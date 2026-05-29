Tecno

¿Robo de identidad en el anime? El actor de Jujutsu Kaisen a juicio tras el “hackeo” de su voz con IA

La celebridad del doblaje japonés, Kenjiro Tsuda exige a la plataforma el cierre de una cuenta que acumula más de 150 videos y más de 200.000 seguidores

Guardar
Google icon
El caso de Kenjiro Tsuda resalta el vacío legal sobre la protección de voces en Japón, donde actualmente no existe cobertura de derechos de autor para la voz humana. (Fotocomposición Infobae)
El caso de Kenjiro Tsuda resalta el vacío legal sobre la protección de voces en Japón, donde actualmente no existe cobertura de derechos de autor para la voz humana. (Fotocomposición Infobae)

El actor de doblaje japonés Kenjiro Tsuda, la voz de Kento Nanami en el anime Jujutsu Kaisen, demandó a TikTok ante el Tribunal de Distrito de Tokio para exigir la eliminación de videos que, según su presentación judicial, usan una voz generada con inteligencia artificial (IA) casi idéntica a la suya sin consentimiento.

Este es un caso que concentra atención porque en Japón las voces no están protegidas por la ley de derechos de autor y porque el avance de la IA generativa reactivó los reclamos para crear esa cobertura legal.

Por qué el actor de Jujutsu Kaizen demandó a TikTok

Según la demanda, la cuenta señalada publicó al menos 188 videos desde julio de 2024 con narraciones que imitaban la voz de Tsuda. El expediente sostiene que, en noviembre de 2025, ese perfil reunía unos 210.000 seguidores y difundía contenidos sobre leyendas urbanas y fenómenos paranormales.

PUBLICIDAD

La demanda presentada revela que al menos 188 videos publicados desde julio de 2024 imitan la voz de Kenjiro Tsuda en TikTok, exponiendo un uso reiterado de tecnología de inteligencia artificial. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
La demanda presentada revela que al menos 188 videos publicados desde julio de 2024 imitan la voz de Kenjiro Tsuda en TikTok, exponiendo un uso reiterado de tecnología de inteligencia artificial. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Tsuda, conocido por su voz en el papel de Kento Nanami en Jujutsu Kaisen, afirma en la demanda que nunca autorizó el uso de su voz en esas publicaciones. Según medios de Japón como The Asahi Shimbun, el litigio se encuentra en una etapa no pública de presentación de pruebas para ordenar los argumentos de ambas partes.

El actor busca que TikTok retire los contenidos que explotan una réplica sintética de su voz y vulneran sus derechos sobre ese rasgo identificatorio, aun cuando la legislación del país todavía no lo proteja como obra alcanzada por derechos de autor.

PUBLICIDAD

La denuncia sostiene que el propietario de la cuenta de TikTok obtenía ingresos mensuales entre 500.000 y 750.000 yenes gracias a la explotación de la voz de Tsuda. (Imagen Ilustrativa Infobae)
La denuncia sostiene que el propietario de la cuenta de TikTok obtenía ingresos mensuales entre 500.000 y 750.000 yenes gracias a la explotación de la voz de Tsuda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la demanda, el autor de los anuncios obtenía ingresos mensuales de entre 500.000 y 750.000 yenes por las visualizaciones de videos que explotaban la voz atribuida a Tsuda. Esa estimación es parte del argumento con el que el actor vincula la imitación de su voz con un beneficio económico en la plataforma.

Cómo ha reaccionado la industria artística de varios países ante el avance de la IA

La demanda de Kenjiro Tsuda dentro de una reacción más amplia del mundo artístico frente al uso de la inteligencia artificial. En Argentina, recientemente Ricardo Darín y otros actores lanzaron una campaña para reclamar regulación sobre el uso de IA en el ámbito audiovisual.

La iniciativa fue ideada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices y busca visibilizar los riesgos ligados al uso de imágenes, voces y réplicas digitales capaces de reproducir identidades y actuaciones, una problemática que afecta de forma directa el trabajo y los derechos de intérpretes y trabajadores de la actividad.

En Argentina, figuras como Ricardo Darín impulsan campañas para regular el uso de inteligencia artificial en el sector audiovisual. (Foto: EFE/Mariscal)
En Argentina, figuras como Ricardo Darín impulsan campañas para regular el uso de inteligencia artificial en el sector audiovisual. (Foto: EFE/Mariscal)

La campaña incluye una serie de videos, cuenta con la participación de Ricardo Darín, Gustavo Garzón, Marina Bellati y Diego Gentile. En esas piezas, los actores afirman: “Mi imagen, mis expresiones y mi voz son mis herramientas de trabajo”.

Qué han hecho personalidades de Hollywood para hacer frente a la IA

En Hollywood, más de 700 personalidades del cine, la escritura y la creación también difundieron un manifiesto contra el uso de inteligencia artificial generativa. Entre los nombres figuran Scarlett Johansson, Joseph Gordon-Levitt y Cate Blanchett.

