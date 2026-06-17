Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, la pareja con más seguidores del Mundial 2026

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez son la pareja del mundo deportivo con más seguidores. (Instagram: Georgina Rodríguez)

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez dominan las redes sociales con cifras impresionantes: juntos acumulan más de 759 millones de seguidores entre Instagram y TikTok.

El delantero portugués del Al-Nassr es el individuo más seguido en Instagram a nivel global, con 666,4 millones de seguidores, por encima de cualquier atleta, músico o actor en activo. Su prometida, la modelo y empresaria española Georgina Rodríguez, suma 73,2 millones en esa misma plataforma y otros 21,9 millones en TikTok.

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Ronaldo: el estadio más grande del mundo cabe en su feed

La cuenta de Ronaldo en Instagram funciona como un diario. Sus publicaciones más recientes reflejan la preparación para el Mundial 2026: entrenamientos con la selección portuguesa, imágenes desde el vestuario y mensajes directos a sus seguidores en portugués. La publicación del 13 de junio, una foto con gafas de sol bajo el sol de Estados Unidos, cosechó 9,3 millones de me gusta en pocas horas.

Cristiano Ronaldo es la persona con más seguidores en todo el mundo. (Instagram)

El engagement de su cuenta es de 0,79%, una tasa baja en términos relativos pero que, aplicada a 666 millones de personas, equivale a un promedio de 5,2 millones de me gusta y 38.600 comentarios por publicación. Un post patrocinado en su perfil puede costar entre USD 1,3 millones y USD 3,3 millones, de acuerdo con los datos de FollowerStat. Ronaldo publica en torno a dos veces por semana.

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Su contenido alterna tres filtros: el deportivo —celebraciones, entrenamientos, partidos—, el familiar —fotos con sus seis hijos y con Georgina— y el aspiracional, con imágenes de su marca CR7 y colaboraciones con patrocinadores globales. La mezcla no es casual: cada publicación refuerza la narrativa de un deportista que ya opera como corporación.

Georgina: moda, familia y TikTok en español

La estrategia digital de Georgina Rodríguez es distinta en forma y tono. Su cuenta de Instagram mantiene una tasa de engagement de 3,5%, más del doble de la mediana de su categoría según CreatorDB, lo que indica una audiencia inusualmente activa para una cuenta de su escala.

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Publica en torno a 2,6 veces por semana y sus contenidos más vistos en los últimos 30 días mezclan familia y alta moda.

Georgina Rodríguez creció en popularidad cuando se estrenó su docuserie en Netflix. (Instagram: Georgina Rodríguez)

En TikTok, con 21,9 de seguidores, el engagement sube al 7,3%, cifra que refleja la naturaleza más orgánica de esa plataforma. Publica alrededor de 1,2 veces por semana, siempre en español, con un tono más cercano y desenfadado que en Instagram. Su audiencia se concentra en México, Marruecos, Italia, España y Estados Unidos.

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De influencer a fundadora de marcas

El perfil comercial de Rodríguez desborda el de una influencer convencional. Es embajadora de Chopard —la joyería suiza oficial de la alfombra roja del Festival de Cannes— y de la firma italiana Calzedonia, cuya campaña SS26 protagonizó en mayo de 2026. Además, colabora con la marca de cosmética coreana Medicube y figura como fundadora de dos proyectos propios: Bellhatria y Mimoa, señales de una transición deliberada hacia la propiedad de marca.

Cristiano Ronaldo se divierte al ser "asustado" por su hija Bella Esmeralda, quien luce un disfraz de Halloween con una espeluznante máscara. (Instagram: Georgina Rodríguez)

Su docuserie Soy Georgina, estrenada en Netflix en 2022, amplió su perfil internacional más allá del fútbol y consolidó la audiencia que hoy la convierte en una de las creadoras de contenido con mayor valor publicitario estimado en el mundo hispanohablante: entre USD 582.000 y USD 1,3 millones por publicación patrocinada en Instagram, según CreatorDB.

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Antonela y Messi, otra pareja líder en redes sociales

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo conforman la segunda pareja más seguida del fútbol mundial en redes sociales.

El astro del Inter Miami acumula 507 millones de seguidores en Instagram —segundo individuo más seguido del mundo, solo por detrás de Cristiano Ronaldo—, donde alterna entrenamientos, celebraciones con la selección argentina y postales familiares. Su cuenta publica con moderación: 1.512 publicaciones totales frente a las más de 4.000 de Ronaldo, un reflejo de su perfil más reservado.

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Roccuzzo suma 39,5 millones de seguidores en Instagram con una fórmula propia: moda, vida cotidiana en Miami y homenajes al capitán argentino. Tiene además su propio contrato con Adidas, independiente del de Messi.