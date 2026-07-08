Economía

Cuánto cobran los empleados de comercio en julio 2026 según el último acuerdo paritario

Cambios en la estructura salarial y detalles de la nueva base remunerativa para el sector mercantil

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La estructura salarial de los empleados de comercio en julio 2026 incorpora sumas fijas al básico y redefine los adicionales del convenio (Freepik)
La estructura salarial de los empleados de comercio en julio 2026 incorpora sumas fijas al básico y redefine los adicionales del convenio (Freepik)

Las nuevas escalas para los empleados de comercio en julio de 2026 introducen una actualización en los salarios básicos y la integración de sumas extraordinarias a la remuneración habitual. El sector mercantil experimenta un ajuste que modifica la composición del recibo de sueldo y establece una nueva referencia para quienes trabajan bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.

Desde el inicio del mes, todos los conceptos que hasta junio se pagaban como sumas no remunerativas pasan a formar parte del básico, lo que provoca un aumento generalizado del piso salarial. La medida surge del acuerdo paritario vigente y responde a la necesidad de adecuar los ingresos del sector al contexto inflacionario y a las pautas de actualización discutidas entre el sindicato y las cámaras empresarias.

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La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las entidades patronales acordaron un incremento trimestral acumulativo del 5%. Este ajuste se distribuyó en tramos: un 2% en abril, un 1,5% en mayo y otro 1,5% en junio. Además, se incorporó un bono extraordinario de 120.000 pesos, compuesto por una suma de 100.000 pesos que ya se venía abonando y una adicional de 20.000 pesos, que hasta ahora figuraba fuera del recibo de sueldo básico.

La decisión de absorber estos montos no remunerativos en el salario bruto impacta directamente en el cálculo de los adicionales convencionales, como el adicional por antigüedad y el presentismo. El adicional por antigüedad equivale a un 1% extra por cada año trabajado, y se aplica sobre todos los conceptos remunerativos, así como sobre las sumas fijas recientemente incorporadas. En el caso del presentismo, la base para su cálculo también resulta más alta a partir de este mes.

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La estructura de haberes del sector mercantil se reconfigura, ubicando a todas las categorías iniciales por encima de los 1,2 millones de pesos como base remunerativa. Esta nueva grilla se extiende a maestranza, personal administrativo, cajeros, auxiliares y vendedores, quienes ahora perciben montos superiores respecto a los meses anteriores.

Las personas que desempeñan tareas a tiempo parcial, en jornadas reducidas o bajo regímenes discontinuos perciben estos importes de manera proporcional según las horas efectivamente trabajadas durante el período. Los adicionales variables, como las horas extras y las asignaciones específicas de cada rama, también se calculan sobre esta nueva base, elevando el ingreso bruto de cada empleado.

El acuerdo prevé que estos valores no resultan de aplicación obligatoria en la Ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, donde los convenios pueden presentar diferencias según lo pactado localmente.

En paralelo, las partes mantienen el monitoreo de la situación económica, con la posibilidad de revisar los montos nuevamente en los próximos meses si la inflación supera los parámetros establecidos durante la negociación. La mesa paritaria permanece abierta, y se espera que las próximas tratativas tomen como referencia los indicadores de precios y la evolución del poder adquisitivo del salario.

Escala salarial por categoría para julio 2026

El esquema actualizado de sueldos para el personal de comercio en julio de 2026 queda conformado de la siguiente manera:

Maestranza

  • Categoría A: $1.233.585
  • Categoría B: $1.236.794
  • Categoría C: $1.248.038

Personal Administrativo

  • Categoría A: $1.245.631
  • Categoría B: $1.250.454
  • Categoría C: $1.255.270
  • Categoría D: $1.269.729
  • Categoría E: $1.281.775
  • Categoría F: $1.299.445

Cajeros

  • Categoría A: $1.249.646
  • Categoría B: $1.255.270
  • Categoría C: $1.262.499

Personal Auxiliar

  • Categoría A: $1.249.646
  • Categoría B: $1.257.677
  • Categoría C: $1.284.184
  • Especializado A: $1.259.287
  • Especializado B: $1.273.743

Vendedores

  • Categoría A: $1.249.646
  • Categoría B: $1.273.746
  • Categoría C: $1.281.775
  • Categoría D: $1.299.445

Estos montos corresponden al salario básico, al que se le deben agregar los conceptos variables y los adicionales de convenio vigentes, como el presentismo y la antigüedad. Los ajustes reflejan el impacto de la absorción de sumas no remunerativas y el cumplimiento de los incrementos acordados para este trimestre.

La grilla salarial difundida por FAECYS representa la referencia para el conjunto del sector mercantil, a la espera de la próxima ronda de negociaciones. El salario básico de todas las categorías supera el millón doscientos mil pesos, consolidando una nueva base de ingresos para trabajadores y trabajadoras del rubro en todo el país.

El sindicato y las cámaras empresarias mantienen abiertos los canales de diálogo para definir las próximas actualizaciones, tomando como referencia el índice de inflación y la evolución del contexto económico nacional. La expectativa se centra en la posibilidad de nuevas revisiones, si la situación inflacionaria lo requiere, durante el segundo semestre de 2026.

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