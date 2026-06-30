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Actualiza ya tu iPhone si no quieres que te roben datos con Safari: paso a paso con iOS 26.5.2

Los modelos de iPhone compatibles con este nuevo sistema operativo van desde el iPhone 11 en adelante

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Parte de los parches resuelven vulnerabilidades en WebKit, el motor de Safari. REUTERS/Ann Wang/File Photo
Parte de los parches resuelven vulnerabilidades en WebKit, el motor de Safari. REUTERS/Ann Wang/File Photo

Apple lanzó iOS 26.5.2, iPadOS 26.5.2 y macOS Tahoe 26.5.2 para corregir varios problemas detectados en versiones anteriores.

Entre las fallas corregidas, varias afectaban a WebKit, el motor del navegador Safari.

Un atacante podía aprovechar una página web especialmente diseñada para provocar fallos, acceder a información sensible, eludir restricciones de seguridad del navegador o extraer datos entre sitios que, en condiciones normales, permanecen aislados.

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Asimismo, se corrigieron vulnerabilidades en el kernel del sistema, el núcleo de iOS, iPadOS y macOS. Algunas de esas fallas permitían que una aplicación provocara bloqueos del dispositivo, filtrara información protegida o modificara la memoria del sistema.

(Apple)
La actualización corrige múltiples fallas de seguridad en iPhone y iPad. (Apple)

La actualización llega meses antes del lanzamiento previsto de iOS 27.

Qué corrige iOS 26.5.2

iOS 26.5.2 e iPadOS 26.5.2 corrigen varias vulnerabilidades de seguridad en iPhone y iPad.

La mayor parte de las correcciones afectan a WebKit, el motor que impulsa Safari y otros navegadores. Los fallos permitían que una página web maliciosa accediera a datos privados del usuario, extrajera información de otros sitios o provocara el cierre inesperado del navegador.

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Por otra parte, se corrigieron tres vulnerabilidades en el kernel, el núcleo del sistema operativo. Una aplicación podía aprovecharlas para bloquear el dispositivo, filtrar datos internos del sistema o alterar su memoria.

Apple publicó actualizaciones de seguridad para iPhone, iPad y Mac. REUTERS/Abdul Saboor/File Photo
Apple publicó actualizaciones de seguridad para iPhone, iPad y Mac. REUTERS/Abdul Saboor/File Photo

Además, se corrigieron fallas en libxslt (una biblioteca que procesa cierto tipo de contenido web) y en las extensiones de Safari, que podían causar cierres inesperados de procesos.

La actualización está disponible para el iPhone 11 y modelos posteriores, así como para varias generaciones de iPad.

Cómo actualizar a iOS 26.5.2

Para actualizar a iOS 26.5.2 desde un iPhone, los pasos son:

  1. Abre la app Configuración.
  2. Ve a General
  3. Toca Actualización de software
  4. Toca Actualizar ahora

El dispositivo descargará e instalará la actualización y se reiniciará para completar el proceso.

iPhone se reinicia automáticamente al terminar la instalación. REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo
iPhone se reinicia automáticamente al terminar la instalación. REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo

Antes de actualizar, ten en cuenta:

  • Haz una copia de seguridad en iCloud o en tu computadora.
  • Conéctate a una red WiFi.
  • Asegúrate de tener al menos 50% de batería, o conecta el cargador.

Qué modelos de iPhone son compatibles con iOS 26.5.2

iOS 26.5.2 es compatible con el iPhone 11 y todos los modelos posteriores.

Esto incluye:

  • iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max
  • iPhone 12, 12 mini, 12 Pro y 12 Pro Max
  • iPhone 13, 13 mini, 13 Pro y 13 Pro Max
  • iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro y 14 Pro Max
  • iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro y 15 Pro Max
  • iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro y 16 Pro Max
  • iPhone 17, 17e, 17 Air, 17 Pro y 17 Pro Max

Si tienes un iPhone X o modelos anteriores, esta actualización no está disponible para tu dispositivo.

Los modelos anteriores al iPhone 11 no pueden instalar esta actualización. REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo/File Photo
Los modelos anteriores al iPhone 11 no pueden instalar esta actualización. REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo/File Photo

Qué funciones nuevas traerá iOS 27

El sistema operativo iOS 27, previsto para este septiembre, llegará con una versión renovada de Siri potenciada por inteligencia artificial como su función principal.

La nueva Siri AI permitirá conversar de forma natural, ya sea escribiendo o hablando, para encontrar información y completar tareas del día a día.

El asistente también podrá acceder al contexto de conversaciones en otras aplicaciones, como Mensajes, para dar respuestas más precisas.

Al interactuar con Siri AI, se habilitará una ventana en la parte superior de la pantalla del dispositivo. (Apple)
Al interactuar con Siri AI, se habilitará una ventana en la parte superior de la pantalla del dispositivo. (Apple)

En fotografía, iOS 27 incorporará herramientas de edición con IA, entre ellas Spatial Reframing, que reencuadra imágenes automáticamente, y una versión mejorada de la función Clean Up, que elimina elementos no deseados de las fotos.

La cámara también sumará un modo Siri, que permitirá usar el asistente directamente desde la app de fotos. Además, el sistema incluirá mejoras de seguridad infantil y otras optimizaciones generales del sistema operativo.

Siri AI estará disponible en inglés al momento del lanzamiento. Apple no precisó una fecha exacta para el resto de los idiomas.

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