorros en Argentina

Los usuarios consultan sus billeteras virtuales para monitorear las nuevas tasas.
Los usuarios consultan sus billeteras virtuales para monitorear las nuevas tasas.

En la Argentina, la inflación se mantiene persistentemente alta, cerca del 2% mensual. Por lo tanto, para que una inversión ofrezca rentabilidad tiene que ganarle a dicha tasa para que no se cristalice en una pérdida real del ahorro.

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La presión tributaria es la más baja de los últimos 20 años por la reducción de las retenciones a la exportación

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