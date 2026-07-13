Economía

La economía de las apps bajo la lupa: aumenta el endeudamiento de repartidores y comercios asociados

Un informe del Banco Central reveló que los repartidores de aplicaciones acumulan una deuda promedio cercana a los $900.000

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El Banco Central de la República Argentina detectó un crecimiento de la deuda entre repartidores y comercios asociados a aplicaciones de delivery. La deuda promedio por trabajador ronda los $900.000, mientras que los comercios alcanzan los 6 millones. Los créditos provienen, en su mayoría, de las propias aplicaciones, que concentran las opciones de financiamiento para quienes no acceden al sistema bancario formal.

Los trabajadores acceden a estos préstamos principalmente para adquirir bicicletas, motos o realizar reparaciones necesarias para continuar su actividad. “Casi un millón de pesos de deuda promedio tiene un trabajador de aplicaciones, muchas veces con el propio sistema de aplicaciones para el que trabaja”, afirmó en Infobae A las Nueve la periodista Cecilia Boufflet.

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Esta tendencia afecta especialmente a quienes desarrollan la actividad de manera exclusiva y no cuentan con acceso al sistema financiero tradicional.

Boufflet detalló que el Banco Central incluyó un capítulo especial sobre la economía de las apps en su informe de deuda no financiera. Allí se destaca que el 70 % de los deudores son jóvenes menores de cuarenta años, en su mayoría trabajadores full time de aplicaciones.

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Los créditos surgen como única alternativa para quienes no pueden acceder a préstamos bancarios debido a la falta de ingresos formales o antecedentes crediticios.

Las aplicaciones de delivery concentran los créditos para trabajadores que no acceden al sistema bancario formal EFE/Sáshenka Gutiérrez
Las aplicaciones de delivery concentran los créditos para trabajadores que no acceden al sistema bancario formal EFE/Sáshenka Gutiérrez

Créditos rápidos y requisitos para acceder

Las aplicaciones de delivery otorgan créditos de manera casi instantánea. Los préstamos se asignan a partir de parámetros como la cantidad de horas trabajadas o la calificación obtenida en la plataforma.

“Solo se le dan créditos a quienes trabajan más cantidad de horas o en horas pico, a quienes generan ingresos como para repagar esa deuda y no quedar en mora”, explicó Boufflet.

La modalidad de crédito suele ser a seis meses, con cuotas que no pueden superar el 30% de los ingresos del trabajador. Boufflet remarcó que el sistema prioriza a los empleados con mayor capacidad de pago, ya que quienes trabajan pocas horas no acceden a los préstamos. La mayoría de los tomadores de crédito utilizan este financiamiento para asegurar la continuidad de su trabajo.

Los comercios asociados a las aplicaciones también recurren a estos préstamos. Utilizan el financiamiento para cubrir gastos urgentes, como la reparación de heladeras o la compra de estanterías, con el objetivo de sostener el negocio.

Debates sobre tasas y transparencia

Las tasas de interés que aplican las aplicaciones de delivery no se informan de manera pública y concreta. Boufflet señaló: “Las apps dicen que son tasas competitivas, más baratas que las fintech, pero lo que pasa siempre con estas cosas es que no dicen cuál es la tasa. Nadie mostró el dato del sistema”. Por este motivo, resulta difícil para los trabajadores conocer el costo real del financiamiento.

El informe del Banco Central destacó que la tasa de mora entre los trabajadores de apps se ubica en el 11,7%, menor que la del sistema general, que alcanza el 12,7%, y que la de las fintech, por encima del 13%.

Una persona con chaqueta acolchada negra, gorra y mascarilla, pedalea en bicicleta llevando una mochila de entrega DoorDash roja en su espalda
Los repartidores de apps acumulan una deuda promedio cercana a los $900.000, mientras que los comercios alcanzan los $6 millones (Reuters)

Riesgos de sobreendeudamiento y sostenibilidad

El crecimiento de los créditos dentro de la economía de aplicaciones generó preocupación sobre la capacidad real de pago de los trabajadores. Boufflet advirtió que el principal riesgo radica en que las cuotas no superen una parte significativa de los ingresos, para evitar la mora y las sobretasas.

“Hay que ver cómo sigue evolucionando la situación de la mora, porque si ese endeudamiento es para que todo el mundo crezca y trabaje y viva de una mejor manera, es una cosa, si ese endeudamiento es una bola de nieve, es otra muy distinta”, sostuvo.

El saldo promedio de los créditos resulta alto en comparación con los ingresos habituales de los repartidores. La mayoría no percibe salarios superiores a tres millones de pesos, según los testimonios relevados. La dinámica de trabajar muchas horas para cubrir las deudas genera dudas sobre la sostenibilidad del modelo.

El informe del Banco Central y los análisis de consultoras privadas muestran que solo una parte de quienes pierden su empleo se vuelcan al delivery. El 53% de quienes complementan sus ingresos con plataformas digitales opta por el e-commerce, mientras que el 12% lo hace a través de aplicaciones de delivery y el 10% mediante apps de transporte.

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