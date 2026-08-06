América Latina
Agregar Infobae enGoogle

El Interamerican Institute for Democracy presentará “Narcoestados, gobiernos paradictatoriales y otros ensayos”, el nuevo libro de Carlos Sánchez Berzaín

El evento está programado para este jueves 6 de agosto y reunirá a Tomás Regalado, presidente del IID y ex alcalde de Miami, y expertos como Ricardo Israel, Beatrice Rangel y Iliana Lavastida

El Interamerican Institute for Democracy presentará “Narcoestados, gobiernos paradictatoriales y otros ensayos”, el nuevo libro de Carlos Sánchez Berzaín
El Interamerican Institute for Democracy presentará “Narcoestados, gobiernos paradictatoriales y otros ensayos”, el nuevo libro de Carlos Sánchez Berzaín
Guardar

El Interamerican Institute for Democracy (IID) presentará este jueves 6 de agosto el libro Narcoestados, gobiernos paradictatoriales y otros ensayos”, una obra de Carlos Sánchez Berzaín que analiza la relación entre el poder político, las dictaduras y el crimen organizado en América Latina. El evento se realizará a las 11:00 (EST) en la sede del IID, ubicada en 2100 Coral Way, Suite 500, Miami, Florida, y reunirá a referentes de la política, el periodismo y la academia de la región.

La apertura de la ceremonia estará a cargo de Tomás Regalado, presidente del IID y ex alcalde de Miami.

El panel de comentarios estará integrado por Ricardo Israel, académico y analista político chileno, especialista en derecho constitucional y sistemas democráticos en América Latina; Iliana Lavastida, periodista cubano-estadounidense, directora de Diario Las Américas y reconocida por sus análisis sobre los regímenes autoritarios y el impacto del modelo cubano en la región; y Beatrice Rangel, internacionalista venezolana y directora gerente de AMLA Consulting. Rangel fue diputada por el estado Miranda y ocupó los cargos de secretaria general del Ministerio de Educación, ministra de la Secretaría de la Presidencia y directora del Teatro Teresa Carreño.

PUBLICIDAD

La coordinación y moderación del encuentro estarán a cargo de Francisco Endara Daza, especialista en gestión de eventos y diplomacia pública, colaborador del IID y moderador habitual de foros dedicados al fortalecimiento de la democracia.

Abogado, politólogo y director ejecutivo del IID, Carlos Sánchez Berzaín ha advertido en reiteradas oportunidades sobre la consolidación de alianzas entre dictaduras y organizaciones criminales en América Latina. En ese contexto, sostiene que una transición democrática efectiva requiere desmantelar los aparatos jurídicos, políticos y represivos construidos por regímenes como los de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Carlos Sánchez Berzaín, director del Interamerican Institute for Democracy, en su presentación durante la conferencia “Medidas esenciales para la transición a la democracia”
Abogado, politólogo y director ejecutivo del IID, Carlos Sánchez Berzaín ha advertido en reiteradas oportunidades sobre la consolidación de alianzas entre dictaduras y organizaciones criminales en América Latina

En recientes declaraciones publicadas por Infobae, el ex ministro boliviano destacó la necesidad de restablecer el Estado de derecho, garantizar las libertades fundamentales y recuperar la independencia de los poderes públicos como condiciones indispensables para frenar la expansión de los modelos autoritarios.

PUBLICIDAD

Sánchez Berzaín afirma que la principal amenaza para la democracia en América Latina no proviene únicamente de gobiernos abiertamente dictatoriales, sino de la estructura que denomina “socialismo del siglo XXI”, la cual, según su análisis, consolidó redes de crimen organizado que sustituyen la actividad política y capturan las instituciones del Estado. También sostiene que estos regímenes ejercen un esquema de control basado en el “terrorismo de Estado”, mediante la persecución judicial y política de sus opositores y la restricción de los derechos fundamentales y las libertades económicas.

Asimismo, plantea que una transición democrática exige eliminar las estructuras jurídicas y operativas heredadas de las dictaduras, revertir las reformas constitucionales y legales que consolidan el autoritarismo, sancionar a los responsables de la represión y desmantelar las redes vinculadas al narcotráfico y otras economías ilícitas. A su juicio, solo el restablecimiento de cinco pilares esenciales —las libertades y los derechos humanos, el Estado de derecho, la independencia de poderes, la libre organización política y las elecciones libres— permitirá superar el ciclo de autoritarismo y consolidar una institucionalidad plenamente democrática.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LA LUCHA CONTRA LAS DICTADURAS TIENE AMIGOS DE MENTIRA Y ENEMIGOS DE VERDAD” DE CARLOS SÁNCHEZ BERZAÍN.
Sánchez Berzaín afirma que la principal amenaza para la democracia en América Latina no proviene únicamente de gobiernos abiertamente dictatoriales, sino de la estructura que denomina “socialismo del siglo XXI”

Con la presentación de “Narcoestados, gobiernos paradictatoriales y otros ensayos”, el Interamerican Institute for Democracy, organización sin fines de lucro con casi dos décadas de trayectoria, reafirma su misión de promover el debate plural y regional sobre los principales desafíos que enfrenta la democracia en el continente.

