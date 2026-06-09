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Adiós a los cables: así son los HDMI inalámbricos para tu TV que está en otra habitación

Esta alternativa no necesita la red WiFi doméstica porque crea una conexión directa entre el dispositivo transmisor y receptor

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Ilustración de un cable HDMI negro con un conector dorado y un símbolo de prohibido rojo superpuesto, reposando sobre una mesa de madera frente a un televisor con estática.
El HDMI inalámbrico permite transmitir contenido desde un ordenador, móvil o consola a una televisión o proyector sin cables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada del HDMI inalámbrico puede transformar la forma en la que conectamos dispositivos electrónicos en el hogar. Esta tecnología permite transmitir contenido de un ordenador, móvil o consola a una televisión o proyector sin necesidad de cables, ofreciendo mayor comodidad y versatilidad para usuarios que buscan soluciones simples y eficaces.

Utilizar un HDMI inalámbrico implica que ya no es imprescindible tender cables a través de las habitaciones, lo que simplifica la instalación y reduce el desorden en los espacios.

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El funcionamiento se basa en dos dispositivos principales: un transmisor, que se conecta al aparato fuente (como un portátil o consola), y un receptor, que se enchufa a la pantalla de destino. Ambos suelen requerir alimentación eléctrica, generalmente a través de puertos USB estándar.

Cómo funciona el HDMI inalámbrico

El sistema HDMI inalámbrico está compuesto por dos dongles que se conectan a los dispositivos mediante puertos HDMI estándar. El transmisor envía la señal de audio y vídeo, mientras que el receptor la recibe y la muestra en el televisor o monitor. El proceso es completamente plug and play, sin necesidad de instalar software adicional ni realizar configuraciones complicadas.

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HDMI 2.1 - DisplayPort 2.1 - televisores - monitores - tecnología - 22 de abril
El sistema HDMI inalámbrico funciona con un transmisor y un receptor conectados por puertos HDMI estándar y alimentados por USB. (Imagen ilustrativa Infobae)

Estos kits suelen funcionar a través de bandas de frecuencia de 5 GHz o 60 GHz. La primera permite atravesar obstáculos como paredes, aunque con una velocidad y alcance moderados. La segunda ofrece mayor velocidad, pero requiere visión directa entre emisor y receptor, ya que no puede atravesar paredes.

La alimentación eléctrica de estos dispositivos es sencilla, ya que pueden conectarse al televisor o a un cargador de móvil mediante un cable USB. Este punto resulta fundamental para garantizar una señal estable y sin interrupciones.

Ventajas y usos del HDMI inalámbrico en el hogar

La principal utilidad del HDMI inalámbrico es la comodidad. Permite transmitir la señal de vídeo y audio desde un ordenador, móvil o consola a un televisor situado en otra habitación o incluso en un punto distante de la misma estancia. Esto elimina la necesidad de cables largos y facilita la organización del espacio.

En situaciones cotidianas, como ver películas, series o fotos familiares desde un portátil en la televisión del salón, el HDMI inalámbrico resulta una solución eficaz. También es útil para presentaciones profesionales o reuniones, donde conectar rápidamente un dispositivo a una pantalla grande puede ahorrar tiempo y evitar complicaciones técnicas.

Vista trasera de un televisor negro sin cables visibles, con un pequeño adaptador HDMI inalámbrico conectado a un puerto lateral sobre un mueble de madera.
El HDMI inalámbrico es plug and play y no requiere instalar software adicional ni realizar configuraciones complejas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de HDMI inalámbrico no requiere conexión a la red WiFi doméstica, ya que estos kits crean su propia red directa entre transmisor y receptor. De esta forma, la privacidad y la estabilidad de la señal se ven favorecidas, evitando interferencias comunes de otros dispositivos conectados a la misma red local.

Limitaciones y recomendaciones de uso de los HDMI inalámbricos

Aunque el HDMI inalámbrico aporta ventajas claras en comodidad, también tiene sus limitaciones. Un cable HDMI tradicional siempre ofrecerá mayor estabilidad y calidad, especialmente cuando se requiere máxima fidelidad de imagen y sonido. A medida que aumenta la distancia entre emisor y receptor, puede disminuir la calidad y aparecer cortes en la señal.

Para videojuegos o aplicaciones que exijan máxima precisión y respuesta rápida, el HDMI por cable sigue siendo la mejor opción. La latencia inherente a la transmisión inalámbrica puede afectar la experiencia de juego.

En cuanto a la alimentación, todos los kits requieren conexión a la corriente eléctrica, generalmente a través de un puerto USB. Esto no suele ser un problema, ya que la mayoría de televisores y monitores actuales cuentan con puertos USB disponibles.

Smart TV - televisor - imagen - Mundial 2026 - tecnología - 31 de mayo
El cable HDMI ofrece mayor estabilidad y menor latencia que el HDMI inalámbrico, por lo que sigue siendo la mejor opción para videojuegos y máxima fidelidad de imagen y sonido. (Imagen ilustrativa Infobae)

El audio también se transmite junto con la imagen, por lo que no es necesario conectar cables adicionales para disfrutar del sonido en el televisor receptor.

No es necesario conectar el HDMI inalámbrico a la red WiFi de casa, ya que crea una red directa entre el transmisor y el receptor. La latencia, aunque suele ser baja, está presente y puede notarse especialmente en videojuegos.

La capacidad de la señal para atravesar paredes depende del modelo y la frecuencia utilizada. En todos los casos, tanto el transmisor como el receptor deben estar alimentados por corriente eléctrica. La transmisión incluye tanto imagen como sonido, por lo que no es necesario instalar cables adicionales para el audio.

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