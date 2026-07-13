Orsi regularizó obras y pagó una deuda tributaria tras la polémica por sus casas: “Debo tener más cuidado”

Fotografía de archivo en la que se captó al presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, durante una conferencia de prensa, en Montevideo (Uruguay). EFE/Federico Gutiérrez

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, regularizó la situación impositiva y el registro de obras de dos casas familiares en Salinas (Canelones). El mandatario uruguayo había quedado envuelto en una nueva controversia que involucró su patrimonio personal, luego de que el programa radial Informativo Carve informara que tenía una deuda vencida y que no había regularizado algunas construcciones.

“Lo resolvimos, lo resolvimos. Por suerte lo resolvimos”, dijo el presidente Orsi el pasado jueves en una rueda de prensa, al participar de actividades oficiales en el departamento de Colonia.

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“Tengo que tener más cuidado, por supuesto”, reconoció ante los periodistas. “Tenés que estar atento. Lo que pasa es que también es un tema de tener claro todo lo que tenés que hacer. Son procesos que a veces son lentos y uno a veces se deja estar”, agregó.

El presidente dijo que este tipo de controversias pueden impactar en la aprobación de su gestión (hoy fuertemente desaprobada por la ciudadanía según las encuestas), aunque señaló que lo más importante es que cumplir con las obligaciones. “Eso está pasando”, se defendió.

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“Todos los uruguayos –y fundamentalmente los que tenemos responsabilidades– tenemos que presentarle bastante más atención a estas cosas”, cerró Orsi.

La Contumancia, casa del presidente Yamandú Orsi en Salinas, Canelones, Uruguay (Captura Telemundo/Canal 12)

Tras buscar cerrar la controversia por la compra de su camioneta con descuento de USD 25.000, una investigación periodística del programa Informativo Carve concluyó que Orsi tenía una deuda del impuesto de Primaria (que se destina a programas de educación pública) y no había actualizado ante organismos del Estado obras que había realizado en su casa.

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El programa radial detalló que una de las casas –adquirida en octubre de 2024– tenía una deuda vencida del Impuesto de Primaria de 5.509 pesos uruguayos (unos USD 137). La segunda propiedad, que está al lado y que pertenece a su esposa Laura Alonsopérez, tuvo obras y mejoras que no figuran actualizadas en la documentación catastral disponible en el país.

Orsi vive junto a su familia en Pine Park, un barrio de la localidad de Salinas, en el departamento de Canelones. En su predio hay dos inmuebles linderos: una vivienda comprada en 2010 y otra casa obtenida en 2024.

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La Contumancia, casa del presidente Yamandú Orsi en Salinas, Canelones, Uruguay (Captura Telemundo/Canal 12)

La propiedad debía el Impuesto de Primaria de todo el ejercicio de 2025, sumado a la primera cuota de 2026 , multas y recargos. Mientras tanto, la segunda propiedad de la familia Orsi tiene declarados 198 metros cuadrados. Pero, según consignó el programa radial en base a imágenes de Google Earth, entre 2018 y 2019 se realizaron obras en el patio de la vivienda, que podrían corresponder a una piscina, una barbacoa o un área construida.

La actualización de ese valor catastral es la base para configurar el monto de la contribución inmobiliaria, uno de los tributos que los propietarios deben pagar a los gobiernos departamentales en el país (las municipalidades). En este caso, en Canelones.

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Según detalló el noticiero Subrayado de Canal 10, el mismo día que se conoció la noticia, Orsi comenzó a encaminar ambas situaciones. El mandatario encomendó a una arquitecta que revisara planos y registros oficiales para registrar las obras que se habían hecho y que no se habían informado. Los trámites se cumplieron en la misma semana. Ahora la casa quedó registrada por su valor efectivo, en base a los metros de construcción que tiene y las obras incorporadas.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, junto al secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez (Camilo dos Santos Ayala/Presidencia)

Alejandro Sánchez –secretario de Presidencia (jefe de gabinete) y uno de los jerarcas más cercanos a Orsi lo defendió públicamente. Entrevistado en Radio Sarandí, el funcionario señaló: “Ahí hay más responsabilidad de su secretaría, que es la que lleva adelante muchas cosas. Imagínese que el presidente no está mirando y llevando las cuentas personales cuando tiene que dirigir un país”.

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