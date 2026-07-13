Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 13 de julio

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
El dólar al público continúa este lunes ofrecido sin variantes, a $1.510 para la venta en el Banco Nación. El dólar blue también opera sin cambios entre puntas, a $1.510, tras operarse a un máximo de $1.520 al promediar los negocios del miércoles 8.
“No veo razón para que no aprueben una versión mejorada”, afirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, respecto al tratamiento de la nueva Ley de Inocencia Fiscal en el Congreso. Pero el tiempo corre, y el vencimiento para la presentación jurada del Impuesto a las Ganancias se acerca. Ante la mora en el envío del nuevo proyecto al Congreso, se especula con que nuevamente se prorrogue la fecha, aunque sería con un sexto anticipo o pago a cuenta para no afectar la recaudación y la relación con las provincias.
Con un monto de USD 585,4 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista finalizó operado este miércoles con una baja de cuatro pesos o 0,3%, a $1.488, luego de haberse negociado el martes en un récord nominal de 1.492 pesos.
La proximidad del año electoral en Argentina activó una nueva estrategia de defensa frente a la volatilidad cambiaria.
En la Argentina, la inflación se mantiene persistentemente alta, cerca del 2% mensual. Por lo tanto, para que una inversión ofrezca rentabilidad tiene que ganarle a dicha tasa para que no se cristalice en una pérdida real del ahorro.