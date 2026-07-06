El Salvador presenta superávit en producción y consumo de café, huevos y carne de cerdo, según gremial Campo

El informe recomienda ampliar el acceso a tecnología, insumos y financiamiento para replicar en granos básicos los avances de café, huevos y carne de cerdo. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

El Salvador presenta superávit en producción y consumo de café, huevos y carne de cerdo en el ciclo agrícola 2025-2026, según datos de la Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (Campo).

El informe ubica al país entre los pocos en Centroamérica capaces de abastecer su demanda interna en estos rubros clave y generar excedentes, lo que lo posiciona estratégicamente para la seguridad alimentaria y la exportación regional.

El documento, consultado por Infobae, detalla además retos pendientes en granos básicos como maíz, frijol y arroz. De acuerdo con Campo, el sector cafetalero proyectó una producción de 582,000 quintales para 2025, frente a un consumo estimado de 265,319 quintales, lo que se traduce en un superávit de 316,681 quintales, cifra que garantiza el abasto interno y posibilidades para la exportación.

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“La autosuficiencia en café refleja la eficiencia alcanzada en el sector”, señala el informe. La entidad indica que mientras países como Nicaragua y Honduras mantienen mayores volúmenes de superávit, el desempeño de El Salvador destaca por la tecnificación y estabilidad lograda en los últimos años.

En contraste, cultivos como maíz y frijol, según el informe, registraban déficit estructurales.

El rubro avícola consolidó otra área de crecimiento. Los datos de Campo muestran una producción de huevos de 1,228 millones de unidades en 2025, superando en 191 millones el consumo nacional proyectado de 1,037 millones.

El superávit de huevos coloca a El Salvador entre los países más autosuficientes de Centroamérica en este rubro alimentario./(Ministerio de Agricultura y Ganadería)

Este saldo positivo convierte a El Salvador en uno de los países más autosuficientes de la región en este renglón alimentario, en contraste con países como Honduras, que muestra un déficit cercano a 400 millones de unidades, lo que subraya el avance salvadoreño.

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“El huevo es esencial en la dieta cotidiana y su disponibilidad impacta indicadores nutricionales”, afirma el documento de la organización.

En el caso de la carne de cerdo, la proyección para 2025 fue de 726,000 quintales producidos, frente a un consumo estimado de 505,000 quintales. El saldo, de 221,000 quintales, sitúa al país como referente regional en proteína animal, de acuerdo con el análisis de Campo.

El reporte destaca que naciones vecinas como Costa Rica, Panamá, Guatemala y Honduras mantienen déficits importantes en este rubro, lo que abre para El Salvador la posibilidad de fortalecer exportaciones e incentivar inversiones en la agroindustria porcina.

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La carne de cerdo, según el informe, registra una producción de 726,000 quintales en El Salvador, frente a un consumo estimado de 505,000 quintales./ (AdobeStock)

El reporte de la Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios también advierte sobre los desafíos en otros componentes esenciales de la dieta nacional. Para el ciclo 2025-2026, el déficit proyectado de maíz ha sido de 4,770,000 quintales, el de frijol de 375,000 y el de arroz de 187,500.

Estos resultados obligan a El Salvador a importar cerca del 40% de su consumo de maíz, una situación compartida por otros países de la región, aunque Nicaragua y Honduras logran superávit en este cultivo, de acuerdo con la informe.

El panorama centroamericano muestra marcadas diferencias según producto y país. Mientras El Salvador destaca en café, huevos y carne de cerdo, el déficit en granos básicos y productos lácteos limita la seguridad alimentaria plena.

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El informe de Campo subraya que la autosuficiencia en rubros estratégicos fortalece la economía rural y permite generar divisas mediante exportaciones, aunque persisten brechas en el acceso a insumos, financiamiento y tecnificación para pequeños y medianos productores.

“La consolidación de excedentes en sectores pecuario y cafetalero es una oportunidad para robustecer la economía y mejorar indicadores nutricionales”, indica el documento.

El informe recomienda intensificar políticas de apoyo, acceso a tecnología y financiamiento, con el objetivo de replicar los avances logrados en café, huevos y carne de cerdo en los cultivos esenciales para la dieta nacional.

Campo advierte que El Salvador mantendrá déficit en maíz, frijol y arroz durante el ciclo 2025-2026 y deberá importar cerca del 40% del maíz que consume./(Redes de Óscar Domínguez)

La proyección elaborada por la Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios concluye que el país cuenta con bases sólidas para avanzar hacia un sistema agroalimentario más autosuficiente y competitivo en la región, con potencial para diversificar exportaciones y reducir la dependencia de importaciones.

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