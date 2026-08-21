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El Salvador: Ministerio de Obras Públicas reprogramará cierres en el tramo Los Chorros

El tránsito en el tramo de la carretera Panamericana seguirá sin interrupciones tras la postergación del operativo previsto para el 22 y 23 de agosto de 2026, informó la cartera mediante un ajuste de agenda

Obras Públicas, Los Chorros, El Salvador
El MOPT había anunciado el operativo para ejecutar voladuras en un talud de roca y remover material en una zona con riesgos geológicos. (Cortesía: Obras Públicas)
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El Ministerio de Obras Públicas (MOPT) informó este jueves a la población salvadoreña que los cierres previstos para el sábado 22 y domingo 23 de agosto de 2026, en el tramo Los Chorros de la carretera Panamericana, han sido reprogramados.

Las autoridades anunciarán las nuevas fechas en los próximos días, por lo que se recomienda a los usuarios de esta importante vía estar atentos a los próximos comunicados oficiales.

La decisión se da en el marco de las labores de construcción del viaducto y ampliación de la carretera en el sector de Los Chorros, proyecto que mantiene una estricta vigilancia por parte de las autoridades debido a los riesgos geológicos presentes en la zona.

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El cierre, originalmente anunciado el pasado 17 de agosto, tenía como objetivo realizar trabajos de voladura en uno de los taludes de roca y la remoción de material, actividades consideradas esenciales para garantizar la seguridad vial.

Obras Públicas, Los Chorros, El Salvador
El Ministerio de Obras Públicas reprogramó hasta nuevo aviso los cierres en el tramo Los Chorros de la carretera Panamericana. (Cortesía: Obras Públicas)

Suspenden cierres programados en el tramo Los Chorros

De acuerdo con el informe presentado por el MOPT, en uno de los taludes intervenidos se han colocado barreras metálicas de protección. Estas medidas buscan mitigar los riesgos de deslizamientos y caídas de rocas, factores que históricamente han afectado la circulación en este tramo de la carretera Panamericana. Además, el informe señala que se continuará con las voladuras de roca, procedimiento que implica la colocación de explosivos para eliminar gradualmente el peligro que representa la inestabilidad de los taludes.

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Según la planificación inicial, el dispositivo de cierre preventivo iba a iniciar a las 00:00 horas del sábado 22 de agosto y concluir a las 23:59 del domingo 23. Durante este periodo, el paso vehicular en el tramo de Los Chorros estaría restringido para permitir la ejecución de las maniobras de voladura y limpieza de escombros, parte indispensable del avance en la construcción del viaducto y la ampliación de la vía.

No obstante, la actualización realizada por las autoridades establece que estos cierres quedan suspendidos hasta nuevo aviso. La reprogramación responde a la necesidad de ajustar el cronograma de trabajo, lo que representa un alivio temporal para los conductores habituales de la ruta, pero también mantiene la expectativa sobre cuándo se retomarán las labores que requieren el cierre del paso.

El Ministerio de Obras Públicas informó que las nuevas fechas de cierre serán anunciadas en los próximos días por canales oficiales. (Cortesía: Obras Públicas)
El Ministerio de Obras Públicas informó que las nuevas fechas de cierre serán anunciadas en los próximos días por canales oficiales. (Cortesía: Obras Públicas)

El anuncio de la reprogramación fue difundido de manera oficial, reiterando que la seguridad de los usuarios y trabajadores es la prioridad en la ejecución de este tipo de proyectos. El MOPT recordó que el avance de las obras es fundamental para reducir el riesgo en la zona y mejorar la conectividad entre el occidente y el área metropolitana del país.

Las autoridades instan a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a tomar las medidas necesarias en cuanto se anuncien las nuevas fechas de cierre. El tramo de Los Chorros es uno de los puntos más transitados y sensibles de la red vial nacional, por lo que cualquier modificación en el flujo vehicular impacta a miles de conductores diariamente.

Por ahora, el tránsito en el tramo Los Chorros continuará con normalidad, hasta que se comunique la nueva programación de los cierres preventivos.

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