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Qué significa que una persona escucha siempre la misma música, según la IA

Una de las principales razones es la búsqueda de confort y previsibilidad: la música conocida funciona como un “lugar seguro” mental

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música - canciones - IA - personas - tecnología - 28 de mayo
Según ChatGPT, este hábito no tiene por qué considerarse negativo. (Imagen ilustrativa Infobae)

Escuchar siempre la misma música es una costumbre frecuente que despierta preguntas sobre las motivaciones y el trasfondo psicológico de quienes la practican. En un mundo donde la oferta musical es casi infinita, resulta llamativo que tantas personas prefieran repetirse una y otra vez las mismas canciones, álbumes o listas de reproducción.

Para comprender este fenómeno, se consultó a dos inteligencias artificiales populares, Gemini y ChatGPT, ambas especializadas en analizar comportamientos humanos y procesar información de base psicológica.

Ambas IA coinciden en que la repetición musical no debe interpretarse automáticamente como una señal negativa o un síntoma de falta de curiosidad. Desde sus perspectivas, escuchar siempre la misma música suele estar relacionado con necesidades emocionales, procesos mentales y modos de vincularse con los recuerdos y la identidad personal.

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Gemini sostiene que escuchar repetidamente la misma música está profundamente ligado a la psicología. (Imagen ilustrativa Infobae)

El enfoque de Gemini: confort emocional

Gemini sostiene que escuchar repetidamente la misma música está profundamente ligado a la psicología, la química cerebral y la gestión de las emociones. Según esta IA, no es que la persona carezca de curiosidad musical, sino que el cerebro utiliza la música conocida para cumplir funciones específicas que resultan beneficiosas.

Una de las principales razones es la búsqueda de confort y previsibilidad: la música conocida funciona como un “lugar seguro” mental, donde no existen sorpresas y la previsibilidad reduce la ansiedad y brinda tranquilidad. Esto se vuelve especialmente útil en momentos de estrés, tristeza o agotamiento.

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Otra explicación que menciona la IA de Google es la fluidez cognitiva. Cuando la persona escucha algo que ya conoce a la perfección, el cerebro no necesita esforzarse para procesar nuevos ritmos, melodías o letras. Así, la carga cognitiva disminuye y la experiencia se vuelve más relajante, ideal para acompañar actividades como el trabajo, el estudio o simplemente para desconectar.

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Otra explicación que menciona la IA de Google es la fluidez cognitiva. (Imagen ilustrativa Infobae)

Gemini también alude a un fenómeno conocido en psicología como el “efecto de mera exposición”. Este efecto indica que las personas tienden a desarrollar preferencia por aquello que les resulta familiar: cuanto más se escucha una playlist o álbum, más crece el apego a ella.

De hecho, el cerebro anticipa los momentos favoritos de una canción, como un cambio de ritmo o un coro potente, y esa anticipación genera una liberación de dopamina, un neurotransmisor relacionado al placer y la recompensa.

Escuchar siempre las mismas canciones también puede estar asociado a la nostalgia y la reafirmación de la identidad. Muchas personas vuelven una y otra vez a la música ligada a etapas formativas, a personas especiales o a momentos felices de sus vidas. Así, la repetición musical se convierte en un “viaje en el tiempo” emocional, que permite revivir sentimientos positivos y reafirmar quiénes son.

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ChatGPT, por su parte, plantea que la repetición musical suele reflejar necesidades emocionales. (Gemini)

El enfoque de ChatGPT: vínculos emocionales y hábitos personales

ChatGPT, por su parte, plantea que la repetición musical, lejos de ser una señal de algo negativo, suele reflejar necesidades emocionales, hábitos mentales y formas de relacionarse con los recuerdos.

Identifica varias motivaciones detrás de este hábito. Una de las más frecuentes es la búsqueda de estabilidad emocional: repetir canciones conocidas genera una sensación de seguridad, pues el cerebro ya sabe exactamente qué esperar en cada momento de la pieza musical.

Otra razón que señala el asistente virtual es el fuerte vínculo emocional que puede existir entre determinadas canciones y etapas específicas de la vida. Escuchar siempre lo mismo permite revivir sensaciones asociadas a la nostalgia, la motivación, la calma, la energía o la compañía emocional.

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En la mayoría de los casos, simplemente significa que la persona encontró música que le genera bienestar. (Gemini)

Una motivación adicional es la preferencia por la profundidad antes que la novedad. Algunas personas disfrutan analizar los detalles de la producción, la letra, la voz o la estructura de la música, y por eso prefieren profundizar en las canciones que ya aman en lugar de buscar constantemente novedades.

El chatbot también observa que, para ciertos individuos, la música forma parte de su identidad. Algunos géneros, artistas o canciones representan quiénes son y se integran a su personalidad o estilo de vida. Ejemplos de fanáticos muy conectados con artistas como Taylor Swift, The Weeknd, Bad Bunny o BTS ilustran cómo la música puede volverse una extensión de la propia identidad.

La repetición musical también se utiliza como herramienta mental para concentrarse, estudiar, entrenar, dormir o entrar en un “modo mental” determinado. Escuchar siempre lo mismo ayuda a que el cerebro no se distraiga con estímulos nuevos y se mantenga enfocado en la tarea que se está realizando.

Según ChatGPT, este hábito no tiene por qué considerarse negativo. Solo podría ser problemático si la persona rechaza cualquier novedad, se aísla completamente a través de la música o queda atrapada emocionalmente en ciertos recuerdos. En la mayoría de los casos, simplemente significa que la persona encontró música que le genera bienestar.

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