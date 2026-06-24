Top 10 de líderes en Colombia que están frenando el impacto ambiental con tecnología e innovación

La sostenibilidad se consolidó como una estrategia transversal que integra tecnología, innovación, inclusión social, educación y desarrollo económico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sostenibilidad dejó de ser un asunto exclusivo de la protección ambiental para convertirse en una estrategia transversal que involucra tecnología, innovación, inclusión social, educación y desarrollo económico.

Hoy, las organizaciones más exitosas entienden que alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) exige aprovechar herramientas como la inteligencia artificial, la analítica de datos, la automatización, la digitalización y los nuevos modelos de gestión para generar impacto medible en la sociedad.

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Con ese propósito, Infobae Colombia seleccionó a diez líderes que están impulsando lo que algunos expertos denominan “sostechnibilidad”: la convergencia entre sostenibilidad y tecnología para resolver desafíos relacionados con la educación, la productividad, la movilidad, la inclusión financiera, la generación de empleo, la salud y la protección del medio ambiente.

Los seleccionados se destacan por liderar organizaciones que han incorporado la innovación como motor de transformación y por promover modelos que generan valor económico, social y ambiental de manera simultánea.

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1. Víctor Malagón – Director Ejecutivo de Pacto Global Red Colombia y Vicerrector de la Universidad Sergio Arboleda

Víctor Malagón impulsó desde Pacto Global Red Colombia estrategias para que más empresas incorporen métricas ambientales, sociales y de gobernanza en sus modelos de negocio.

Víctor Malagón se ha convertido en una de las voces más influyentes en la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia. Desde la dirección de Pacto Global Red Colombia, iniciativa de Naciones Unidas que articula al sector privado alrededor de principios de sostenibilidad, ha liderado estrategias para que cada vez más empresas incorporen métricas ambientales, sociales y de gobernanza dentro de sus modelos de negocio.

Paralelamente, desde la Universidad Sergio Arboleda ha impulsado la formación de líderes con visión sostenible y el uso de nuevas tecnologías para enfrentar los desafíos del desarrollo. Su trabajo ha contribuido a que la sostenibilidad deje de ser un asunto reputacional y se convierta en una herramienta de competitividad empresarial y transformación social.

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2. Luquegi Gil Neira – Exvicerrector General de la Universidad de Antioquia

Luquegi Gil Neira ha dedicado más de dos décadas de su vida profesional a la Universidad de Antioquia, institución en la que ha sido profesor, vicedecano, secretario general, decano y recientemente vicerrector general.

Desde distintos cargos de liderazgo ha impulsado procesos de modernización institucional orientados a fortalecer la presencia de la universidad en los territorios, ampliar el acceso al conocimiento y consolidar una gestión pública más eficiente y cercana a las necesidades de las regiones.

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Luquegi Gil Neira fortaleció en la Universidad de Antioquia la modernización institucional, la transformación digital y el acceso al conocimiento en los territorios.

Su visión ha promovido el aprovechamiento de la tecnología, la innovación y la transformación digital como herramientas para mejorar los procesos académicos y administrativos, facilitando una universidad más conectada con los desafíos sociales, económicos y ambientales del país. Su trayectoria representa una apuesta por la educación superior como motor de desarrollo sostenible, inclusión y generación de oportunidades para miles de estudiantes en Colombia.

3. Juan Carlos Echeverry – Presidente del Banco de Bogotá

Juan Carlos Echeverry, exministro de Hacienda y una de las figuras más reconocidas de la política económica colombiana, asumió recientemente la presidencia del Banco de Bogotá en un momento clave para la transformación del sector financiero. Su llegada coincide con una apuesta estratégica por acelerar la digitalización de la entidad, incorporando nuevas tecnologías para mejorar la experiencia de los usuarios y optimizar procesos internos.

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Al mismo tiempo, ha insistido en que la transformación tecnológica debe estar acompañada por una visión centrada en las personas, fortaleciendo el talento humano y las capacidades de los equipos frente a los desafíos de la inteligencia artificial y la automatización.

Su liderazgo busca demostrar que la sostenibilidad empresarial depende tanto de la tecnología como de la capacidad de las organizaciones para desarrollar y potenciar el talento.

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Juan Carlos Echeverry asumió la presidencia del Banco de Bogotá con una estrategia de digitalización que combina nuevas tecnologías, talento humano e inteligencia artificial.

4. Simbad Ceballos – CEO de Olimpia IT

Simbad Ceballos lidera Olimpia IT, compañía del Grupo Colpatria que se ha consolidado como uno de los principales referentes en identidad digital, biometría e inteligencia artificial en Colombia y América Latina.

Bajo su dirección, la empresa ha desarrollado soluciones tecnológicas que permiten a entidades públicas y privadas optimizar procesos de validación de identidad, reducir fraudes y automatizar operaciones que anteriormente requerían altos niveles de intervención humana.

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Gracias a estas herramientas, cientos de organizaciones han logrado disminuir costos, mejorar la experiencia de sus usuarios y reducir significativamente el uso de documentos físicos. Su trabajo demuestra cómo la innovación tecnológica puede generar impactos positivos en productividad, eficiencia y sostenibilidad empresarial.