El manifiesto abre con una frase tajante: “Robar nuestro trabajo no es innovar”. Sus firmantes no reclaman la eliminación total de la IA, pero sí una regulación adaptada a la industria del entretenimiento.

Hollywood se une a la demanda por regulación de la IA con un manifiesto firmado por más de 700 personalidades, entre ellas Scarlett Johansson, para proteger el trabajo creativo y la industria del entretenimiento. (Foto: REUTERS/Lucy Nicholson)
Hollywood se une a la demanda por regulación de la IA con un manifiesto firmado por más de 700 personalidades, entre ellas Scarlett Johansson, para proteger el trabajo creativo y la industria del entretenimiento. (Foto: REUTERS/Lucy Nicholson)

Los adherentes sostienen que “la comunidad creativa de Estados Unidos es la envidia del mundo y genera empleo, crecimiento económico y exportaciones”.

Advierten que esa industria está amenazada por una tecnología sin regulación que utiliza “el trabajo de los creadores estadounidenses para construir plataformas de IA sin autorización ni respeto por la ley de derechos de autor”.

Asimismo, este documento reclama asociaciones y acuerdos de licencia que protejan el trabajo creativo frente a “una IA avanzada y en rápido desarrollo”.

Temas Relacionados

Jujutsu KaisenClonación de vozInteligencia artificialKenjiro TsudaTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ni despidos ni crisis: Jeff Bezos predice que la IA permitirá vivir con un solo sueldo por hogar

El fundador de Amazon aseguró que el avance de la tecnología permitirá abaratar drásticamente el costo de la comida, los bienes y los servicios

Ni despidos ni crisis: Jeff Bezos predice que la IA permitirá vivir con un solo sueldo por hogar

7 señales que revelan que un mensaje en WhatsApp es una estafa

Desde errores ortográficos hasta solicitudes de datos bancarios y enlaces maliciosos, los fraudes en la aplicación usan diversas tácticas para engañar a los usuarios

7 señales que revelan que un mensaje en WhatsApp es una estafa

¿Reemplazará la IA al trabajador automotriz? El modelo que hoy desafía la fabricación tradicional

Carrocerías con un 100 % de automatización en entornos virtuales, redefine la producción automotriz en Latinoamérica integrando inteligencia artificial

¿Reemplazará la IA al trabajador automotriz? El modelo que hoy desafía la fabricación tradicional

Qué significa que una persona escucha siempre la misma música, según la IA

Una de las principales razones es la búsqueda de confort y previsibilidad: la música conocida funciona como un “lugar seguro” mental

Qué significa que una persona escucha siempre la misma música, según la IA

Experimento social logra que 32.000 escolares dejen el celular durante 21 días

El tiempo sin celulares sumó más de 7,3 millones de horas lejos de las pantallas

Experimento social logra que 32.000 escolares dejen el celular durante 21 días

DEPORTES

Fuerte autocrítica de Paredes tras la eliminación de Boca: la molestia que arrastraba, su charla con Riquelme y el futuro de Úbeda

Fuerte autocrítica de Paredes tras la eliminación de Boca: la molestia que arrastraba, su charla con Riquelme y el futuro de Úbeda

9 frases de Úbeda tras la eliminación de Boca de la Libertadores: de los problemas físicos de Paredes a la frase sobre su futuro

Los mejores memes de la eliminación de Boca Juniors de la Copa Libertadores: de las burlas de River a las críticas a Úbeda

Boca Juniors quedó afuera de la Libertadores en primera fase tras 32 años: la historia del anterior tropiezo

Contra quién jugará Boca en la Sudamericana y todo lo que hay que saber del sorteo de la Libertadores

TELESHOW

Zoe Bogach sorprendió al revelar que no se baña hace una semana: “Me da fobia entrar al agua”

Zoe Bogach sorprendió al revelar que no se baña hace una semana: “Me da fobia entrar al agua”

Carola Reyna recordó cómo terminó siendo chofer de Jorge Luis Borges: “Hacía una semana había sacado el registro”

La explosiva pelea de Andrea Del Boca y Nenu contra Tati Luna en Gran Hermano: “Con la salud no se jode”

Darío Barassi tuvo un desliz con una participante y tuvo que pedirle disculpas a su esposa: “Mi mujer me va a matar”

La denuncia de Stephanie Demner a una ecografista que filtró su embarazo: “Violó el secreto profesional”

INFOBAE AMÉRICA

Canadá abogó por una nueva alianza con Estados Unidos mientras se revisa el tratado de libre comercio

Canadá abogó por una nueva alianza con Estados Unidos mientras se revisa el tratado de libre comercio

La escasez de agua agrava la crisis humanitaria en toda Cuba mientras disminuyen las reservas de petróleo

El ICE arrestó a la hija del general del régimen cubano Ulises Rosales, ex integrante de la dirección del Partido Comunista de Cuba

Más presión sobre Teherán: Estados Unidos sancionó a ocho buques y 16 entidades vinculadas al comercio de petróleo iraní

Bessent afirmó que Trump no aceptará “un mal acuerdo” con Irán para poner fin a la guerra: “ha dejado muy en claro sus líneas rojas”