El Interamerican Institute for Democracy presentará “Narcoestados, gobiernos paradictatoriales y otros ensayos”, el nuevo libro de Carlos Sánchez Berzaín

Guardar

El Interamerican Institute for Democracy (IID) presentará este jueves 6 de agosto el libro “Narcoestados, gobiernos paradictatoriales y otros ensayos”, una obra de Carlos Sánchez Berzaín que analiza la relación entre el poder político, las dictaduras y el crimen organizado en América Latina. El evento se realizará a las 11:00 (EST) en la sede del IID, ubicada en 2100 Coral Way, Suite 500, Miami, Florida, y reunirá a referentes de la política, el periodismo y la academia de la región.

La apertura de la ceremonia estará a cargo de Tomás Regalado, presidente del IID y ex alcalde de Miami.

El panel de comentarios estará integrado por Ricardo Israel, académico y analista político chileno, especialista en derecho constitucional y sistemas democráticos en América Latina; Iliana Lavastida, periodista cubano-estadounidense, directora de Diario Las Américas y reconocida por sus análisis sobre los regímenes autoritarios y el impacto del modelo cubano en la región; y Beatrice Rangel, internacionalista venezolana y directora gerente de AMLA Consulting. Rangel fue diputada por el estado Miranda y ocupó los cargos de secretaria general del Ministerio de Educación, ministra de la Secretaría de la Presidencia y directora del Teatro Teresa Carreño.

PUBLICIDAD

La coordinación y moderación del encuentro estarán a cargo de Francisco Endara Daza, especialista en gestión de eventos y diplomacia pública, colaborador del IID y moderador habitual de foros dedicados al fortalecimiento de la democracia.

Abogado, politólogo y director ejecutivo del IID, Carlos Sánchez Berzaín ha advertido en reiteradas oportunidades sobre la consolidación de alianzas entre dictaduras y organizaciones criminales en América Latina. En ese contexto, sostiene que una transición democrática efectiva requiere desmantelar los aparatos jurídicos, políticos y represivos construidos por regímenes como los de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Abogado, politólogo y director ejecutivo del IID, Carlos Sánchez Berzaín ha advertido en reiteradas oportunidades sobre la consolidación de alianzas entre dictaduras y organizaciones criminales en América Latina

En recientes declaraciones publicadas por Infobae, el ex ministro boliviano destacó la necesidad de restablecer el Estado de derecho, garantizar las libertades fundamentales y recuperar la independencia de los poderes públicos como condiciones indispensables para frenar la expansión de los modelos autoritarios.

PUBLICIDAD

Sánchez Berzaín afirma que la principal amenaza para la democracia en América Latina no proviene únicamente de gobiernos abiertamente dictatoriales, sino de la estructura que denomina “socialismo del siglo XXI”, la cual, según su análisis, consolidó redes de crimen organizado que sustituyen la actividad política y capturan las instituciones del Estado. También sostiene que estos regímenes ejercen un esquema de control basado en el “terrorismo de Estado”, mediante la persecución judicial y política de sus opositores y la restricción de los derechos fundamentales y las libertades económicas.

Asimismo, plantea que una transición democrática exige eliminar las estructuras jurídicas y operativas heredadas de las dictaduras, revertir las reformas constitucionales y legales que consolidan el autoritarismo, sancionar a los responsables de la represión y desmantelar las redes vinculadas al narcotráfico y otras economías ilícitas. A su juicio, solo el restablecimiento de cinco pilares esenciales —las libertades y los derechos humanos, el Estado de derecho, la independencia de poderes, la libre organización política y las elecciones libres— permitirá superar el ciclo de autoritarismo y consolidar una institucionalidad plenamente democrática.

PUBLICIDAD

Sánchez Berzaín afirma que la principal amenaza para la democracia en América Latina no proviene únicamente de gobiernos abiertamente dictatoriales, sino de la estructura que denomina “socialismo del siglo XXI”

Con la presentación de “Narcoestados, gobiernos paradictatoriales y otros ensayos”, el Interamerican Institute for Democracy, organización sin fines de lucro con casi dos décadas de trayectoria, reafirma su misión de promover el debate plural y regional sobre los principales desafíos que enfrenta la democracia en el continente.