¿Robo de identidad en el anime? El actor de Jujutsu Kaisen a juicio tras el “hackeo” de su voz con IA

El caso de Kenjiro Tsuda resalta el vacío legal sobre la protección de voces en Japón, donde actualmente no existe cobertura de derechos de autor para la voz humana. (Fotocomposición Infobae)

El actor de doblaje japonés Kenjiro Tsuda, la voz de Kento Nanami en el anime Jujutsu Kaisen, demandó a TikTok ante el Tribunal de Distrito de Tokio para exigir la eliminación de videos que, según su presentación judicial, usan una voz generada con inteligencia artificial (IA) casi idéntica a la suya sin consentimiento.

Este es un caso que concentra atención porque en Japón las voces no están protegidas por la ley de derechos de autor y porque el avance de la IA generativa reactivó los reclamos para crear esa cobertura legal.

Por qué el actor de Jujutsu Kaizen demandó a TikTok

Según la demanda, la cuenta señalada publicó al menos 188 videos desde julio de 2024 con narraciones que imitaban la voz de Tsuda. El expediente sostiene que, en noviembre de 2025, ese perfil reunía unos 210.000 seguidores y difundía contenidos sobre leyendas urbanas y fenómenos paranormales.

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La demanda presentada revela que al menos 188 videos publicados desde julio de 2024 imitan la voz de Kenjiro Tsuda en TikTok, exponiendo un uso reiterado de tecnología de inteligencia artificial. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Tsuda, conocido por su voz en el papel de Kento Nanami en Jujutsu Kaisen, afirma en la demanda que nunca autorizó el uso de su voz en esas publicaciones. Según medios de Japón como The Asahi Shimbun, el litigio se encuentra en una etapa no pública de presentación de pruebas para ordenar los argumentos de ambas partes.

El actor busca que TikTok retire los contenidos que explotan una réplica sintética de su voz y vulneran sus derechos sobre ese rasgo identificatorio, aun cuando la legislación del país todavía no lo proteja como obra alcanzada por derechos de autor.

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La denuncia sostiene que el propietario de la cuenta de TikTok obtenía ingresos mensuales entre 500.000 y 750.000 yenes gracias a la explotación de la voz de Tsuda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la demanda, el autor de los anuncios obtenía ingresos mensuales de entre 500.000 y 750.000 yenes por las visualizaciones de videos que explotaban la voz atribuida a Tsuda. Esa estimación es parte del argumento con el que el actor vincula la imitación de su voz con un beneficio económico en la plataforma.

Cómo ha reaccionado la industria artística de varios países ante el avance de la IA

La demanda de Kenjiro Tsuda dentro de una reacción más amplia del mundo artístico frente al uso de la inteligencia artificial. En Argentina, recientemente Ricardo Darín y otros actores lanzaron una campaña para reclamar regulación sobre el uso de IA en el ámbito audiovisual.

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La iniciativa fue ideada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices y busca visibilizar los riesgos ligados al uso de imágenes, voces y réplicas digitales capaces de reproducir identidades y actuaciones, una problemática que afecta de forma directa el trabajo y los derechos de intérpretes y trabajadores de la actividad.

En Argentina, figuras como Ricardo Darín impulsan campañas para regular el uso de inteligencia artificial en el sector audiovisual. (Foto: EFE/Mariscal)

La campaña incluye una serie de videos, cuenta con la participación de Ricardo Darín, Gustavo Garzón, Marina Bellati y Diego Gentile. En esas piezas, los actores afirman: “Mi imagen, mis expresiones y mi voz son mis herramientas de trabajo”.

Qué han hecho personalidades de Hollywood para hacer frente a la IA

En Hollywood, más de 700 personalidades del cine, la escritura y la creación también difundieron un manifiesto contra el uso de inteligencia artificial generativa. Entre los nombres figuran Scarlett Johansson, Joseph Gordon-Levitt y Cate Blanchett.

El manifiesto abre con una frase tajante: “Robar nuestro trabajo no es innovar”. Sus firmantes no reclaman la eliminación total de la IA, pero sí una regulación adaptada a la industria del entretenimiento.

Hollywood se une a la demanda por regulación de la IA con un manifiesto firmado por más de 700 personalidades, entre ellas Scarlett Johansson, para proteger el trabajo creativo y la industria del entretenimiento. (Foto: REUTERS/Lucy Nicholson)

Los adherentes sostienen que “la comunidad creativa de Estados Unidos es la envidia del mundo y genera empleo, crecimiento económico y exportaciones”.

Advierten que esa industria está amenazada por una tecnología sin regulación que utiliza “el trabajo de los creadores estadounidenses para construir plataformas de IA sin autorización ni respeto por la ley de derechos de autor”.

Asimismo, este documento reclama asociaciones y acuerdos de licencia que protejan el trabajo creativo frente a “una IA avanzada y en rápido desarrollo”.