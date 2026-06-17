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13% de los jóvenes estadounidenses sustituye al terapeuta por la IA: solución o riesgo para la salud mental

Un estudio estima que 5,4 millones de adolescentes y jóvenes recurren a chatbots para afrontar tristeza, ansiedad o enojo, en un contexto de escaso acceso a atención especializada

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Joven sentado en una habitación oscura, mirando su laptop que muestra un chatbot de IA. Tiene una mano en la barbilla y la otra en el teclado.
Generan dudas el uso de la IA para temas clínicos sin verificación profesional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio publicado en JAMA Network Open concluyó que 13% de los jóvenes de Estados Unidos usa inteligencia artificial generativa para pedir consejo sobre salud mental, una práctica que alcanza más de 5 millones de personas, con el riesgo de que herramientas sin validación clínica ocupen el lugar de profesionales cualificados.

La investigación halló que el 92% de quienes recurrieron a estos sistemas consideró que las respuestas fueron “algo útiles” o “muy útiles”, aunque los autores aclararon que el estudio midió percepción de utilidad y no resultados clínicos reales.

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El trabajo describe un uso recurrente de chatbots para afrontar situaciones de tristeza, enojo o ansiedad. Según el estudio, el 65,5% de los usuarios buscó ese tipo de asesoramiento con una frecuencia mensual o mayor.

Por qué crece el uso de IA para temas de salud mental

Un adolescente de 15 años sentado en un sofá oscuro, mirando su celular con un chatbot visible en la pantalla. Un hombre y una mujer, sus padres, lo observan preocupados.
Hay un uso masivo de la IA por parte de jóvenes para diferentes temas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con los autores, la expansión de estas herramientas ocurre al mismo tiempo que una crisis de salud mental entre adolescentes y adultos jóvenes. El 18% de los adolescentes de 12 a 17 años en Estados Unidos atravesó un episodio depresivo mayor en el último año, y que el 40% no recibió ningún tipo de atención profesional.

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Además, cerca de uno de cada ocho adolescentes y jóvenes adultos en Estados Unidos ya usa inteligencia artificial generativa como recurso de ayuda emocional, y entre los de 18 a 21 años la proporción sube al 22,2%.

Los investigadores añadieron que, tras el ajuste estadístico, la probabilidad de uso en ese grupo era casi cuatro veces mayor que entre los adolescentes más jóvenes.

El MIT Media Lab revela que quienes usan intensivamente chatbots muestran mayores niveles de aislamiento social y dificultades para relacionarse con personas reales
El estudio indicó que el 18% de los adolescentes de 12 a 17 años en Estados Unidos atravesó un episodio depresivo mayor y que el 40% no recibió atención profesional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores sostienen que esa adopción probablemente responde a ventajas logísticas y económicas. Según su discusión, el bajo coste, la inmediatez de las respuestas y la privacidad percibida convierten a estos sistemas en una opción accesible para jóvenes que de otro modo tendrían pocas posibilidades de recibir orientación tradicional.

Cómo se hizo el estudio en Estados Unidos

El estudio fue transversal y se realizó entre febrero y marzo de 2025 mediante una encuesta con muestreo aleatorio. De las 2.125 personas contactadas, respondieron 1.058, con una muestra final de 50,3% de mujeres y representación diversa de grupos raciales y étnicos.

Para facilitar la comprensión incluso entre participantes de 12 años, la pregunta principal evitó la terminología clínica y habló de sentirse triste, enfadado o nervioso. Ofreció una definición de inteligencia artificial generativa y casos concretos como ChatGPT, Gemini y My AI.

Los autores atribuyeron la adopción de ChatGPT, Gemini y My AI al bajo coste, la rapidez de respuesta y la privacidad percibida frente a la orientación tradicional. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
Los autores atribuyeron la adopción de ChatGPT, Gemini y My AI al bajo coste, la rapidez de respuesta y la privacidad percibida frente a la orientación tradicional. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

El análisis detectó diferencias entre grupos demográficos. Los encuestados afroamericanos tuvieron una probabilidad menor de considerar útil el consejo recibido que los encuestados blancos no hispanos, un dato que, según los autores, puede indicar brechas en la competencia cultural de los modelos actuales de IA.

Fuera de las diferencias por edad y raza, el estudio no encontró variaciones estadísticamente significativas vinculadas con el sexo o con el nivel educativo de los padres.

Qué riesgos hay en seguir consejos de salud mental de la IA

El estudio advirtió que no existen garantías claras sobre la calidad clínica del consejo generado por estos sistemas. Los investigadores subrayaron la dificultad para establecer referencias estandarizadas que permitan evaluar de manera sistemática la seguridad y la eficacia de respuestas de salud mental producidas por IA.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los investigadores advirtieron que la IA para salud mental carece de validación clínica suficiente y plantea dudas sobre seguridad, sesgos y respuesta ante crisis graves. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa falta de supervisión es más delicada en usuarios con necesidades clínicas intensivas. Los autores señalaron que no está claro si estas herramientas pueden responder de forma adecuada ante crisis o patologías graves, un límite que puede dejar expuestos a jóvenes que requieren intervención profesional urgente.

Otro punto señalado por el trabajo es la escasa transparencia sobre los datos con los que fueron entrenados los modelos de lenguaje. Según los investigadores, esa opacidad dificulta anticipar sesgos o errores en respuestas dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad emocional.

Asimismo, los investigadores concluyeron que la inteligencia artificial está cubriendo un vacío asistencial en un sistema donde muchos jóvenes no acceden a atención profesional.

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