5. Mayor General Óscar Zuluaga – Presidente de Satena

Al frente de Satena, el Mayor General Óscar Zuluaga ha promovido una visión de conectividad regional alineada con criterios de sostenibilidad e innovación. La aerolínea ha desarrollado iniciativas para incorporar energías renovables y optimizar su operación mediante el uso de nuevas tecnologías, incluyendo proyectos asociados al aprovechamiento de energía solar en algunas de sus instalaciones.

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Simbad Ceballos consolidó a Olimpia IT en identidad digital, biometría e inteligencia artificial para reducir fraudes, automatizar procesos y disminuir el uso de documentos físicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su gestión busca demostrar que la conectividad aérea regional también puede contribuir a los objetivos ambientales y al desarrollo económico de territorios históricamente apartados, fortaleciendo la integración del país mediante soluciones sostenibles.

6. Orlando Carrillo – Presidente de YaJuego

Orlando Carrillo lidera una de las plataformas de entretenimiento digital más relevantes del país en un momento en el que la tecnología juega un papel fundamental en la protección de los usuarios. Desde YaJuego ha impulsado programas de juego responsable apoyados en herramientas de inteligencia artificial, analítica avanzada y procesamiento de datos que permiten identificar patrones de comportamiento y promover entornos de entretenimiento más seguros.

Su enfoque combina innovación tecnológica, autorregulación y sostenibilidad social, demostrando que las plataformas digitales pueden contribuir al bienestar de sus usuarios mediante el uso responsable de la tecnología y la gestión inteligente de la información.

7.David Vélez – Cofundador y CEO de Nu

David Vélez ha redefinido el panorama financiero en Colombia y América Latina al demostrar que la tecnología es un motor para la equidad social y la inclusión. Este banco digital ha derribado las barreras tradicionales de acceso y los cobros complejos del sector tradicional, logrando bancarizar a millones de personas mediante el uso de algoritmos de analítica de datos e inteligencia artificial.

Al sustituir la burocracia y las sucursales físicas por una plataforma intuitiva y accesible desde cualquier teléfono celular, Vélez ha convertido la inclusión financiera en el eje central de su estrategia de sostenibilidad, demostrando que democratizar el acceso al ahorro y al crédito es fundamental para el desarrollo económico y la movilidad social del país.

Infobae Colombia destacó la sostechnibilidad como la convergencia entre sostenibilidad y tecnología para impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá del profundo impacto social, Vélez ha consolidado un modelo de negocio que responde de forma nativa al cuidado ambiental a través de la eficiencia digital. Al operar de manera 100% digital en la nube, Nu elimina el uso masivo de papel y reduce drásticamente la huella de carbono asociada a la infraestructura física tradicional, manteniendo además una operación global de carbono neutro que financia proyectos de conservación en la región.

8. Ana Karina Quessep – Presidenta Ejecutiva de BPrO

Ana Karina Quessep lidera BPrO, el gremio que representa al sector de Business Process Outsourcing y servicios tercerizados en Colombia, una industria que se ha convertido en una de las principales generadoras de empleo formal del país. Bajo su liderazgo, el sector ha fortalecido programas dirigidos a jóvenes, mujeres cabeza de hogar y poblaciones vulnerables, integrando tecnología, capacitación y desarrollo de habilidades digitales.

Su gestión demuestra cómo la transformación tecnológica puede convertirse en una herramienta de inclusión social y movilidad económica, conectando talento humano con oportunidades laborales de calidad en la economía digital. Hoy el sector genera cientos de miles de empleos y es uno de los principales vehículos de inclusión productiva del país.

Ana Karina Quessep, Andrés Hurtado y Sandra Neira impulsan en Colombia modelos de innovación, empleo, digitalización y sostenibilidad en tecnología, BPO, internacionalización y gestión empresarial.(Imagen Ilustrativa Infobae)

9. Andrés Hurtado – CEO de Prodezk

Andrés Hurtado lidera Prodezk, una empresa que se ha convertido en un aliado estratégico para compañías latinoamericanas interesadas en expandir sus operaciones hacia Estados Unidos.

A través de soluciones digitales y procesos apoyados en inteligencia artificial, la organización ha logrado transformar un sector históricamente intensivo en trámites físicos y uso de papel. Bajo su liderazgo, la compañía ha digitalizado procesos relacionados con la creación de empresas, gestión contable y cumplimiento regulatorio, reduciendo tiempos, costos y cargas administrativas.

Además, ha impulsado una visión en la que la tecnología complementa el talento humano para aumentar la productividad y facilitar la internacionalización empresarial. Su modelo demuestra cómo la innovación puede contribuir simultáneamente al crecimiento económico, la eficiencia operativa y la sostenibilidad.

10. Sandra Neira – Presidenta del Club El Nogal

Sandra Neira, reconocida empresaria y miembro de juntas directivas de organizaciones como la Cámara de Comercio de Bogotá, asumió la presidencia del Club El Nogal con el reto de liderar uno de los procesos de transformación más importantes en la historia reciente de la institución.

Bajo su dirección, el club ha avanzado en estrategias de optimización de costos, generación de eficiencias operativas y modernización tecnológica, incorporando herramientas digitales para mejorar la experiencia de los usuarios y la gestión interna.

Su liderazgo ha estado alineado con principios de sostenibilidad y buenas prácticas empresariales, promoviendo espacios de reflexión y acción conjunta con líderes del sector privado alrededor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Su gestión refleja cómo organizaciones tradicionales también pueden transformarse mediante la innovación y la tecnología para responder a los desafíos del siglo XXI.