Temas Relacionados

IIDInteramerican Institute for DemocracyMiamiCarlos Sánchez BerzaínNarcoestados

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Permisos de construcción se disparan un 21% en Costa Rica y apuntan al mejor año del sector desde la pandemia

El dinamismo de la construcción continúa consolidándose como uno de los principales motores de la economía costarricense. Durante el primer semestre de 2026, la intención de construir creció un 21% respecto al mismo período del año anterior, impulsada por proyectos industriales, urbanísticos y de vivienda.

Permisos de construcción se disparan un 21% en Costa Rica y apuntan al mejor año del sector desde la pandemia

El Salvador creció 4.6% en el primer trimestre de 2026 impulsado por el consumo y la inversión, según EMFI

La financiera inglesa detectó un desempeño de la economía salvadoreña mejor al esperado en el arranque del año y ajustó su estimación por encima del consenso y del FMI

El Salvador creció 4.6% en el primer trimestre de 2026 impulsado por el consumo y la inversión, según EMFI

La Policía Nacional identifica al presunto autor del asesinato de un mayor de la Fuerza Aérea de República Dominicana

Las autoridades señalaron a Jorge Luis Montero Peña como el principal implicado en el ataque ocurrido en Santo Domingo Este, mientras el Ministerio Público y los investigadores mantienen abiertas las diligencias para ubicarlo y arrestarlo.

La Policía Nacional identifica al presunto autor del asesinato de un mayor de la Fuerza Aérea de República Dominicana

El Salvador: Fuerza Armada evacúa a una persona lesionada en el volcán Ilamatepec

Una rápida acción de la Fuerza Armada permitió la evacuación y atención médica de un excursionista herido en el Ilamatepec, donde la afluencia masiva de turistas exige mayor responsabilidad y medidas preventivas

El Salvador: Fuerza Armada evacúa a una persona lesionada en el volcán Ilamatepec

“Sólo quiero abrazar a mis hijos”: Líderes indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán salen libres tras 15 meses de prisión preventiva en Guatemala

El depósito bancario de Q160 mil (USD 20.512) habilitó la excarcelación de los exdirigentes, quienes quedaron con obligación de comparecer cada mes, restricción para viajar al extranjero y veto para ocupar puestos públicos durante el caso

“Sólo quiero abrazar a mis hijos”: Líderes indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán salen libres tras 15 meses de prisión preventiva en Guatemala
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

La fiebre por el papa León XIV llega a Gamarra: venden polos, banderas y hasta el “Papapolo” desde S/10

La fiebre por el papa León XIV llega a Gamarra: venden polos, banderas y hasta el “Papapolo” desde S/10

Rubén Moreira lanza advertencia sobre la censura que está por padecer México

México vs Panamá en el Premundial sub 20, ¿cómo va el partido de 4tos de Final?

Ciudadanos podrán agilizar trámites de citas, medicamentos y pedir autorizaciones médicas en Casas de Justicia en Bogotá: conozca la medida

Detienen a 56 peruanos que trabajaban de forma ilegal en mina de oro en Costa Rica: Investigan posible trata laboral

INFOBAE AMÉRICA

Permisos de construcción se disparan un 21% en Costa Rica y apuntan al mejor año del sector desde la pandemia

Permisos de construcción se disparan un 21% en Costa Rica y apuntan al mejor año del sector desde la pandemia

El Salvador creció 4.6% en el primer trimestre de 2026 impulsado por el consumo y la inversión, según EMFI

La Policía Nacional identifica al presunto autor del asesinato de un mayor de la Fuerza Aérea de República Dominicana

El Salvador: Fuerza Armada evacúa a una persona lesionada en el volcán Ilamatepec

“Sólo quiero abrazar a mis hijos”: Líderes indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán salen libres tras 15 meses de prisión preventiva en Guatemala

ENTRETENIMIENTO

TikTok elimina la cuenta de Perez Hilton tras un incidente durante una transmisión en vivo

TikTok elimina la cuenta de Perez Hilton tras un incidente durante una transmisión en vivo

Sale a la luz el audio de la llamada al 911 de Perez Hilton donde se revelan los detalles de un “intento de suicidio”

Entre Vientos de invierno y los Emmy: George R. R. Martin calificó este año como “abrumador”

Entre letras de amor y ruptura, Ariana Grande lanzó Petal y anunció un descanso de la vida pública

La esposa de Bruce Willis habla de la difícil decisión de celebrar sus 50 años mientras cuida al actor